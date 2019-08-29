Аваков остается на должности: что нужно об этом знать

Накануне под Офисом Президента Украины в очередной раз протестовали против того, чтобы Арсен Аваков оставался на посту главы МВД. Однако министр имеет все шансы остаться на должности. Вспоминаем, почему против Авакова протестуют и какие может иметь последствия его повторное назначение – в материале 24 канала.

Почему Аваков остается?

Значительные. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Арсен Аваков должен остаться министром внутренних дел в новом правительстве. Также он призвал народных депутатов поддержать его назначение на пост главы МВД.

В то же время Зеленский отметил, что поддерживает появление новых лиц в Кабинете Министров, но "пока нет человека, который может заниматься вопросами безопасности, и который был бы не из нынешней правоохранительной системы". Поэтому, по словам президента, альтернативы Авакову нет.

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Еще накануне эксперты оценивали его шансы как "50 на 50". В частности, ответ на этот вопрос должен был зависить от масштабов акции под ОПУ. Так, специалисты отмечали: значительное общественное сопротивление могло бы сыграть на руку "Слуге народа", где скорее хотели бы видеть главой МВД близкого к политической силе человека.

Так, как объяснил 24 каналу политический аналитик Дмитрий Купыра, украинцы проявили четкий сигнал того, что не хотят видеть министром человека, который не способен продолжить реформирование подконтрольного ему министерства и обеспечить безопасность для граждан. В частности, здесь имеется в виду прежде всего то, что заказчиков многих нападений и убийств активистов до сих пор не нашли.

Аваков, контролируя министерство, имеет большое влияние. И не потому, что у него есть общественная поддержка или из-за того, что он – профессионал своего дела. А просто потому, что он фактически говорит: "Я сейчас контролирую МВД и могу или поддерживать порядок и вашу безопасность, или нет",

– пояснил эксперт.

Ситуация, когда министр может так вести себя с обществом и с политиками, которые сейчас получили мандат доверия, не является приемлемой. Теперь же, по словам эксперта, все выглядит так, что Аваков "дожимает" "Слугу народа", чтобы продолжить свою работу.



Отставки Авакова требовали после убийства полицейскими мальчика / 24 канал

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии 24 каналу отметил, что Аваков также не вписывается в тот формат, который был озвучен Владимиром Зеленским и основными спикерами и руководителями партии "Слуга народа" относительно того, как они будут формировать новое правительство.

Речь шла о технократичности правительства. А Аваков – человек с политическим назначением, и он сам неоднократно говорил, что он – политик,

– пояснил он.

Эксперт убежден: заявление о том, что Аваков якобы может остаться, на самом деле может быть "пробным шаром" для того, чтобы посмотреть на реакцию. И в результате мы увидим степень влияния Игоря Коломойского на Владимира Зеленского. Если Аваков останется – это будет говорить о том, что это влияние – очень существенное.

Кроме того, по его словам, не исключено, что акция направлена определенной группой из команды Зеленского.

Сейчас на самом деле мы являемся свидетелями того, как борются различные группы влияния в новой власти. Если получится много людей, Зеленский скажет: "Вот видите, я не могу не прислушаться...". И, в принципе, все логично. Таким образом, скажем, отношения с Коломойским не будут испорчены отказом, ибо будет аргумент, почему он этого не сделал,

– рассказал Бала.

В силу того, что есть единоличное большинство, "Слуга народа" министром внутренних дел может назначить фактически любого. Эксперты отмечают: скорее всего, на самом деле кандидаты на эту должность были. Они прежде всего должны быть комфортными для Владимира Зеленского. А конкретную фамилию спокойно могут назвать в последний момент.

Самые громкие провалы Авакова

Ряд нераскрытых убийств активистов

Речь идет прежде всего об убийствах Павла Шеремета, Ирины Ноздровской и Екатерины Гандзюк, заказчики которых до сих пор не наказаны.

