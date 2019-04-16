Жорстокі злочинці із кодексом честі: феномен японської мафії Якудза

Японія – країна надсучасних технологій, старих традицій і разом з тим - батьківщина найбільшого і найстарішого мафіозного угрупування на планеті – Якудза. Багатовікова культура, яка почалася із древніх воїнів 18 століття, переросла у підпільні кримінальні банди, які потай контролюють практично всі сфери діяльності японців. Починаючи з кіно і закінчуючи приватники компаніями.

Рекет, пограбування, наркоторгівля, відмивання грошей і азартні ігри – бізнес, який не тільки приносив шалені гроші, а й був недоторканим з боку влади та правоохоронців.

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Якудза не платили податків, для них не існувало законів і обмежень. У 80-х Якудза збивали гроші з японських автомобільних компаній "Мітсубісі моторс" та "Ісузу", тримали на контролі авіакомпанії, енергетичні корпорації і металургійні заводи. Мафія буквально купалася в грошах.

Якудза – це шлях воїна і кодекс честі. Члени цих кланів вирішували будь-які проблеми, що тривожили людей. В 19 столітті все обернулося іншим боком. Якудзи перетворилися в кримінальні угрупування. В тих, ким вони є сьогодні,

– зазначив журналіст і дослідник "Якудза".



Древні воїни Якудза



Якудза сьогодні

Перейшли межу: закони проти Якудза

Та міцний союз між кримінальним і правовим світами поступово почав розвалюватися – мафіозна діяльність Якудзи переходила межі дозволеного. В кінці 80-х масштабні війни між кланами, а саме вбивства лідерів угрупувань, ліквідація свідків і безжальний рекет призвели до охолодження відносин між мафією і урядовою верхівкою. Почалися масові поліцейські рейди на членів Якудзи. В 90-х з'явилися антимафіозні закони, які вдарили по основним джерелам доходу кланів.



Поліція почала боротися з Якудза

Посилення законів призвели до того, що більше 184 тисяч членів банд, які в 60-х просто божили на своїх територіях, тепер змушені сидіти в підпіллі, а їхня кількість у 2017 році скоротилася до 34,5 тисяч. Традиційний бізнес змінився новими підходами: Якудза грабують, шантажують і, навіть вдаються до кібератак на Японські банки.

Якщо людина не приносить грошей, то для кланів він повний нуль. Закони проти Якудза працюють. Система така: якщо хоч хтось із них зачепить мирного, покарання понесе весь клан,

– розповідають на семінарі проти Якудза.

Потужність синдикату Якудза

Як ви думаєте? Наскільки потужний синдикат Якудзи сьогодні? Більше 2,5 тисяч груп! Всіх їх тримають 22 клани. Колись найбільшим і найавторитетнішим була сім'я Ямаґучі-ґумі. В їхніх рядах було більше 23 тисяч осіб. Свій авторитет клан здобув у війні за Осаку – одне із найбагатших міст Японії. Бари, борделі, лазні і наркопритони. Контроль над такою японською "кухнею" означав багатство, верховенство і авторитет у кримінальному світі країни.

1960 року сотні членів Ямаґучі-ґумі оточили райони міста і десятками вибивали усіх опоненів із ворожих кланів на своєму шляху.

Але 2015 року через конфлікт інтересів клан розділився на 3 франкції, 20-тисячна банда розпалася і утворилося ще 2 не менш впливові:

Кобе Ямаґучі-ґумі Нінке Ямаґучі-ґумі За ними йдуть інші родини: Сумійоші-каі та Інаґава-каі.

Я робив матеріал про Ямаґучі-ґумі, Сумішоші-каі та Інаґава-каі. Про те, як вони вбивали політиків, журналістів і високопосадовців. Черга дійшла і до мене. Вони хотіли позбутися мене. Коли я прийшов у японську поліцію, мені сказали дуже просто – ми не можемо вам допомогти,

– поділився історією канадський журналіст Бенжамін Фулфорд.

Ієрархічний порядок, кодекс честі і розплата за провину

На відміну від інших кримінальних угрупувань, Якудза до сьогодні зберегла традиції і суворий ієрархічний порядок. Кожен клан – це окрема сім'я, де правила – понад усе. Лідер клану – Оябун, прийомний батько в перекладі, а його підлеглі – кобун (прийомний син). Кожен кобун в родині має свої обов'язки, а найбільше їх – у наймолодших.

