Убийство как искусство: история мафии Cosa Nostra, которая наводила ужас на всю Италию

Солнечный остров Сицилия, который сегодня манит тысячи туристов своими пейзажами, имеет очень непростую и кровавую историю. Началась она в 1860 годах. Именно тогда сицилийцы, а позже и весь мир, столкнулись с "людьми чести", более известными как Cosa Nostra.

Как появилась сицилийская мафия

Cosa Nostra 19 века имела много имен: секта, братство, бандиты. Именно они занимались рэкетом на "цитрусовых". Ведь сицилийские лимонные и апельсиновые плантации были самым прибыльным сельскохозяйственным бизнесом по всей Европе, чей экспорт постоянно рос.

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Непрерывные потоки денег превратили обычных бандитов в тайную организацию, которую обычные граждане называли "мафиози". Сами члены банд именовали себя "людьми чести". С течением времени обычный рэкет и шантаж распространился на все сферы деятельности сицилийцев.

Мафия взяла под свой контроль даже нелегальные потоки денег. Те, кто когда-то воровал и перепродавал, теперь платили налог, даже мошенники. Слово Cosa Nostra приобрело такой вес, что сами сицилийцы знали: если отказать "человеку чести", стоит заказывать себе гроб.

Если вы купили лошадь, то обязательно должны были отчитаться об этом мафии. Они должны были проверить ее зубы, состояние и удостовериться, что покупка была оправданной. Они контролировали абсолютно все,

– рассказала социолог Луиз Шелли.

Название Cosa Nostra закрепилась в конце 19 века, когда мафия тесно вплелась в политическую жизнь Сицилии и Италии в частности. Несмотря на то, что "запах" мафиози везде присутствовал, в существование этих людей никто не верил. Жизнь в тени удалось сохранить благодаря убийствам свидетелей, подкупу политиков, судей и связями по всей стране.

Благодаря этому, практически все преступления сходили мафии с рук. Полиция выполняла роль статистов, наблюдателей. Найти виновных было практически невозможно, ведь правоохранители считали, что "люди чести" – это все сицилийцы.

Пословица, которая появилась из-за событий на Сицилии

О жутких традициях и структуре преступной организации

К тому же, вступить в ряды мафии было очень не просто. Это не ты выбираешь Cosa Nostra, а Cosa Nostra выбирает тебя. Неофициальная часть посвящения была похожа на интервью. А вот традиционный официоз – это уже совсем другое.

Кандидат омывал своей кровью святой образ, и пока образ горел, новоиспеченный мафиози давал клятву беспрекословно выполнять приказы главы клана. Слова "зачем" не существовало. Ведь был приказ – должно быть действие. Финалом такого посвящения становилось убийство. Кого лишать жизни, решал Босс.

Горящий образ символизировал покорность. Если ты изменяешь Cosa Nostra, то сгоришь как пепел от образа,

– объяснил Ричард Мартин, экс-помощник главного прокурора США.

Значительную роль в секретности "людей чести" сыграла сложная иерархическая структура, которая делится на территории и районы. Ниже стояли солдаты – группы по 10 человек. Ими командовал "capodecina".

Самое низкое звено в структуре Cosa Nostra

Выше десятника стоял босс или семья. У каждого босса был один заместитель и несколько советников. Такая структура действовала на одной территории. Три территории образовывали mandamento, то есть район.

Структура сицилийской мафии

Главы таких районов входили в комиссию – что-то вроде мафиозного парламента. Обычно в этой комиссии были еще capo di tutti capi – это самый авторитетный босс из всех семей, которые входили в комиссию. В немафиозных кругах этого человека было принято считать боссом всех боссов.

Взлеты и падения: о сицилийской мафии в 20 веке

Именно в этот период мафия показала свое истинное лицо: то, которое мы знаем сегодня. Жизни сицилийских мафиози крутилось не только вокруг постоянных махинаций и рэкета.

Задумывались ли вы, как проходили мафиозные будни? Все как в кино: дорогая одежда, роскошные машины и большие дома. Соответствующим должно было быть и поведение. Из развлечений – пышные пиры и охота, отдых с женой и визиты к другим мафиозным семьям. Кстати, о женщинах. В Cosa Nostra к ним относились с уважением. Твоя жена – твое лицо. Если мафиози изменяет, то автоматически подписывает себе смертный приговор.

А вот убийства для "людей чести" – это целое искусство. Индустрия насилия, в которой врагов мафии замуровывали в бетон, зверски душили, расстреливали, взрывали и растворяли в кислоте.

Их кодекс говорит не убивать женщин и детей. Они не обращали внимания на это. Убивали и женщин, и детей, при этом всегда находили причины, чтобы обосновать кровавые зверства,

– отметил Говард Абадински, криминолог.

Мафиозный рэкет длился до середины 20 века. Сицилия стала районом, в котором уровень преступности превышал в 10 раз любой другой регион.

Противостояние между Бенито Муссолини и Cosa Nostra

Однако беспредел оборвал фашист Бенито Муссолини. Добравшись до Сицилии он бросил вызов всем мафиози.



Бенито Муссолини

Историки выделяют две причины противостояния между Муссолини и Cosa Nostra. Первая: "люди чести" вели себя слишком вызывающе и свысока. Считали себя хозяевами не только на Сицилии, но и на всей территории тогдашней Италии. Вторая – ликвидация мафии стала политическим шагом, благодаря которому Муссолини мог бы получить авторитет.

Как бы там ни было, а война против Cosa Nostra началась. Лейтенант Чезаре Мори, более известный по прозвищу "Железный перфект" вместе с полицейскими и армией сотнями истреблял целые кланы.

