Як російська мафія стала найнебезпечнішим і найкровожерливішим угрупованням на планеті

30-ті роки у СССР – це період, коли країна зіткнеться зі страшними звірствами: катуваннями підозрюваних, убивствами мирних громадян і сотнями тисяч полонених. За кілька років ці події увійдуть в історію під назвою "Великий терор". Ідеологія тодішньої радянської влади в уособленні Сталіна переверне СССР із ніг на голову, а Джугашвілі і його НКВДисти породять нове зло.

У 1937-1938 роки (період відомий як "Великий терор" або "Єжовщина", – 24 канал) під час масових репресій і переслідувань більше як півтора мільйона людей затримали і кинули за ґрати. Майже 700 000 з них отримали покарання у вигляді смертної кари.

У попередній програмі: Як жорстокий мафіозі вижив після розстрілу: факти про найстарішу банду в США

Тоді вийшов секретний документ – "Приказ НКВД № 00447". Згідно з ним, кулаків, колишніх злочинців і антирадянських діячів відловлювали, а там і вирішували: розстріляти чи вислати в ГУЛАГи, де на крадіїв, убивць і рецедивістів чекали нелюдські умови утримання.



ГУЛАГ

Саме із цих людей і почалася російська мафія. Поки їх пачками кидали в клітки, вони формували власне, таємне суспільство зі своїми правилам, законами, обрядами і традиціями.

Хто такі "Воры в законе"?

З'явилася нова каста, яка стала іменувати себе "Воры в законе". Це було унікальне угрупування. Таких, як вони, немає ніде у світі. У їхні ряди вступали тільки крадії, які ділилися на категорії: квартирники, кишенькові злодії, зломщики і багато інших. Чіткої структури у мафії не було. Був головний, якого називали "блатним".

Щоб заробити сумнівну репутацію, "Воры в законе" виробили свої закони. В італійської "Коза Ностри" це називається "Кодексом честі" у японських Якудза "Бусідо", а у росіян – "Воровской закон" або "Понятия". Загалом є 11 правил, які вимагають секретності, повної відданості угрупуванню і найголовніше – ніде і ніколи не підкорятися проханню правоохоронних структур.

Особливістю "Воров в законе" є їхні татуювання:

• восьмикутні зірки набиті на плечах – це перший признак того, що людина із "Воров";

• інколи набивають жінку з крилами – це на успіх у пограбуваннях;

• а можна побачити і тату перстнів на пальцях. Їх є кілька – від таких, що носять авторитети, аж до тих, кого вважають "вафлером" і "опущеним" – це фізично і морально слабкі люди, які не змогли захиститися. Усі ці татуювання набиваються 1 раз на все життя.



Татуювання людей з "Воров в законе"

Для того, щоб стати "Вором" у тюрмі, потрібно заслужити це звання. Зазвичай, кандидатуру затверджують кілька осіб – це називається "Воровская сходка". По всій в'язниці розходиться "малява" (записка) про те, що конкретна особа хоче стати членом угрупування. І тільки після цього відбувається так звана "Коронація" – зарахування особи в банду.

Мова "Воров в законе"

А тепер пора дізнатися про багатий словниковий запас «Воров в законе». На кожну букву алфавіта знайдеться своє означення. Чого варте саме лише слово "Базар", тобто мова. І от вам приклад: довести, що ваші слова правдиві означає "відповісти за базар". Ну, всім давно відоме слово "Мусор" – це Вори придумали такий позивний для міліціонерів.

Цікаво! Mala del Brenta – мафія на чолі з монстром, полювання на якого вестиме вся Італія

А ще є "ничка", "ніштяк", "порожняк", "Свєтка" (тобто гей), "тєрпіла", "чмо" і багато інших виразів. А весь сленг неприємних вуху слів, називається "Воровская музика".

Угода Сталіна з "Ворами в законе"

22 червня 1941-го року Гітлер почав наступ на СССР. Окрім сил регулярної Червоної армії, Сталін пропонує угоду ув'язненим. Якщо банди долучаться до армійських рядів і допоможуть подолати нацистських солдатів, то вождь скоротить їм строки перебування у тюрмах. Але Сталін навіть не планував нікому і нічого скорочувати.

