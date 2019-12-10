Рекет та мільйонери-бандити: як Зеленський буде боротися з криміналітетом

Назвався "злодієм у законі" – відповідай за свої слова. Президент подав до парламенту проєкт закону, який передбачає покарання для тих, хто має такий статус.

Яке покарання передбачено для таких "шановних у вузьких колах людей" та де зараз перебувають грузинські "злодії в законі" – 24 каналу розповідає адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін.

Звання "злодій в законі" треба заслужити

Крадій має сидіти у в’язниці! А якщо це ще й злодій у законі – тоді він просто зобов’язаний бути загратованим. Проте як розпізнати таку "поважну" особу?

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Традиційно "злодієм у законі" може вважатися лише людина, яка має судимості, достатній авторитет у злочинному середовищі, щодо якої виконана формальна процедура так званого "коронування". У "злодія у законі" за жодних обставин не повинно бути постійних зв'язків із жінками і державними органами. Хоч, останнім часом відомі випадки отримання цього титулу людьми, які не відбували покарання.

Хто такий "злодій у законі"? "Злодії у законі" – специфічне для країн пострадянського простору явище у кримінальному просторі, що характеризується наявністю жорсткого кодексу кримінальних традицій, а також винятковим рівнем закритості та конспіративності.

Звісно, закон, який би подолав це явище – однозначно потрібен нашій країні. Адже Україна не виняток і у нас злодії у законі є. За інформацією поліції, в Україні перебуває щонайменше 15 "злодіїв у законі", з них 12 – доларові мільйонери. 6 грудня 2019 року правоохоронні органи у Харкові затримали "законника" з терен Російської Федерації, який приїхав до нас з "робочою поїздкою" – планував зустрітися з кримінальними елементами, аби "поновити свій вплив та визначитися з напрямками майбутньої діяльності".



Справжній "злодій в законі" повинен відсидіти строк / Фото 24 каналу

Як казав Вано Мерабішвілі, який очолював МВС Грузії за часів славнозвісних реформ правоохоронних органів: "Все наши воры теперь в России либо в Европе". І це є приводом замислитися, бо дійсно до 2019 року у Російській Федерації не існувало законодавства, покликаного на боротьбу з "законниками" та їх діяльністю. Такі закони почали діяти лише у 2019 році. В Україні їх досі не має. Це сприяє збільшенню кількості злочинних угруповань.

"Законники" мають свій вплив не лише у кримінальному світі. Їх авторитет вже дуже багато років має значний вплив на медійний простір, енергетичний блок, виборчу, судову, правоохоронну систему, законотворчість. У ниє є свої люди усюди,

– розповідає Денис Головін.

Юрист додає, що лідери злочинних спільнот становлять найбільшу суспільну небезпеку, але завдяки своєму становищу в злочинній ієрархії уникають кримінальної відповідальності. Тому – злочинність не зникає, а лише на невеликий проміжок часу локалізується.

Законодавча спроба № 2

Аби навести лад в цій непростій царині, президент подав до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою", який передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі "злодія у законі".

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Як зазначається у пояснювальній записці, забезпечення політичної та економічної стабільності в Україні вимагає суттєвих змін у правоохоронній політиці держави щодо боротьби з організованою злочинністю, яка становить значну загрозу для охоронюваних державою прав та інтересів громадян, сталого розвитку суспільства, а також для національної та публічної безпеки України.

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На переконання Дениса Головіна, закон, націлений на боротьбу з таким явищем як "злодії у законі" Україні потрібен, але є кілька проблем на шляху його успішної реалізації. Передовсім варто врахувати корумпованість правоохоронних органів та судової системи. Адже щоб закон приніс позитивний результат необхідно побороти корупцію в країні і, передовсім, саме в правоохоронній, судовій системах та у правосвідомості кожного українця.

"Законники" – це міліонери. Рекет та вимагання, так звані "общаки" – це все мільйони доларів та іншого майна. А якщо додати до цього "авторитет" – ти здатен впливати на всі політичні рішення не тільки на теренах однієї країни,

– зазначає юрист.

