Посаду міністра фінансів України обійняла Оксана Маркарова, яка була виконувачем обов'язків міністра. Її кандидатуру підтримали у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету. Голосування за призначення міністра фінансів відбулося в Раді 22 листопада.

Освіта

Оксана Маркарова отримала диплом магістра з екології в Києво-Могилянській Академії. Також навчалася в Університеті Індіани, має ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів та торгівлі.

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Досвід роботи

У 1996-1998 роках працювала в Міжнародній фундації виборчих систем та в консалтинговій компанії Chemonics Intl. Inc. в рамках проекту "Українська аграрна товарна біржа".

У 2000 році в США проходила практику в Світовому банку у Вашингтоні, у групі банків та фінансових ринків регіону Європи та Центральної Азії.

У 2003 році очолила інвеситиційну групу ІТТ, і там працювала до 2014 року.

На державній службі Маркарова з 2015 року. За перебування на посаді міністра Наталії Яресько, Маркарова була заступником міністра фінансів України, керівником апарату Міністерства фінансів. У ЗМІ її і називали "членом "dreamteam Яресько". Власне, ІТТ, де до держслужби працювала Маркарова, управлялась Horizon Capital,чиїм співзасновником і головним виконавчим директором була Яресько до свого призначення міністром.

У квітні 2016 року Маркарова стала першим заступником міністра фінансів Олександра Данилюка. З червня 2018 року, після відставки Данилюка, її призначено в.о. міністра фінансів України.

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Оксана Маркарова також є членом Дорадчої Ради Києво-Могилянської Академії, входить в Коло Друзів Українського католицького університету та є членом Міжнародної організації молодих президентів (YPO). Також вона – член спостережних рад "Ощадбанку", "Укрексімбанку", "Укргазбанку" та "Приватбанку".

Здобутки Маркарової у Мінфіні

На посаді заступника міністра фінансів Маркарова ініціювала створення офісу залучення і сприяння інвестиціям UkraineInvest. Він має реалізувати низку ініціатив уряду щодо підтримки наявних інвесторів і залучення нових інвестицій в Україну. Важливою заслугою у роботі в Мінфіні також є ініціатива Маркарової щодо створення Міністерством фінансів найбільшого порталу відкритих даних у секторі публічних фінансів – єДата.

Експерти оцінюють Маркарову як професіонала у фінансовій сфері. Вона дуже добре вміє працювати з інвестиціями – все життя ними займалася. Вона зможе порозумітися з МВФ.

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Однак слабкою стороною Маркарової як міністра називають відсутність команди. Міністр – посада політична, де один в полі – не воїн. Великої політичної ваги у Маркарової немає. Тому їй може бути складно опиратися тиску уряду щодо збільшення витрат у передвиборчий рік.

Особисте життя

Заміжня. Чоловік – банкір та бізнесмен Данило Волинець. Маркарова має 4 дітей – сина і трьох дочок.

Декларація

У власності Оксани Маркарової – 2 квартири у Києві, площею 55,6 і 95,6 квадратних метрів. Спільно з чоловіком володіє також горищем у Києві, площею 177,2 квадратних метрів.

У власності чоловіка Маркарової:

- 2 квартири, площею 194,6 – у Києві та 98,6 квадратів – у Львові;

- гараж на 18 квадратів у Києві;

- гараж із житловими кімнатами у Тисовці Львіської області;

- земельна ділянка 1000 квадратних метрів у Тисовці;

- 5 земельних ділянок, площами 6260, 1369, 769, 6158 та 8633 метрів квадратних – у Ворзелі,;

- 2 житлових будинки у Ворзелі;

- лазня у Ворзелі.

На дочок Маркарової зареєстровані ще 2 квартири у Києві.

Згідно з декларацією Оксани Маркарової, вона також володіє: рудою кобилою гановерської породи, коштовними каблучками, колекцією живопису та графіки українських художників 19-21 століття загальною кількістю 983 роботи, бібліотекою української та світової літератури загальною кількістю близько 2000 книг, виданих в 18-21 столітті, колекцією пам'ятних монет України (НБУ): 52 золотих та 293 срібних.

Чоловік Маркарової володіє Мерседесом CL500 та Тойотою Хайлендером, донька Анна – Хондою Акорд. На саму Маркарову транспортних засобів не зареєстровано.

Крім того Маркарова та її чоловік мають у власності значні активи в акціях та корпоративні права у 6 підприємствах.

З нематеріальних активів Маркарова володіє торговою маркою "Анна-марія".

У 2017 році Маркарова отримала 596 982 гривень доходу від заробітної плати, і ще 197 956 гривень від процентів.

На банківських рахунках Маркарової – майже 2 мільйони гривень (плюс ще майже мільйон – у чоловіка), ще 635 тисяч – внески до кредитних спілок.

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