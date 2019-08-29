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      В день своего формирования новый Кабмин сразу же собирается на первое заседание

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      Чиновники после присяги сразу же поехали к зданию правительства
      Чиновники после присяги сразу же поехали к зданию правительства / Getty Images

      В первый же день после формирования нового состава Кабинета Министров Украины новоназначенные чиновники сразу же собираются на первое заседание. Запланировано оно на вечер четверга, 29 августа.

      Сразу же после голосования в Верховной Раде все вновь назначенные члены Кабмина поехали к зданию правительства, сообщает "Украинская правда".

      Это следует знать! Объявлен новый состав Кабинета Министров Украины

      Впрочем, пока не известно, какие вопросы хотят рассматривать чиновники. При этом заседание будет закрытым, поэтому его будут транслировать.

      Состав нового Кабинета Министров Украины:

      • Алексей Гончарук – премьер-министр Украины;
      • Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
      • Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
      • Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
      • Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
      • Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
      • Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
      • Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
      • Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
      • Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
      • Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
      • Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
      • Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
      • Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
      • Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
      • Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
      • Андрей Загороднюк – министр обороны.
      • Денис Малюська – министр юстиции.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Оксана Маркарова Открытие Верховной Рады
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