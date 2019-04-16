Жестокие преступники с кодексом чести: феномен японской мафии Якудза

Япония – страна современных технологий, старых традиций и вместе с тем – родина крупнейшей и старейшей мафиозной группировки на планете – Якудза. Многовековая культура, которая началась с древних воинов 18 века, переросла в подпольные криминальные банды, которые втайне контролируют практически все сферы деятельности японцев. Начиная от кино и заканчивая частники компаниями.

Рэкет, грабежи, наркоторговля, отмывание денег и азартные игры – бизнес, который не только приносил баснословные деньги, но и был нетронутым со стороны власти и правоохранителей.

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Якудза не платили налогов, для них не существовало законов и ограничений. В 80-х якудза сбивала деньги с японских автомобильных компаний "Митсубиси Моторс" и "Исузу", держала на контроле авиакомпании, энергетические компании и металлургические заводы. Мафия буквально купалась в деньгах.

Якудза – это путь воина и кодекс чести. Члены этих кланов решали любые проблемы, которые беспокоили людей. В 19 веке все обернулось другой стороной. Якудза превратились в криминальные группировки. В тех, кем они являются сегодня,

– отметил журналист и исследователь "Якудза".



Древние воины якудза



Якудза сегодня

Перешли границу: законы против якудза

Но прочный союз между уголовным и правовым мирами постепенно начал разваливаться – мафиозная деятельность якудза переходила границы дозволенного. В конце 80-х масштабные войны между кланами, а именно убийства лидеров группировок, ликвидация свидетелей и безжалостный рэкет привели к охлаждению отношений между мафией и правительственной верхушкой. Начались массовые полицейские рейды на членов якудза. В 90-х появились антимафиозные законы, которые ударили по основным источникам дохода кланов.



Полиция начала бороться с якудза

Ужесточение законов привело к тому, что более 184 тысяч членов банд, которые в 60-х просто безгранично властвовали на своих территориях, теперь вынуждены были сидеть в подполье, а их количество в 2017 году сократилась до 34 500. Традиционный бизнес сменился новыми подходами: якудза грабят, шантажируют и даже прибегают к кибератакам на Японские банки.

Если человек не приносит денег, то для кланов он полный ноль. Законы против якудза работают. Система такова: если кто-нибудь из них заденет мирного, наказание понесет весь клан,

– рассказывают на семинаре против якудза.

Мощность синдиката якудза

Как вы думаете? Насколько мощный синдикат якудза сегодня? Более 2500 групп! Всех контролируют держат 22 клана. Когда-то крупнейшей и самой авторитетной была семья Ямагучи-гуми. В их рядах было более 23 тысяч человек. Свой авторитет клан получил в войне за Осаку – один из богатейших городов Японии. Бары, бордели, бани и наркопритоны. Контроль над такой японской "кухней" означал богатство, верховенство и авторитет в криминальном мире страны.

В 1960 году сотни членов Ямагучи-гуми окружили районы города и десятками выбивали всех оппонентов из вражеских кланов на своем пути.

Но в 2015 году из-за конфликта интересов клан разделился на 3 фракции, 20-тысячная банда распалась, образовав еще 2, не менее влиятельных:

Кобе Ямагучи-гуми Нинке Ямагучи-гуми За ними следуют другие семьи: Сумийоши-каи и Инагава-каи.

Я делал материал о Ямагучи-гуми, Сумишоши-каи и Инагава-каи. О том, как они убивали политиков, журналистов и чиновников. Очередь дошла и до меня. Они хотели избавиться от меня. Когда я пришел в японскую полицию, мне сказали очень просто – мы не можем вам помочь,

– поделился историей канадский журналист Бенджамин Фулфорд.

Иерархический порядок, кодекс чести и расплата за вину

В отличие от других криминальных группировок, якудза до сих сохранила традиции и строгий иерархический порядок. Каждый клан – это отдельная семья, где правила – превыше всего. Лидер клана – оябун, приемный отец в переводе, а его подчиненные – кобун (приемный сын). Каждый кобун в семье имеет свои обязанности, но больше всего их – у самых молодых.

