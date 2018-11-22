Оксана Маркарова стала міністром фінансів України
Верховна Рада ввечері 22 листопада підтримала кандидатуру Оксани Маркарової на посаду очільника Міністерства фінансів України, яка до цього виконувала обов'язки міністра.
За це рішення проголосували 242 народних депутатів.
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Також чиновниця одразу склала присягу члена Кабінету міністрів у Верховній Раді.
Напередодні, Маркарова заявила, що на цій посаді планує завершити впровадження бюджетного планування на три роки.
Я буду займатись питаннями, які я хочу завершити на цій посаді. У першу чергу – це середньострокове бюджетне планування, тобто, планування бюджету на 3 роки,
– сказала вона.
Зазначимо, у міністерстві фінансів вона працює з 2015 року. 7 червня 2018 року Кабінет Міністрів призначив Маркарову виконуючою обов’язків міністра фінансів. Вона замінила на посаді звільненого Олександра Данилюка.
Нагадаємо, 22 листопада Ірина Фріз стала міністром у справах ветеранів. Відповідне рішення депутати Верховної Ради ухвалили ввечері 22 листопада.