У день свого формування новий Кабмін одразу ж збирається на перше засідання

Урядовці після складання присяги одразу ж поїхали до будівлі уряду / Getty Images

У перший же день після формування нового складу Кабінету Міністрів України новопризначені урядовці одразу ж збираються на перше засідання. Заплановане воно на вечір четверга, 29 серпня.