Я уже 7 лет в клане. В 8 утра я начинаю делать боссу завтрак, потом убираю и делаю все, что захочет от меня оябун. Он – смысл моей жизни, и если понадобится, я пожертвую собой ради него,

– сказал один из младших якудза.

Дисциплина нерушимая и называется кодексом чести. Тот, кто его нарушил, должен извиниться. Вот только слова "прости" в культуре якудза нет. Виновник должен расплатиться за свои ошибки. Нет, не деньгами. Фалангой собственного мизинца. Такой вид "извинения" называется Юбитсуме. Необычное извинение применяют в двух случаях: если один из членов хочет выйти из банды, второй – невыполнение поставленной задачи.



Якудза признал вину и расплачивается

Виновник должен самостоятельно отрезать или откусить себе фалангу и принести ее боссу (Оябуну). Только после того, когда глава клана простит, можно идти в больницу.

Босс дал мне 380 тысяч долларов, чтобы я начал дело. Но я все испортил и потерял деньги. Пришлось резать мизинец. И то, я делал это не один. Около меня поставили еще 20 кобунов, чтобы смотрели и учились,

– рассказал бывший якудза Йоичи Накамура.

Исторически такая процедура была позорной. Воин, который не имел фаланги мизинца уже не так крепко держал меч в руках. Сегодня же это скорее наказание формального характера, которое присутствует практически в каждом клане якудза. Правда, в руках теперь не меч, а собственную жизнь.

Те же антимафиозные законы запрещают членам якудза устраиваться на работу, получать медицинское страхование и социальные выплаты. Поэтому, для того, чтобы в компаниях не узнали о криминальных связях, якудза носят силиконовые протезы, которые практически не отличаются от настоящего пальца.

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Несмотря на то, что мафию все боятся, кодекс якудза запрещает им трогать гражданских. Да и к тому же, сами японцы знают, что переходить дорогу мафии – не стоит, достаточно просто знать о войнах кланов – желание отпадает само собой. Тот же раскол Ямагучи-гуми вызвал более трех сотен столкновений между кланами по всей стране, около ста человек погибли, преимущественно члены якудза.



Якудза на празднике Sanja Matsuri

Тем не менее, преступления все же есть. В 2018 году по данным полиции Японии, в стране зарегистрировали 17 тысяч преступлений, связанных с представителями мафии. Это грабежи, шантаж, столкновения между каланами и финансовые махинации.

Мы не убиваем просто так. Джае, если кто перейдет нам дорогу, мы будем пытаться договориться. Знаете в чем отличие зарубежной мафии от японской? За рубежом убивают за деньги, мы убиваем только, когда дело доходит до оскорбления чести,

– рассказал Оябун клана Матсуба-каи Дон Танака.

Особенности криминальных группировок

Каждая криминальная группировка в мире имеет свои особые отметки. Но ни одна из них невозможна так просто идентифицировать как якудза. У представителей кланов все тело полностью забито татуировками. При этом, каждый фрагмент набивается вручную, а не тату-машинками. Такая техника называется Тебори. Это сотни часов работы мастера и невероятное терпение со стороны члена банды. Тот, кто не способен вытерпеть боль от процесса, – не достоин быть якудза.

Каждая татуировки – отдельный символ:

Новичкам, обычным Кобунам, набивают дракона, который борется с тигром – это символ успеха. Высшие мафиозные чины получают татуировки по своему роду занятий. Например, изображение черного карпа означает полную преданность клану. Мифического силача Кинтаро набивают убийцы, которые в совершенстве владеют боевыми искусствами. Демона Они носят те, кто выбивает долги. Божество Фудо символ контрабанды и наркотиков. А вот на груди обычно набивают круг, в котором находится изображение конкретного клана.