Пам'ятаєте одне із найголовніших правил "Воров в законе"? Ніколи не вступати у співпрацю із урядом чи правоохоронними органами. Дехто продався і порушив "понятия", тому коли вони повернулися з війни на зону, їхнє життя намагалися перетворити у пекло: їх били, різали і катували.



Йосип Сталін

Влаштуватися на нормальну роботу після ув'язнення – задача не з легких. Тому колишні зеки створювали свої вуличні банди. В ряди набирали молодих людей 18-25 років і тероризували людей у своїх районах. Так в країні з'явився вуличний бандитизм і перші зародки формування російської мафії.

Читайте також: Почему история мешает украинцам доверять власти

У 60-х і 70-х роках, за часів Брежнєва банди активно зайнялися рекетом і з'явилося таке поняття як "кришування". Уявіть, що до вас приходять озброєні люди і кажуть "Ти платиш нам 30% свого доходу в місяць, а ми будемо захищати тебе від нападів і рекету". Опції, "Ні, дякую" не було, і платити треба було за те, щоб ці ж бандити не напали.

А ще майже весь дохід російської мафії у той час надходив від операцій на чорному ринку. Бандити швидко зрозуміли, що це тіньова економіка. Так, вони продавали людей, зброю і наркотики. На російському чорному ринку можна було дістати все, що завгодно.

Слабка економічна ситуація 60-х років у Росії призвела до появи такої категорії людей як "посередники". В обмін на послуги для високопоставлених осіб, на "посередників" не звертали уваги правоохоронні органи.



Правило російської мафії "Воры в законе"

Лідери "Воров в законе"

В'ячеслав Іваньков (або "Япончик")

До того ж, 1974 року на горизонті з'явився 34-річний В'ячеслав Іваньков, на прізвище "Япончик" – професіональний кишеньковий злодій із діагнозом шизофренії. Він уже встиг побувати у психлікарнях і навіть утекти звідти. За кілька років він став настільки впливовим, що його називали "Батя", "Асирійський зять", "Дід", "Кірілич" і поважали не тільки в Росії, а й за кордоном.

Сталося так, що його кинули в тюрму на пів року. Цього було абсолютно достатньо, щоб Япончика коронували і зробили вором в законе. "Воровская сходка" виховала людину, яка контролюватиме всю Москву і зосередить у руках такі важелі впливу, що жодному російському кримінальному авторитету навіть і не снилися.



Лідер "Воров в законе" В'ячеслав Іваньков ("Япончик")

Опинившись на волі уже авторитетом у кримінальному світі, "Япончик" почав збирати довкола себе людей. Створювати тісний круг бандитів з якими впевнено можна було би йти на будь-яке діло. Під приціл потрапляли ювелірні магазини, продуктові будки, базари, де з кожного продавця "збивали" касу за день.

Вже у 80-х роках на території Росії і країнах СНД масово почали утворюватися кримінальні вуличні угрупування. Практично кожна область ділилася на райони і провулки, де оперував окремий синдикат. Паралельно з цим банди об'єднували зусилля і перетворювалися вже у цілі корпорація, які контролювали не просто райони, а цілі міста.

Читайте також: Вбивали однокласників та дітей: страшні факти про підлітків-байкерів Bosozoku

Сергій Тимофєєв (або "Сільвестр")

Згодом на горизонті з'явився новий персонаж – Сергій Тимофєєв на прізвисько "Сільвестр". Такий позивний він отримав за зачіску і мускулатуру, а в юності він нагадував Сільвестра Сталоне. Він увійшов в історію кримінальної Росії як людина, яка створила найбільше і найстрашніше кримінальне угрупування Росії – їх іменуватимуть "Ореховские".



Сергій Тимофєєв "Сільвестр"

Хоча у минулому Сільвестр був зразковим трактористом у себе в селі. Працював у колхозі, його любили селяни, він був законослухняним комсомольцем. Сергій організовував народні дружини і боровся із правопорушеннями.

А як він стане лідером найбільшої і найкровожерливішої банди Росії – дивіться вже у наступному випуску "Мафії світу".