"Железный префект" –Чезаре Мори

Свое прозвище Мори получил за свою жесткую кампанию против Cosa Nostra. В период с 1924 по 1929 годы посадил за решетку примерно 11 000 человек, среди которых были и невиновные.

Что позволило мафиози выйти на свободу

Фактически Муссолини и Мори искоренили Cosa Nostra. Сицилийцы забыли кто такие "люди чести" – правда, только до 1943 года. Тогда британские, американские и канадские военные вторглись на Сицилию и освободили сотни мафиози. Они восприняли их за политических заключенных. Никто даже и представить не мог, что открыв дверь клетки, на волю выйдут самые жестокие уголовные авторитеты Италии.

На свободу вышел один из самых авторитетных боссов Cosa Nostra Виццини Калоджеро – пожалуй, самый уникальный в истории сицилийской мафии. Принцип его верховенства заключался не в насилии, которое было свойственно большинству членов банд, а в порядке и мире между всеми



Виццини Калоджеро

Калоджеро присоединился к политической партии "Христианские демократы". Понятно, что его помощь была не бескорыстной. В 1954 году Виццини умер. После его смерти мир Cosa Nostra полностью изменился.

"Второе дыхание" для Cosa Nostra

К власти начали приходить молодые мафиози: жестче, изощреннее и хитрее. Например, Лучано Леджо. Свой криминальный карьерный рост он начал в качестве киллера семьи Корлионези, которая после Второй мировой была одной из самых авторитетных семей в криминальном мире Cosa Nostra.



Лучано Леджо

Его жестокости не было предела: он начинял свинцом всех, кто переходил дорогу этой семье. Но стремление стать главным толкнули его на убийство главы клана Микеле Наварры. В 1958 году Леджо вместе с группой киллеров расстреляли автомобиль, в котором ехал босс, а сам Лучано занял его место.

В 1960 годах мафия начала заниматься наркотиками на международном уровне. Выращенный в Афганистане опиум через Турцию экспортировали в США. Такой грязный бизнес принес не только огромную прибыль, но и стал яблоком раздора.

Ежедневно на глазах сицилийцев выносили с улиц трупы мафиози, которые вступили в битву за контроль над наркотрафиком. Чтобы остановить насилие на улицах и без того неспокойной Сицилии тысячи полицейских проводили рейды. До начала 1970-х арестовали около 1900 "людей чести", среди которых 114 лидеров.

Мафиози начали использовать взрывчатку. Нечеловеческим методом ликвидировали не только конкретную цель, но и посторонних тоже. Взрывчатка стала новым методом запугивания,

– подчеркнул криминолог Говард Абадински.

О самой большой войне в истории Cosa Nostra

В криминальном мире Cosa Nostra появилась личность, из-за чьих амбиций тайная организация рухнула. Сальваторе Риина по прозвищу "Коротышка". Он был другом и партнером по бизнесу Лучано Леджо, который принимал участие в расстреле главы клана Корлионези.

Сальваторе Риина – "Коротышка"

В 1974 году Риина захотел, чтобы вся сицилийская мафия покорилась одному клану – Корлеоне. Для этого он использовал привычные методы: убивал всех, кто ему отказывал. В 1981 году по приказу "Коротышки" наемные мафиози снесли с Калашникова полголовы боссу одного из районов Палермо Стефано Бантате. Так началась вторая и самая большая война в истории Cosa Nostra.

Каждый день на улицах находили по пять трупов. Расчлененных, сожженных, с растолченными головами и поломанными костями. Жертвами становились не только мафиози, но и судьи, прокуроры, полиция и даже невинные граждане.

В Палермо они убили абсолютно всю власть: мэра, губернатора, главу оппозиции, дважды убивали главных прокуроров, абсолютно всех,

– рассказал Пино Арлаччи, экс-вице-президент итальянской антимафиозной комиссии.

Кому и как удалось осудить членов Cosa Nostra

Резня продолжалась три года. Толчок к окончанию этого произвола дал Томаззо Бушетта. Сицилийский мафиози, нарушивший кодекс чести мафии – Омерту. Одним из его пунктов был запрет на сотрудничество с правоохранительными органами.



Томаззо Бушетта (посередине)

Бушетта выдал членов Cosa Nostra, поскольку в мафиозной войне у него отобрали семью. Именно его показания дали возможность итальянским судьям Джованни Фальконе и Паоло Борселлино показать "людей чести" всему миру и начать максипроцесс.

В феврале 1986 года состоялся суд над членами Cosa Nostra, в ходе которого за решетку отправили примерно 350 членов мафии. Совокупность приговоров достигла цифры в 2500 лет.

Фальконе и Борселино смогли практически полностью изменить систему, они нанесли беспощадный удар по мафии. Сделали то, чего правительство и люди боялись: пошли против Cosa Nostra. Очевидно, что простить этого мафиози не могли и уже в 1992 году в городе Капачи машину Фальконе взорвали, а через два месяца разобрались и с его напарником Паоло Борселлино.



Джовани Фальконе и Паоло Борселлино

После смерти Фальконе фактически стал национальным героем. Сотни молодых людей хотели стать судьями из-за имиджа, который он задал для этой профессии. Его смерть открыла глаза сицилийцам. Люди, которые годами молчали, тысячами выходили на протесты против мафии.

В тот же год итальянский премьер Джулиано Амато отправил на Сицилию семь тысяч военных. В кооперации с полицейскими они до 1998 года выбивали с Сицилии членов Cosa Nostra. Во время рейдов удалось поймать Сальваторе Риину, которого приговорили к пожизненному заключению. Умер он в 2017-м в возрасте 87 лет.

С тех пор сицилийцы говорят свободно, мафия больше не контролирует их. И это не значит что "людей чести" больше не существует. Они просто стреляют меньше, сидят тише и делают все гораздо тайнее и осторожнее.