Заместитель главы Совета НБУ и президент KSE: биография министра экономики Тимофея Милованова

Министерство экономического развития и торговли Украины возглавит 44-летний Тимофей Милованов – почетный президент Киевской Школы Экономики (KSE), соучредитель VoxUkraine и заместитель Совета Национального банка Украины. Рассказываем, что известно о новом министре.

Тимофей Милованов родился и вырос в Киеве. Имеет два диплома магистра – КПИ и Киево-Могилянской Академии. Также получил степень магистра экономики в Киевской школе экономики и степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон.

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Что известно о Тимофее Милованове

В 2015 году стал членом Международного академического совета KSE и заместителем редактора академического журнала "Review of Economic Design". С 2016 года – член Совета Национального банка Украины и заместитель председателя Совета НБУ.

Также Милованов является соучредителем аналитической платформы VoxUkraine, которая объединяет группу глобальных экономистов. Ее основной целью является деятельность, направленная на развитие экономической дискуссии и предоставление качественной аналитики экономических и других важнейших процессов в Украине.

Преподавал в Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания, Пенсильванском университете и Университете Питтсбурга.



Тимофей Милованов возглавил министерство экономики / Фото Киевской школы экономики

Его исследования в области теории игр, теории контрактов и институционального дизайна публиковались в ведущих международных научных журналах "Review of Economic Studies" и "Journal of Economic Theory".

В 2014 и 2015 годах украинский Forbes включил Милованова в рейтинг "Top Economic Thinkers".

Именно он летом 2019 года организовал недельное обучение от Киевской школы экономики для депутатов от "Слуги народа".