Рэкет и миллионеры-бандиты: как Зеленский будет бороться с криминалитетом

Назвался "вором в законе" – отвечай за свои слова. Президент подал в парламент проект закона, который предусматривает наказание для тех, кто имеет такой статус.

Какое наказание предусмотрено для таких "уважаемых в узких кругах людей" и где сейчас находятся грузинские "воры в законе" – 24 канала рассказывает адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин.

Звание "вор в законе" надо заслужить

Вор должен сидеть в тюрьме! А если это еще и вор в законе – тогда он просто обязан быть зарешеченным. Однако как распознать такую "уважаемую" личность?

Важно! Как русская мафия стала самой опасной и самой кровожадной группировкой на планете

Традиционно "вором в законе" может считаться лишь человек, имеющий судимости, достаточный авторитет в преступной среде, в отношении которого выполнена формальная процедура так называемого "коронования". У "вора в законе" ни при каких обстоятельствах не должно быть постоянных связей с женщинами и государственными органами. Хотя, в последнее время известны случаи получения этого титула людьми, которые не отбывали наказание.

Кто такой "вор в законе"?

"Воры в законе" – специфическое для стран постсоветского пространства явление в криминальном пространстве, характеризующееся наличием жесткого кодекса криминальных традиций, а также исключительным уровнем закрытости и конспиративности.

Конечно, закон, который бы преодолел это явление – однозначно нужен нашей стране. По информации полиции, в Украине находится по меньшей мере 15 "воров в законе", из них 12 – долларовые миллионеры. 6 декабря 2019 года правоохранительные органы в Харькове задержали "законника" с терен Российской Федерации, который приехал к нам с "рабочей поездкой" – планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы "восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей деятельности".

Настоящий "вор в законе" должен отсидеть срок / Фото 24 канала

Как говорил Вано Мерабишвили, который возглавлял МВД Грузии во времена знаменитых реформ правоохранительных органов: "Все наши воры теперь в России либо в Европе". И это является поводом задуматься, потому что действительно до 2019 года в Российской Федерации не существовало законодательства, призванного на борьбу с "законниками" и их деятельностью. Такие законы начали действовать только в 2019 году. В Украине их до сих пор нет. Это способствует увеличению количества преступных группировок.

"Законники" имеют свое влияние не только в уголовном мире. Их авторитет уже очень много лет имеет значительное влияние на медийное пространство, энергетический блок, избирательную, судебную, правоохранительную систему, законотворчество. У них есть свои люди всюду,

– рассказывает Денис Головин.

Юрист добавляет, что лидеры преступных сообществ представляют наибольшую общественную опасность, но благодаря своему положению в преступной иерархии избегают уголовной ответственности. Поэтому преступность не исчезает, а лишь на небольшой промежуток времени локализуется.

Законодательная попытка № 2

Чтобы навести порядок в этой непростой сфере, президент подал в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом", который предусматривает уголовную ответственность за нахождение лиц в статусе "вора в законе".

К теме: В Киеве задержали 2 воров в законе и российского криминального авторитета

Как отмечается в пояснительной записке, обеспечения политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для охраняемых государством прав и интересов граждан, устойчивого развития общества, а также для национальной и общественной безопасности Украины.

О мафии мира, смотрите здесь:

По убеждению Дениса Головина, закон, нацеленный на борьбу с таким явлением как "воры в законе" Украине нужен, но есть несколько проблем на пути его успешной реализации. Прежде всего, стоит учесть коррумпированность правоохранительных органов и судебной системы. Ведь чтобы закон принес положительный результат необходимо побороть коррупцию в стране и, прежде всего, именно в правоохранительной, судебной системах и в правосознании каждого украинца.

"Законники" – это миллионеры. Рэкет и вымогательство, так называемые "общаки" – это все миллионы долларов и другого имущества. А если добавить к этому "авторитет" – ты способен влиять на все политические решения не только на территории одной страны,

– отмечает юрист.

К слову, это уже вторая попытка принять такой закон. Первая была в 2014-2016 годах при президентстве Петра Порошенко. Тогда в парламент был подан законо №1188 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ответственности для "воров в законе" и за преступления, совершенные преступными группировками)".

К теме: Нацполиция начала охоту на иностранных преступников и воров в законе

Принятие этого закона могло иметь историческое значение, как внутри нашего государства, так и на международном уровне. В то же время, законопроект мурыжили в стенах Рады полтора года, но 17 мая 2016 года его отклонили. Депутаты дважды не хотели голосовать за его рассмотрение он даже не нашел поддержки 226 депутатов, которая необходима для отправления на доработку. Не голосовали депутаты, которые не поняли или не хотели понять важность такого решения. Это "Оппозиционный блок", "Возрождение" (1 голос – за), "Воля народа" и фракция Радикальная партия Ляшко.

Из вышеуказанного становится понятно – почему таких инициатив не было при президентстве Кучмы, Ющенко и Януковича.

Члены организованных преступных группировок давно интегрировались в стены Верховной Рады. Не смотря на то, что при снятии или погашении судимости человек считается таким, который не привлекался к уголовной ответственности, бывших "воров в законе" – не бывает!

Есть данные о том, что такое "воровское лобби" в стенах Верховной Рады (так их называют в прессе) в 2016 году за провал законопроекта получило немалую сумму средств в валюте,

– говорит Денис Головин.

Эксперт добавляет, раньше рассказывали, что за получение должности прокурора даже существовала "такса". Также ходили слухи, что во времена Януковича дело было не столько в деньгах: чтобы стать прокурором, за тебя должны были попросить "нужные" люди. Юрист считает, ни для кого не будет секретом, что некоторые из таких людей входили в преступное сообщество.

"Ни одна реформа полиции по "грузинскому" сценарию, к сожалению, не в состоянии искоренить этот беспорядок. За 5 лет существования нового закона "О Национальной полиции "путей" договориться "изобретено больше, чем было до", – добавляет Головин.

Оправдать вора в законе

По убеждению Головина, над изменениями, которые предлагается внести в Уголовный кодекс, президентским законопроектом 2513, еще стоит поработать. Ведь, если в документ не будут внесены правки, он не заработает так, как должен был бы. Как следствие, воры в судах будут получать оправдательные приговоры!



Сейчас не все "воры в законе" придерживаются традиций / Фото 24 канала

Юрист разъясняет: первая ошибка этого законопроекта касается субъекта преступления. Так, субъектом преступления согласно Уголовного кодекса является лицо, находящееся в статусе "вора в законе". Но этот статус может предоставить лишь преступное сообщество на "сходке" или иным образом, согласно преступных традиций. Однако в Уголовном Кодексе об этом нет упоминаний, а статус "вора в законе" определяется человеком, который "придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, совершавших уголовные правонарушения, руководит, координирует и / или организует деятельность преступного сообщества или его части или является участником такого сообщества". Правда это может быть организатор, преступник высокого ранга и авторитета в криминальном мире, но без статуса "вора в законе".

Есть вопросы и к квалификации преступления.

Не понятно почему преступным сообществом по законопроекту считают лишь пять и более лиц, участником, организатором, руководителем или координатором которого является "вор в законе". А если всего 3 человека с указанным субъектом – это уже не преступное сообщество? В Италии и 3 человек хватает,

– спрашивается Головин.

Криминальные новости: На Ивано-Франковщине задержали кавказского вора в законе"

Наконец, стоит отметить – при работе над законопроектами необходимо пользоваться четкими юридическими сроками. "Вор в законе" – человек, занимающий высшее положение в иерархии криминального мира. Это должно быть указано в законе. Ведь только четко и правильно прописанный закон сможет побороть это явление. Иначе будет – хотели как лучше, а получилось как всегда.