До слова, це вже друга спроба ухвалити такий закон. Перша була в 2014-2016 роках за президентства Перта Порошенка. Тоді у парламент було подано законо №1188 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності для "злодіїв в законі" та за злочини, вчинені злочинними угрупованнями)".

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Ухвалення цього закону могло мати історичне значення, як всередині нашої держави, так і на міжнародному рівні. Водночас, законопроєкт мурижили у стінах Ради півтора року, але 17 травня 2016 року його відхилили. Депутати двічі не хотіли голосувати за його розгляд він навіть не знайшов підтримки 226 депутатів, яка необхідна для відправлення на доопрацювання. Не голосували депутати, які не зрозуміли чи не хотіли зрозуміти важливості такого рішення. Це "Опозиційний блок", "Відродження" (1 голос – за), "Воля народу", фракція Радикальна партія Ляшка.

Із вищевказаного стає зрозуміло – чому таких ініціатив не було за президентства Кучми, Ющенка та Януковича.

Члени організованих злочинних угруповань давно інтегрувалися у стіни Верховної Ради. Не дивлячись на те, що при знятті чи погашенні судимості людина вважається такою, що не притягувалася до кримінальної відповідальності, колишніх "злодіїв у законі" – не буває!

Є дані про те, що таке собі "воровское лобби" у стінах Верховної Ради (так їх називають у пресі) у 2016 році за провал законопроєкту отримало чималеньку суму коштів у валюті,

– говорить Денис Головін.

Експерт додає, раніше розповідали, що за отримання посади прокурора навіть існувала "такса". Також ходили чутки, що за часів Януковича річ була не стільки у грошах: щоб стати прокурором, за тебе повинні були попросити "потрібні" люди. Юрист вважає, ні для кого не буде секретом, що деякі з таких людей входили до злочинної спільноти.

"Жодна реформа поліції за "грузинським" сценарієм, на жаль, не в змозі викоренити цей безлад. За 5 років існування нового закону "Про Національну поліцію" шляхів "домовитися" винайдено більше, ніж було до", – додає Головін.

Виправдати злодія в законі

На переконання Головіна, над змінами, які пропонується внести до Кримінального кодексу, президентським законопроєктом 2513, ще варто попрацювати. Адже, якщо в документ не будуть внесені правки, він не запрацює так, як мав би. Як наслідок, злодії в судах отримуватимуть виправдовувальні вироки!



Нині не всі "злодії в законі" дотримуються традицій / Фото 24 каналу

Юрист роз’яснює: перша помилка цього законопроєкту стосується суб’єкта злочину. Так, суб’єктом злочину згідно з Кримінальним кодексом є особа, яка перебуває у статусі "злодія у законі". Але цей статус може надати лише злочинна спільнота на "сходці" або іншим чином, відповідно до злочинних традицій. Проте у Кримінальному кодексі про це немає згадок, а статус "злодія у законі" визначається за людино, яка "дотримується притаманних злочинному середовищу традицій і правил поведінки, користується авторитетом серед осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, керує, координує та/або організовує діяльність злочинної спільноти чи її частини або є учасником такої спільноти". Щоправда це може бути організатор, злочинець високого рангу і авторитету у кримінальному світі, але без статусу "злодія у законі".

Є питання й до кваліфікації злочину.

Не зрозуміло чому злочинною спільнотою за законопроєктом вважають лише п’ять і більше осіб, учасником, організатором, керівником або координатором якої є "злодій у законі". А якщо всього 3 особи з вказаним суб’єктом – це вже не злочинна спільнота? В Італії і 3 осіб вистачає,

– запитується Головін.

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Насамкінець, варто наголосити – при роботі над законопроєктами необхідно користуватися чіткими юридичними термінами. "Злодій у законі" – людина, яка займає вище положення у ієрархії кримінального світу. Це має бути зазначено у законі. Адже лише чітко і правильно прописаний закон зможе побороти це явище. Інакше буде – хотіли як краще, а вийшло як завжди.