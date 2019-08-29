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      Заступник голови Ради Нацбанку і президент KSE: біографія міністра економіки Тимофія Милованова

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      Тимофій Милованов
      Тимофій Милованов / Радіо Свобода

      Міністерство економічного розвитку і торгівлі України очолить 44-річний Тимофій Милованов – почесний президент Київської Школи Економіки (KSE), співзасновник VoxUkraine та заступник Ради Національного банку України. Розповідаємо, що відомо про нового міністра.

      Тимофій Милованов народився та виріс у Києві. Має два дипломи магістра – КПІ та Києво-Могилянської Академії. Також отримав ступінь магістра економіки в Київській школі економіки і ступінь PhD з економіки в Університеті Вісконсин-Медісон.

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      Що відомо про Тимофія Мілованова

      У 2015 році став членом Міжнародної академічної ради KSE та заступником редактора академічного журналу "Review of Economic Design". З 2016 року – член Ради Національного банку України та заступник голови Ради НБУ.

      Також Милованов є співзасновником аналітичної платформи VoxUkraine, що об’єднує групу глобальних економістів. Її основною метою є діяльність, спрямована на розвиток економічної дискусії і надання якісної аналітики економічних та інших найважливіших процесів в Україні.

      Викладав в Університеті Бонна, Університеті штату Пенсильванія, Пенсильванському університеті та Університеті Піттсбурга.

      Тимофій Мілованов
      Тимофій Мілованов очолив міністерство економіки / Фото Київської школи економіки

      Його дослідження у сфері теорії ігор, теорії контрактів та інституційного дизайну публікувалися у провідних міжнародних наукових журналах "Review of Economic Studies" та "Journal of Economic Theory".

      У 2014 і 2015 роках український Forbes включив Милованова до рейтингу "Top Economic Thinkers".

      Саме він влітку 2019 року організував тижневе навчання від Київської школи економіки для депутатів від "Слуги народу".

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      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Публікації Статті Міністерство економічного розвитку і торгівлі Новий Уряд
      Джерело: 24 канал
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