В пятницу, 5 июня, министра внутренних дел Арсен Авакова хотят заслушать на заседании Верховной Рады. Он будет докладывать об изнасиловании в Кагарлыке и перестрелке в Броварах, которые случились на днях.

С таким предложением выступила фракция "Слуга народа" на согласительном совете. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

Обратите внимание "Слуги народа" на заседании фракции обсудят возможность отставки Авакова

По словам первого заместителя главы фракции Александр Корниенко, эту инициативу поддержали все фракции парламента.

Что известно о событиях в Кагарлыке и Броварах? В больницу обратилась женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании правоохранителями. Оказалось, что 23 апреля ее вызвали в полицию на допрос. Там ее приковали наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а после этого изнасиловали.



29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка. Ее участниками были предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики. В результате инцидента по меньшей мере 3 человека получили ранения

Также политик отметил, что кроме доклада по ситуациям в Кагарлыке и Броварах, Аваков может доложить и о состоянии расследования относительно смерти нардепа Валерия Давыденко.

Справка. 23 мая Давиденко нашли с простреленной головой в собственном офисе в Киеве. Правоохранители, которые расследуют это дело, рассматривают три основные версии – самоубийство, доведение до самоубийства и убийство.

Возобновление работы Рады

Ранее Верховная Рада отменила пленарные заседания, которые должны были состояться 21 и 22 мая. Так как у нардепа от "Батькивщины" Олега Мейдича обнаружили коронавирус. Впоследствии COVID-19 подтвердили у "слуги народа" Валерия Божика.

Поскольку новых подтвержденных случаев нет, с 2 июня парламент возвращается к работе в сессионном зале. Кроме этого, фотографам и операторам позволили работать в ложе прессы, однако в ограниченном количестве.

Что еще будет рассматривать парламент в течение недели

Пленарную неделю нардепы начнут с рассмотрения программы Кабмина. Правительство Дениса Шмыгаля внесло этот законопроект еще в апреле, однако тогда к нему было много вопросов – 10 комитетов его отклонили. Его будут рассматривать снова, но уже с правками депутатов.

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о ворах в законе. Подробнее о нем – читайте здесь.

Также депутаты рассмотрят законопроект о помощи представителям креативной индустрии. То есть тем, кто работает в творческой сфере и пострадал от кризиса, вызванного коронавирусом.

Кроме этого, парламент возьмется за законопроекты, связанные с местными выборами. В частности за те, которые касаются создания политических списков в ОТО и уменьшения залога в 4 раза.

Смотрите включение 24 канала из Верховной Рады: