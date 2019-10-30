Как жестокий мафиози выжил после расстрела: факты о старейшей банде в США

После гражданской войны в 1890-х годах в Нью-Йорк хлынул просто таки сумасшедший поток людей иммигрантов. Город превратился в первую остановку для миллионов людей, которые прибывали в США в поисках лучшей жизни. Именно на этот период пришлось основание старейшей мафии Америки – ирландской.

Одним из тех, кто приехал в Нью-Йорк в 1904 году был полу-англичанин, полу-ирландец Оуни Мэдден – сын мелкого вора, который с матерью решил убежать от бедной жизни. Невежественный юноша за несколько лет стал одним из самых влиятельных гангстеров города и получит позывной "Киллер".

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Сразу по приезду он попал в район под названием Hells's Kitchen – "Адская кухня", в которой ограбления, похищения людей и уличные разборки были обычной обыденностью. Там бок о бок идеально уживались бедность и криминал. И вот в таких условиях Оуни Мэддену пришлось начинать свою новую, американскую жизнь.



Оуни Мэдден

Понемногу Оуни Мэдден начал вклиниваться в уличную жизнь. Мелкие кражи, сотрудничество с другими бандами и рэкет стали его привычным стилем жизни. Улицы Hell's Kitchen стали его вторым домом. Денег хватало не только на себя, но даже на обеспечение своей семьи. Выпрыгнуть из замкнутого круга "сделок" "Адской Кухни" обратно в привычное мирную жизнь было практически невозможно.

С течением времени кражи изменились убийствами. Оуни Мэдден стал работать "по-взрослому". На него быстро обратили внимание члены банды Gopher. Мадден, отличаясь особой жестокостью и хладнокровием, никогда не колебался – он убивал невыгодных для себя людей в любом месте и любыми методами.

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Исследователи ирландских криминальных уличных группировок утверждают, что Оуни Мэдден убивал своих жертв металлическими трубами (пронзал грудную клетку), забивал палкой, раздавливал головы или просто расстреливал в упор.

Мэдден зарекомендовал себя в уголовном обществе как человек, который готов пойти в бой то ли с оружием, то ли с голыми руками. Только до 16-ти лет он убил пять человек. Вот этот криминальный путь в Hell's Kitchen он рассматривал как возможность поднять себя и свой авторитет в обществе,

– отмечает писатель Ти Джей.

В 1912 году Оуни Мэдден попал в перестрелку. Он настолько был уверен в своем авторитете и безнаказанности, что решил сам прийти выпить в бар, который находился на территории врагов – Hudson Dusters. Его сразу же заметили и устроили засаду. Пока он пропускал стакан-другой, наслаждаясь вниманием со стороны женщин, его просто в спину расстреляли, бросив умирать прямо на полу.



Оуни Мэдден беспощадно убивал своих жертв

Когда приехали полицейские, они даже не знали, куда его везти: в больницу или сразу в морг. В него всадили 11 пуль. Тем не менее, его повезли в больницу и медики извлекли 6 пуль. Остальные так и осталась с ним до конца жизни. Оуни, отходив от ранений, тщательно планировал месть. Он прекрасно знал, кто его заказал и расплата не заставила долго ждать.

Он нашел главаря Hudson Dusters и очень быстро с ним расправился – точно так же расстрелял в спину. При расстреле по стечению обстоятельств присутствовали 2 женщины, которые оказались его бывшими. Они быстро сдали Мэддена и полиция начали охоту. Оуни Мэддену угрожал срок заключения от 10 до 20 лет. Однако, отсидел он только 8, его досрочно выпустили за хорошее поведение.

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Выйдя из тюрьмы Оуни не застал никого из своих знакомых по "уголовному" бизнесу. Эра краж и рэкета закончилась, наступила новая – эра "Сухого закона". Именно в этот период банды Нью-Йорка расцвели больше всего. Сухой закон дал возможность благодаря подпольным продажам неплохо подзаработать и встать на ноги. Воспользовался этим и Оуни Мэдден.

И хотя любая продажа алкоголя на улицах была незаконной, Мэдден быстро сориентировался и наладил надежные поставки спиртного. Он привозил качественный ликер, скотч, джин и водку. Все это огромными партиями следовало из Канады, Великобритании и Кубы. Мэдден начал держать на контроле продажу алкоголя.



В Нью-Йорке запретили продажу алкоголя, мафиози решили этим воспользоваться

Кроме продажи алкоголя в Нью-Йорке, Оуни Мэдден занялся распространением своего товара практически по всей территории США. Влиятельные люди знали его как надежного поставщика, продавца и бизнесмена.

Со временем он догадался сделать нечто такое, что полностью перевернуло "криминальный мир" с ног на голову. Именно Оуни Мэдден первым догадался открыть собственный клуб в Нью-Йорке, который стал чем-то новым для общества, политиков и самых гангстеров. В "Коттон Клаб" съезжались самые влиятельные люди не только Нью-Йорка, но всей страны. Оуни Мэддена удалось объединить вокруг себя мощных людей. Он имел все: крепкие связи, компроматы и такую ​​власть, которая никому и не снилась.



В клуб "Коттон" съезжались самые влиятельные люди

Но популярность и влияние Мэддена нравилось далеко не всем. Другие влиятельные мафиози не хотели покидать большую игру и начали охоту на Оуни. Поэтому в 1933 году он решил покинуть Нью-Йорк – жребий упал на Арканзас. Там же Мэдден и прожил до конца своих дней, опровергнув еще один стереотип криминального мира – боссы долго не живут. Мэдден покинул мир в 73 года собственной смертью.

Покинуть территорию Нью-Йорка незамеченным такому влиятельному гангстеру как Оуни Мэдден вряд удалось бы. Ходят легенды, что он договорился с тогдашним президентом Франклином Рузвельтом. В обмен на отступление от уголовных дел в Нью-Йорке, глава страны позволит покинуть город без преследования.

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Однако, после того, как Мэдден покинул Нью-Йорк на горизонте появились новые не менее влиятельные мафиози. И методы у них были несколько иные – грабежи. Самыми известными стали Джон Гамильтон и Джон Диллинджер – основатели банды "Диллинджер". Оба гангстеры сидели вместе в тюрьме. Там они решили создать банду грабителей и активно набирали людей в свои ряды.



Банда "Диллинджера"

Об ограблениях этих ребят ходили легенды. Они делали все настолько искусно, что полиция просто за ними не успевала. Всего за год своей деятельности они успели совершить минимум с десяток ограблений в семи разных штатах. И при этом все максимально быстро и осторожно.

Существует легенда, что во время одного из ограблений Джон Диллинджер вернул людям деньги, которые стояли в очереди. Он отдал их со словами: "Мне не нужны ваши деньги. Я граблю только банки".

Но долго просуществовать банде было не суждено. В 1934 году глаз на мафиози положили правоохранители и особенно ФБР. Точнее Джон Гувер, который позже станет первым директором этого ведомства. Гувер поставил себе целью любым способом уничтожить банду "Диллинджера". Бандиты решили залечь на дно, но их нашли и, как сообщили сами ФБР, Джона Диллинджера убили. Однако люди утверждают, что сам бандит спокойно прожил еще как минимум 35 лет и умер уже в 70-х.

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Впоследствии влияние ирландской мафии начало гаснуть. Время от времени на поверхность всплывали уголовные боссы, но их слава близко не стояла с предшественниками. Среди ярких – Джеймс Балджер, который в 2011 году попал в руки полицейских, его обвинили в 19 убийствах, многомиллионных махинациях, рэкете, вымогательстве и полном наборе стандартного мафиози.

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