В день своего формирования новый Кабмин сразу же собирается на первое заседание
В первый же день после формирования нового состава Кабинета Министров Украины новоназначенные чиновники сразу же собираются на первое заседание. Запланировано оно на вечер четверга, 29 августа.
Сразу же после голосования в Верховной Раде все вновь назначенные члены Кабмина поехали к зданию правительства, сообщает "Украинская правда".
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Впрочем, пока не известно, какие вопросы хотят рассматривать чиновники. При этом заседание будет закрытым, поэтому его будут транслировать.
Состав нового Кабинета Министров Украины:
- Алексей Гончарук – премьер-министр Украины;
- Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
- Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
- Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
- Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
- Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
- Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
- Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
- Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
- Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
- Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
- Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
- Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
- Андрей Загороднюк – министр обороны.
- Денис Малюська – министр юстиции.
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