Борьба за место боса и агент ФБР среди мафии: чем занималась Cosa Nostra у США

В конце 19-го века в Нью-Йорк начали прибывать корабли, которые были битком набиты итальянскими мигрантами. Экономический кризис на старом европейском континенте толкал обездоленных людей бежать за американской мечтой. "Люди чести", то есть Cosa Nostra, которые на Сицилии только набирали обороты, планировали расширить свое влияние.

Кто такой Чарльз Лучано

До 1913 года в США перебралось более миллиона итальянцев. При этом только из Сицилии насчитали более 800 тысяч. С ними прибыл и 12-летний Сальваторе Лукания, который впоследствии станет основателем Cosa Nostra в Америке.

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Сальваторе Лукания известен, как Чарльз Лучано по прозвищу "Счастливчик". Кличку получил в 32 года после нападения, в котором чудом удалось выжить.

К началу 20-х "американцы" ничем не отличались от уголовных сицилийцев. Они грабили, шантажировали и зарабатывали на ставках. Но реально дела пошли вверх с приходом 18 поправки к Конституции США. Это эпоха "сухого закона", когда правительство страны запретило транспортировку, производство и продажу спирта для изготовления алкогольных напитков.



Чарльз Лучано

Деньги текли рекой, и каждый хотел себе лакомый кусок, из-за что "люди чести" разделились. Еще рядовой гангстер Лаки Лучано, который уже колотил баснословные деньги на контрабанде алкоголя, выступал за союзы с другими бандами: ирландцами и евреями. Ему помешали боссы старой сицилийской "закалки", которые твердили, что Cosa Nostra должна быть чистокровной.

Согласно правилам Cosa Nostra, в кланы могли вступать только итальянцы или итало-американцы. Всех, кто не подпадал под эти требования, жестоко убивали.

Но для того, чтобы обеспечить надежный поток денег, союзы с другими бандами были жизненно необходимыми. Ведь это связи и дополнительный контроль. Поэтому Лаки Лучано убирал тех, кто стоял у него на пути и стал лепить криминальный мир на свой манер.

Лучано подумал, что привычная для мафии стрельба привлекает слишком много лишнего внимания к их бизнесу, а ему этого не нужно. Можно было заработать больше денег работая вместе создав нечто вроде организации,

– рассказал журналист New York Times Селвин Рааб.

Так в Нью-Йорке создалась "своя" комиссия. Туда входили 5 крупнейших семей города: Бонанно, Гамбино, Дженовезе, Коломбо и Лукезе. В принципе, они занимались тем же, что и Cosa Nostra на Сицилии - решали деловые вопросы. Но к этой комиссии добавили еще специальное подразделение, которое американские СМИ называли "Корпорацией убийства". Это подразделение рядовых гангстеров, созданное Лаки Лучано для ликвидации угроз Комиссии.

Cosa Nostra и правоохранители

Контрабанда спиртного – это только вершина айсберга деятельности мафии. Под колпаком Cosa Nostra оказалась и ночная жизнь Нью-Йорка. В кооперации с полицейскими мафиози контролировали бары, бордели и азартный бизнес. Каждая из этих сфер приносила банде Лучано от 200 до 600 тысяч долларов в год. Что касается полиции, то иногда они устраивали подставные рейды, создавая видимость работы.

Красота азартных игр в том, что ты никого не бьешь, а потому не создаешь проблем и не привлекаешь к себе внимания,

– добавил историк Стивен Фокс.

Но не все правоохранители и чиновники оказались продажными. Одним из таких был Томас Дьюи. Прокурор, выдвинувший "счастливчику" обвинения в сутенерстве, заказных убийствах и рэкете. В 36-м он засадил Лучано на 30 лет.



Томас Дьюи

Сальваторе продолжил управлять кланом, правда, уже из стальной клетки.

Когда он сидел, ему постоянно приносили конверты. А еще он носил кольцо с бриллиантом. Это означало, что он был не простым заключенным, а играл незаурядной важности роль,

- пояснил экс-работник исправительной колонии Кеннет Корлев.

Сотрудничество правительства с криминальным миром

В 1942 году в разгар Второй Мировой войны американское правительство, опасаясь нападения немцев и итальянцев, начало переоборудовать самый быстрый трансатлантический лайнер "Нормандия" для нужд армии.

Во время перестройки судна его назвали "Лафайет". По приказу Лаки Лучано 9 февраля 1942 года гангстеры полностью уничтожили судно.



Лаки Лучано

Пока лайнер тушили, на портах начались бунты. ФБР уже имела информацию, что саботаж устраивают немецкие диверсанты, но обнаружить их было невозможно без помощи мафии. Последняя имела уши и глаза по всем портам. Без разрешения Cosa Nostra не проводились никакие перевозки: как людей, так и товаров. Правительству пришлось идти на сотрудничество с уголовным миром.

Бунты и затопления кораблей продолжались. Мы должны были принять меры. Не оставалось ничего, кроме как пойти на сотрудничество,

– заявил экс-капитан военно-морской разведки Энтони Марслоу

Мафия не только информировала о ситуации на береговых границах, но и помогла в борьбе против режима Муссолини в Италии информационной поддержкой. Когда война закончилась, Лучано получил свою выгоду – его 30-летнее заключение отменили. Депортированный в Италию "Счастливчик" поехал на Кубу и уже там руководил ночной жизнью и азартным бизнесом, оставив за собой вакантное место – босса мафии.

