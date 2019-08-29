Аваков остается на посту главы МВД

Арсен Аваков таки останется главой Министерства внутренних дел в новом правительстве. За новый состав Кабмина проголосовал 281 депутат – таким образом нардепы поддержали и кандидатуру Авакова.

Кабинет министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом, в котором Аваков также занимал свою должность, сложил полномочия перед новоизбранной Верховной Радой IХ созыва на первом заседании.

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Вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции стал Дмитрий Кулеба, а вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федоров.

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова – министр финансов Украины;

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;

Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад – министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;

Вадим Пристайко – министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк – министр обороны;

Денис Малюська – министр юстиции.

Результаты голосования за новый состав правительства

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что альтернативы Авакову нет, поэтому он останется на своей должности. По информации СМИ, глава государства призвал нардепов "Слуги народа" поддержать его назначения на пост главы МВД.

Вечером 28 августа украинцы устроили под Офисом Президента Украины протест против министра внутренних дел. Они требовали от Зеленского не назначать Авакова в новое правительство.

Отметим, олигарх Игорь Коломойский и ряд украинских политиков высказывали мнение, что Аваков останется на посту главы МВД.

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Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала

29 августа состоялось торжественное заседание Верховной Рады. Во время него избранные депутаты принесли присягу. После этого новоиспеченные парламентарии получили удостоверения, нагрудные знаки народных депутатов, карточку для голосования, справочные и регистрационные материалы.



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