Такое тату набивают новичкам

Изображение черного карпа – преданность клану

Мифического силача Кинтаро набивают убийцы



Демона Они носят те, кто выбивает долги



Божество Фудо символ контрабанды и наркотиков



На груди обычно набивают круг, в котором изображение конкретного клана

Выйти из якудза – почти невозможно

Несмотря на строгое отношение к бандам со стороны власти, ряды якудза постоянно пополняются. В кланы, как правило, вступает молодежь, обойдя такое звено, как университет, стараются как можно быстрее заработать легких денег.

Молодежь часто присоединяется к якудза

Стать на ложную тропу очень просто, а вот сойти – нет.

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Ритуал принятия в свои ряды – общая чашка саке с оябуном. После этого – дороги назад практически нет. Выйти из криминального мира якудза удается единицам, но при этом они лишаются фаланги мизинца.

Если ты хоть раз свяжешься с якудза, ты навсегда останешься под их влиянием. Уйти бывает очень и очень трудно,

– отметил бывший якудза Акихито Икеучи.



Войти в якудза можно, а вот выйти – почти невозможно

Благородные поступки от преступников

Запятнанные руки чужой кровью некоторые из якудза пытаются отмыть благородными поступками. Так, отдельные кланы криминальных группировок после цунами 2011 года, выделяли деньги на восстановление страны, помогали людям и обеспечивали их всем необходимым. Поставили более 40 тонн гуманитарной помощи и организовали центры помощи пострадавшим. Но такие истории о бандах, которые когда-то двигались путем воина и помогали народу, скорее единичны. Сейчас это преступники, которые постоянно терроризируют Японию.

Якудза и прежде занимались насилием. Но если кто-нибудь из них ранит или тронет мирного гражданина, то они сами приходили в полицию ... и каялись. Сегодня такого уже нет. Мало кто придерживается кодекса чести,

– подчеркнул бывший полицейский Норио Тамура.

Искоренить якудза невозможно – это уже традиция

Нынешняя жизнь якудза в сравнение с вседозволенностью 80-х, 90-х – можно скорее назвать выживанием. С каждым годом антимафиозные законы все сильнее перекрывают воздух для членов банд. Но несмотря на это, они все равно находят свежий глоток воздуха в новых схемах по выводу грязных денег: организуют мероприятия, подпольно занимаются азартным бизнесом, угоняют машины и продают наркотики. Самые большие кланы способны зарабатывать до 6 миллиардов долларов в год. Правда, обычно отличаются особой жестокостью и связями в стране.

Если ты не можешь забрать человеческую жизнь, ты не способен называться якудза,

– сказал бывший Якудза Даикаку Чодоулин.

Искоренить якудза полностью – невозможно. В Японии просто нет закона, который бы запрещал членствовать в кланах и бандах. Мафия – это субкультура, часть жизни страны, без которой даже сами японцы не представляют себя. "Если у тебя есть свое дело и здесь у тебя возникают проблемы, ты просто звонишь якудза. И все. Проблем нет", – рассказал один из японцев.

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Сама же Японская культура насквозь пропитана якудза. Особенно то, что касается кинематографа. Она нравится людям. Фильмы особым качеством не отличаются, но вот относительно объективности, то ее, как и правдивость, гарантируют сами представители якудза.

Спрос на фильмы о Якудза очень большой. Настолько велик, что мы снимаем где-то по 50 фильмов в год. Съемки одной ленты могут длиться от четырех дней до месяца. И при этом важно быть максимально правдивым. Потому что в противном случае, те о ком вы делаете фильмы, просто придут за вами. За мной уже приходили. К счастью, мне удалось выжить,

– объяснил кинопродюсер Хорио Ямамото.



Якудза почти невозможно искоренить

Якудза – это культура, традиции и сила. Феномен криминального мира. Когда-то члены якудза были воинами, которые исповедовали законы и уважали правила. Сегодня большинство из них превратились в обычных бандитов, которые терроризируют Японию. Тем не менее, среди 22 кланов еще остались те, кто уважают традиции и готовы снова взять меч в руки.