"Слушания Кефовера"

Эпоха Лучано в Нью-Йорке закончились, а на его место пришел Фрэнк Костелло – известный по кличке "Премьер-министр мафии". Такой позывной получил за дипломатический стиль правления. Старался избегать убийств и рэкета.



Френк Костелло

Костелло зарекомендовал себя, как бизнесмен. Отказ от насилия дал свои плоды. Под контролем его клана оказались пекарни, мясные магазины, фирмы и казино. Незаконное обогащение прекратили журналисты.

Постоянные публикации о криминальных аферах толкнули американского сенатора Эстеса Кефовера организовать так называемые "слушания Кефовера". Это процесс в ходе которого на допросы были вызваны более 600 человек. Процесс транслировали по телевизору и его общая аудитория составила 30 миллионов людей.

На слушание пришел и Фрэнк Костелло. Правда, его бизнесовая жилка не помогла ему завоевать доверие правительства. После этого процесса его на 18 месяцев бросили в тюрьму за неуважение к сенату.



Френк Костелло на "Слушании Кефовера"

Слушания шокировали не только людей, которые воочию увидели, что мафия существует и говорит к ним через экраны телевизоров. Но и правоохранительные структуры начали активную борьбу с организованной преступностью.

Противник Фрэнка Костелло

После "Слушания Кефовера" в криминальном мире Cosa Nostra выплыл новый персонаж – Вито Дженовезе, который совершал покушение на Фрэнка Костелло. В Ньюйоркском городок Апалачин съехались мафиозные боссы из Америки, Канады и Италии для обсуждения деловых вопросов.

"Конференция в Апалачине – съезд мафиозных кланов, попавших в полицейскую облаву. Во время операции задержали 59 человек. Среди них был и Вито Дженовезе.

За два года, то есть в 1959 году, Дона Вито обвинили в наркоторговле и бросили за решетку. Дженовезе и дальше пытался управлять кланом из камеры, но его авторитет по-немного угасал. И вот, 1962 году в ту же самую тюрьму в штате Миссури попал мафиози Джо Валачи.

И все бы было хорошо, но обычные солдаты, такие как Валачи в тюрьмах не сидели. Их сразу же ликвидировали из-за опасения, что те рассекретят Коза Ностру. Поэтому Дон Вито трижды пытался убить рядового гангстера, но все разы неудачно.



Джо Валачи

В 1963 году Джо Валачи, опасаясь за собственную жизнь, пошел на сделку с правительством и рассказал Сенату США все, что знал о криминальном мире Cosa Nostra.

Его показания транслировались по всей стране. Это помогло в решении многих нераскрытых дел. Власти и правоохранительные структуры начали еще сильнее сжимать горло членам банд.

Это крупнейший информационный прорыв в сфере деятельности существующей в США организованной преступности и бандитизма,

– рассказал Генеральный прокурор США 1961-1964 Роберт Кеннеди.

Мафия в 70-х несколько изменила свой стиль жизни. Частично из-за нового американского законодательства, которое приняло так называемый закон Рико.

Этот закон фактически был направлен на организации, которые работали под рекетирами. Если вы владелец компании и правительство положил на вас глаз, то схема была довольно простой. Вы или "сдаете" рэкетира или сами садитесь в тюрьму.

Агент ФБР среди мафии

В середине 70-х контроль над Нью-Йоркскими наркотиками держала в основном семья Бонанно. История их семьи больше известна из-за операции "Донни Браско". 76-го агент ФБР Джо Пистоне отправился на тайное задание. Он должен был проникнуть в семью.

Так, Пистоне превратился в итальянского бандита Донни Браско. За 6 лет работы под прикрытием удалось предъявить более 200 обвинений и вынести около сотни приговоров членам мафии.

Когда они узнали, кто я такой, то комиссия выставила счет за мою голову - 500 тысяч долларов,

- пояснил экс-агент ФБР Джо Пистоне.

Успех эта операция получила только благодаря капо семьи Бонанно - Доминику Наполитано. Когда операция закончилась, Джо Пистоне получил славу, а Наполитано нашли расстрелянным. И с отрезанными руками - наказание за то, что позволил агенту ФБР "просочиться" в семью.



Агент ФБР Джо Пистоне

Агент ФБР, который пролез в семью Бонанно, до сих пор не наказан. Бывший капо семьи Коломбо Майкл Франчезе, который в 70-х зарабатывал миллионы на махинациях с бензиновыми компаниями, вышел из семьи. А сейчас практикует написание книг и рассказывает о жизни Cosa Nostra всему миру. По всей Америке таких "бывших" и ненаказанных мафиози десятки.

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В 2011 году правительство США нанесло масштабный удар по Cosa Nostra. 127 мафиози были задержаны, более 110 привлекли к уголовной ответственности. Это дело стало самым громким и самым крупным за всю историю американского криминального синдиката. Задержанных обвинили в убийствах, рэкете, вымогательствах, наркоторговле и незаконном отмывании денег.

Эта операция против Cosa Nostra еще раз доказывает, что наша борьба с организованной преступностью сильна и непоколебима. Мы на протяжении десятилетий наблюдали за беспределом, которому время положить конец,

– добавил экс-прокурор США 2009-2015 Эрик Холдер.

Конечно, это не значит, что Cosa Nostra полностью стерта с карты США. Они были, есть и будут. Ежегодно правительство страны десятками отлавливает их. Закон Рико рубит любую мафиозную инициативу еще в зародыше. И как бы там ни было, а эпоха Cosa Nostra, славных "Людей чести" точно закончилась и, похоже, уже никогда не наберет прошлые обороты.