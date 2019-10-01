Убивали одноклассников и детей: страшные факты о подростках-байкерах Bosozoku

Японцы быстро достигли успехов в строительстве собственных автомобилей и мотоциклов. Одних только двухколесных было не менее 60 видов. Покупка мотоцикла сильно била по карману. Несмотря на это, спрос на них всегда был среди подростков. Где они искали деньги на дорогое развлечение – читайте дальше.

Как японские подростки наводили ужас на всю страну

Подростки, чтобы накопить на двухколесный транспорт, преимущественно шли на нелегальную, нередко и уголовную подработку. С 60-х и практически до 90-х мало, что изменилось.

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Одна из японских эксперток отметила: "Японские подростки очень жестоки. Они совершают ужасные преступления: убивают одноклассников, убивают детей на улицах. Они уничтожают все, что не нравится. Это нереально понять".

16-17-летние собирались в группы и разъезжали на мотоциклах, мопедах, а иногда и машинах. Дебош и насилие стали их стилем жизни. Сами японские исследователи винят в этом систему образования. Ни в одной стране мира нет более жестких правил, как в школах Японии.

Вы только представьте, в 8:00 ребенок идет в школу, в 17:00 после уроков отправляется на дополнительные занятия. А 21:00 садится выполнять домашние задания. Сон? Минимален. За невыполнение поставленных задач учеников просто выгоняют из школы. Согласно о поступлении в университет можно практически забыть. Что для японского общества означает стать никем.

Это насилие не ограничивается школьным двором. Оно перерастает в нечто гораздо большее. Меня это смущает, я не знаю, что будет дальше... Домохозяйки и простые работники иногда боятся ходить по некоторым кварталам. Все из-за подростков, которые вымещают на них свою агрессию,

– рассказал смотритель Като Романенко.

Словом, такие подростки сбивались в группы по 10-15 человек и устраивали нападения. Под прицелом не только невинные японские прохожие, но и уличные банды. Из-за постоянных стычек и громких заездов местные начали называть их "Каминаридзоку", то есть "Кланы грома".

Что известно о "Каминаридзоку"

Существует легенда, что название "Кланы грома" появилось из-за стиля езды. Во время заездов мотоциклисты громко жали на ручку газа и мешали людям спать, запугивая их.

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Мотозаезды быстро переросли в своеобразную субкультуру и стали неотъемлемой частью жизни Восточной Японии. Люди уже давно привыкли, что в субботу вечером на улицы лучше не выходить. Озлобленные подростки крушили все, что попадалось им на глаза.



Мотобанду "Каминаридзоку" боялась вся Япония

Как им сходило это с рук? Наказания для несовершеннолетних в тогдашней Японии были совсем простыми – за дебош и хулиганство всего год в исправительной колонии. Отсидев, малые монстры снова возвращались к привычному образу жизни.

Большинство из них ездили с металлическими бейсбольными битами. Они крушили ими витрины магазинов и машины. Запросто могли разбить голову тому, кто им не понравился,

– вспомнил Романенко.

До 72-го года таких мотобанд по всей Японии стало около 300 штук. Они все чаще стали фигурировать в громких заголовках самых тиражированных газет страны. Отношение к "Каминаридзоку" было разным: кто-то восхищался ими и считал символом свободы.



Большинство байкеров ездили с металлическими бейсбольными битами



П одростки могли разбить голову тому, кто им не понравился

Одна из легенд говорит, что байкеры появились из-за бывших летчиков-камикадзе Императорского флота Японии, которые по окончанию войны не успели отдать жизнь за верховного правителя страны. Поэтому в поисках адреналина на максимальных скоростях гоняли по японским улочкам.

Противники же, из-за постоянных заездов и драк, просто возненавидели их. Об озлобленных подростках так часто писали журналисты, что подарили им новое название, которое настолько прижилось, что стало неотъемлемым атрибутом уголовной Японии – Bosozoku.

Интересно! Слово "Басодзоку" случайно появилось в 1972 году. В одной из газет редактор соединил два слова: "гонки" (Босо) и "клан" (дзоку). С тех пор простые японцы стали называть этих байкеров Bosozoku.

С получением названия и признания в криминальном мире Японии, Bosozoku начали быстро расширяться и пересаживаться на автомобили. Во время их заездов можно увидеть колонну мотоциклистов, а сбоку или сзади – машины. Такой строй никогда не менялся. Вся структура четко выстроена: на вершине президент, за ним заместители, затем капитаны, которые выполняют роль бухгалтеров. За ними лейтенанты – это вербовщики, а затем солдаты – как раз те жестокие подростки, выполняющие грязную работу.