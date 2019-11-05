Как русская мафия стала самой опасной и самой кровожадной группировкой на планете

30-е годы в СССР – это период, когда страна столкнется со страшными зверствами: пытками подозреваемых, убийствами мирных граждан и сотнями тысяч пленных. За несколько лет эти события войдут в историю под названием "Большой террор". Идеология тогдашней советской власти в олицетворении Сталина перевернет СССР с ног на голову, а Джугашвили и его НКВДисты породят новое зло.

В 1937-1938 годы (период известен как "Большой террор" или "Ежовщина" – 24 канал) во время массовых репрессий и преследований более полутора миллиона человек задержали и бросили за решетку. Почти 700 тысяч из них получили наказание в виде смертной казни.

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Тогда вышел секретный документ – "Приказ НКВД № 00447". Согласно ему, кулаков, бывших преступников и антисоветских деятелей отлавливали, а там и решали: расстрелять или отправить в ГУЛАГ, где воров, убийц и рецедивистов ждали нечеловеческие условия содержания.



ГУЛАГ

Именно из этих людей и началась русская мафия. Пока их пачками бросали в клетки, они формировали собственно, тайное общество со своими правилами, законами, обрядами и традициями.

Кто такие "Воры в законе"?

Появилась новая каста, которая стала именовать себя "Воры в законе". Это были уникальные группировки. Таких, как они, нет нигде в мире. В их ряды вступали только воры, которые делились на категории: квартирники, карманники, взломщики и многие другие. Четкой структуры в мафии не было. Был главный, которого называли "блатным".

Чтобы заработать сомнительную репутацию, "Воры в законе" произвели свои законы. У итальянской "Коза Ностры" это называется "Кодексом чести", у японских Якудза "Бусидо", а у русских – "Воровской закон" или "Понятия". Вообще есть 11 правил, которые требуют секретности, полной преданности группировке и самое главное – нигде и никогда не подчиняться просьбе правоохранительных структур.

Особенностью "Воров в законе" являются их татуировки:

• восьмиугольные звезды набитые на плечах – это первый признак того, что человек с "Воров";

• иногда набивают женщину с крыльями – это на успех в грабежах;

• а можно увидеть и тату колец на пальцах. Их несколько – от таких, которые носят авторитеты, до тех, кого считают "вафлером" и "опущенным" – это физически и морально слабые люди, которые не смогли защититься. Все эти татуировки набиваются 1 раз на всю жизнь.



Татуировки людей с "Воров в законе"

Для того, чтобы стать "вором" в тюрьме, нужно заслужить это звание. Обычно, кандидатуру утверждают несколько человек – это называется "Воровская сходка". По всей тюрьме расходится "малява" (записка) о том, что конкретное лицо хочет стать членом группировки. И только после этого происходит так называемая "Коронация" – зачисление лица в банду.

Язык "Воров в законе"

А теперь пора узнать богатый словарный запас "Воров в законе". На каждую букву алфавита найдется свое определение. Чего стоит одно только слово "Базар", то есть речь. И вот вам пример: доказать, что ваши слова правдивы означает "ответить за базар". Ну, всем давно известное слово "Мусор" – это Воры придумали такой позывной для милиционеров.

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А еще есть "нычка", "ништяк", "порожняк", "Светка" (то есть гей), "терпила", "чмо" и много другие выражений. А весь сленг неприятных уху слов, называется "Воровская музыка".

Соглашение Сталина с "ворами в законе"

22 июня 1941-го года Гитлер начал наступление на СССР. Кроме сил регулярной Красной армии, Сталин предлагает соглашение заключенным. Если банды присоединятся к армейским рядам и помогут преодолеть нацистских солдат, то вождь сократит им сроки пребывания в тюрьмах. Но Сталин даже не планировал никому и ничего сокращать.

Помните одно из главных правил "Воров в законе"? Никогда не вступать в сотрудничество с правительством или правоохранительными органами. Некоторые продались и нарушили "понятия", поэтому когда они вернулись с войны на зону, их жизни превратились в ад: их били, резали и пытали.



Иосиф Сталин

Устроиться на нормальную работу после заключения – задача не из легких. Поэтому бывшие зэки создавали свои уличные банды. В ряды набирали молодых людей 18-25 лет и терроризировали людей в своих районах. Так в стране появился уличный бандитизм и первые зародыши формирования русской мафии.

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В 60-х и 70-х годах, во времена Брежнева банды активно занялись рэкетом и появилось такое понятие как "крышевание". Представьте, что к вам приходят вооруженные люди и говорят "Ты платишь нам 30% своего дохода в месяц, а мы будем защищать тебя от нападений и рэкета". Опции, "Нет, спасибо" не было, и платить надо было за то, чтобы эти же бандиты не напали.

А еще почти весь доход русской мафии в то время поступал от операций на черном рынке. Бандиты быстро поняли, что это теневая экономика. Да, они продавали людей, оружие и наркотики. На российском черном рынке можно было достать все, что угодно.

Слабая экономическая ситуация 60-х годов в России привела к появлению такой категории людей как "посредники". В обмен на услуги для высокопоставленных лиц, на "посредников" не обращали внимания правоохранительные органы.



Правило русской мафии "Воры в законе"

Лидеры "Воров в законе"

Вячеслав Иваньков (или "Япончик")

К тому же, в 1974 году на горизонте появился 34-летний Вячеслав Иваньков, по прозвищу "Япончик" – профессиональный карманник с диагнозом шизофрении. Он уже успел побывать в психбольницах и даже убежать оттуда. За несколько лет он стал настолько влиятельным, что его называли "Батя", "Ассирийский зять", "Дед", "Кирилич" и уважали не только в России, но и за рубежом.

Случилось так, что его бросили в тюрьму на полгода. Это было вполне достаточно, чтобы Япончика короновали и сделали вором в законе. "Воровская сходка" воспитала человека, который будет контролировать всю Москву и сосредоточит в руках такие рычаги воздействия, какие ни одному российскому криминальному авторитету даже и не снились.



Лидер "Воров в законе" Вячеслав Иваньков ("Япончик")

Оказавшись на свободе уже авторитетом в криминальном мире, "Япончик" начал собирать вокруг себя людей. Создавать тесный круг бандитов с которыми уверенно можно было бы идти на любое дело. Под прицел попадали ювелирные магазины, продуктовые будки, базары, где с каждого продавца "сбивали" кассу за день.

Уже в 80-х годах на территории России и странах СНГ массово начали образовываться уголовные уличные группировки. Практически каждая область делилась на районы и переулки, где оперировал отдельный синдикат. Параллельно с этим банды объединяли усилия и превращались уже в целые корпорации, которые контролировали не просто районы, а целые города.

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Сергей Тимофеев (или "Сильвестр")

Впоследствии на горизонте появился новый персонаж – Сергей Тимофеев по кличке "Сильвестр". Такой позывной он получил за прическу и мускулатуру, а в юности он напоминал Сильвестра Сталлоне. Он вошел в историю криминальной России как человек, который создал самую большую и страшную криминальную группировку России – их будут именовать "Ореховские".



Сергей Тимофеев "Сильвестр"

Хотя в прошлом Сильвестр был образцовым трактористом у себя в деревне. Работал в колхозе, его любили крестьяне, он был законопослушным комсомольцем. Сергей организовывал народные дружины и боролся с правонарушениями.

А как он станет лидером крупнейшей и самой кровожадной банды России – смотрите уже в следующем выпуске "Мафий мира".