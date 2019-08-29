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      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      У день свого формування новий Кабмін одразу ж збирається на перше засідання

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      Урядовці після складання присяги одразу ж поїхали до будівлі уряду
      Урядовці після складання присяги одразу ж поїхали до будівлі уряду / Getty Images

      У перший же день після формування нового складу Кабінету Міністрів України новопризначені урядовці одразу ж збираються на перше засідання. Заплановане воно на вечір четверга, 29 серпня.

      Одразу ж після голосування у Верховній Раді усі новопризначені члени Кабміну поїхали до будівлі уряду, повідомляє "Українська правда".

      Це варто знати! Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України

      Втім поки не відомо, які питання хочуть розглядати урядовці. При цьому засідання буде закритим, тому його не транслюватимуть.

      Склад нового Кабінету Міністрів України:

      • Олексій Гончарук – прем'єр-міністр України;
      • Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
      • Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
      • Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
      • Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
      • Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
      • Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
      • Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
      • Анна Новосад – міністр освіти і науки України;
      • Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;
      • Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
      • Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
      • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
      • Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
      • Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;
      • Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;
      • Андрій Загороднюк – міністр оборони;
      • Денис Малюська – міністр юстиції.
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      Теги: Новини політики Кабінет Міністрів України Відкриття Верховної Ради Олексій Гончарук Оксана Маркарова Арсен Аваков Новини України
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