Журналиста Павла Шеремета убили утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Автомобиль, за рулем которого он ехал, был взорван. Не смотря на значительный общественный и международный резонанс, дело об убийстве Павла Шеремета остается нераскрытым: ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установили.

Правозащитницу Ирину Ноздровскую убили в декабре 2017 года. 1 января 2018 года ее тело нашли в реке в Вышгородском районе Киевской области.

Полиция задержала Юрия Россошанского. Он признался в совершении преступления. Однако в суде свою вину не признал. Жена подозреваемого отметила, что он оставил две записки, в которых говорится о том, что не убивал Ноздровскую, но возьмет вину на себя, чтобы это не сказалось негативно на его семье. Обуховский районный суд приговорил Россошанского к семи годам лишения свободы без права на амнистию и назначил 600 тысяч гривен компенсации родителям.

31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, 4 ноября она умерла в больнице. 5 августа 2019 года вступил в силу приговор пятерым обвиняемым в преступлении. Подстрекатель Сергей Торбин получил 6 лет 6 месяцев, исполнитель Никита Грабчук – 6 лет, сообщники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года, Виктор Горбунов – 3 года лишения свободы.

Что известно об убийстве Гандзюк: видео

Смерть Сашка Белого

В 2014 году активисты обвинили главу МВД в смерти украинского националиста Сашка Белого (Александр Музычко) и требовали его отставки. В конце февраля 2014 года Музычко обещал "повесить как собаку" Арсена Авакова и, если "его люди" приедут на территорию Ровненской области задерживать его, то он их уничтожит. 25 марта 2014 года стало известно о смерти Музычко: его убили двумя выстрелами в сердце. Ровненский городской совет назвал это убийство политическим и призвала Арсена Авакова подать в отставку.

"Рюкзаки Авакова"

Глава МВД "засветился" также в коррупционном скандале, который известен как "дело о рюкзаках Авакова". Так, в 2015 году МВД закупило пять тысяч рюкзаков для Национальной гвардии. Их стоимость была завышенной, а качество не соответствовало стандартам. В результате государство понесло ущерб в размере свыше 14 млн грн. В начале ноября 2017 года представители НАБУ задержали подозреваемого по этому делу Александра Авакова (сына главы МВД).

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Однако в июле 2018 года дело было закрыто. Другой подозреваемый, представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин, якобы признался в мошенничестве и подделке документов и взял вину на себя. 23 августа Соломенский суд Киева отменил арест квартир, двух машиномест и акций Александра Авакова. 30 августа суд вернул Центру противодействия коррупции жалобу на закрытие "дела рюкзаков".

Как из "дела рюкзаков" постепенно выводили ключевых подозреваемых: видео

Провал реформы правоохранительных органов в целом

В течение последних 5 лет также проводили ряд протестов, вызванных провалом реформы. Митингующие объясняли свои действия тем, что поджоги машин, избиения и нападения на активистов доказали, что преступность растет из-за бездействия полиции. А подавляющее большинство дел такого характера не продвигаются вообще. Только за последние два года в Украине совершили более полусотни нападений на активистов и журналистов.

Стрельба в Княжичах

В декабре 2016 года во время спецоперации Нацполиции и корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в селе Княжичи произошла стрельба, во время которой погибли пятеро правоохранителей. Из-за стрельбы между представителями различных подразделений МВД министра Арсена Авакова призвали подать в отставку.

В августе 2017 года ГПУ сообщила о подозрении трем представителям Нацполиции. Их обвинили в превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство.

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Убийство Кирилла Тлявова полицейскими

31 мая в Переяславе-Хмельницком (Киевская область) 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. В ребенка стреляли двое пьяных полицейских: старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Их задержали.

У мальчика был полностью раздроблен череп, вытащить пулю врачи так и не смогли. Вечером 3 июня ребенок умер. Правоохранителям грозит заключение от 10 до 15 лет или же пожизненное заключение.



Из-за чего ранее требовали отставки Авакова?