Я вже 7 років у клані. О 8 ранку я починаю робити Босу сніданок, потім прибираю і виконую все, що захоче від мене Оябун. Він – сенс мого життя, і якщо знадобиться, я пожертвую собою заради нього,

– сказав один із молодших Якудза.

Дисципліна непорушна і називається кодексом честі. Той, хто його порушив, повинен вибачитися. От тільки слова "вибач" в культурі Якудза немає. Винуватець повинен розплатитися за свої помилки. Ні, не грошима. Фалангою власного мізинця. Такий вид "прощення" називається Юбітсуме. Незвичайне вибачення застосовують у двох випадках: якщо один із членів хоче вийти з банди, другий – невиконання поставленої задачі.



Якудза визнав провину і розплачується

Винуватець має самостійно відрізати або відкусити собі фалангу і принести її Босу (Оябуну). Тільки після того, як глава клану пробачить, можна йти в лікарню.

Бос дав мені 380 тисяч доларів, щоб я почав справу. Але я все зіпсував і втратив гроші. Довелося різати мізинець. І то, я робив це не сам. Коло мене поставили ще 20 кобунів, щоб дивилися і вчилися,

– переповів колишній Якудза Йоічі Накамура.

Історично така процедура була ганебною. Воїн, який не мав фаланги мізинця вже не так міцно тримав меч в руках. Сьогодні ж це скоріше покарання формального характеру, яке присутнє практично кожному Якудзі. Правда, в руках тепер не меч, а власне життя.

Ті ж антимафіозні закони забороняють Якудзам влаштовуватися на роботу, отримувати медичне страхування і соціальні виплати. Тому, для того, щоб в компаніях не дізналися про кримінальні зв'язки, Якудза носять силіконові протези, які практично не відрізняються від справжнього пальця.

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Попри те, що мафію всі бояться, кодекс Якудза забороняє їм чіпати цивільних. Та й до того ж, самі японці знають, що переходити дорогу мафії – не варто, достатньо просто знати про війни кланів – бажання відпадає саме собою. Той же розкол Ямаґучі-ґумі спричинив більше трьох сотень сутичок між кланами по всій країні, близько ста людей загинули, переважно самі ж Якудзи.



Якудза на святі Sanja Matsuri

Тим не менш, злочини все ж є. 2018 року за даними поліції Японії, в країні зареєстрували 17 тисяч злочинів пов'язаних із представниками мафії. Це грабунки, шантаж, сутички між каланами і фінансові махінації.

Ми не вбиваємо просто так. Навтіь, якщо хтось переступить нам дорогу, ми будемо намагатися домовитися. Знаєте в чому відмінність закордонної мафії і японської? За кордоном вбивають за гроші, ми вбиваємо тільки, коли діло доходить до образи честі,

– розповів Оябун клану Матсуба-каі Дон Танака.

Відмінності кримінальних угрупувань

Кожне кримінальне угрупування у світі має свої особливі відмітки. Але жодне з них неможливо так просто ідентифікувати як Якудзу. В представників кланів все тіло повністю забите татуюваннями. При цьому, кожен фрагмент набивається вручну, а не тату машинками. Така техніка називається Теборі. Це сотні годин роботи майста і неймовірне терпіння з боку члена банди. Той, хто не здатний витерпіти болю від процесу, – не достойний бути Якудзою.



Кожне татуювання – окремий символ:

Новачкам, звичайним Кобунам, набивають дракона, який бореться з тигром – це символ успіху. Вищі мафіозні чини отримують татуювання відповідно до свого роду занять. Наприклад, зображення чорного карпа означає повну відданість клану. Міфічного силача Кінтаро набивають убивці, які досконало володіють бойовими мистецтвами. Демона Оні носять ті, хто вибиває борги. Божество Фудо символ контрабанди і наркотиків. А от на грудях зазвичай набивають коло, в якому зображення конкретного клану.



Таке тату набивають новачкам



Зображення чорного карпа – відданість клану



Міфічного силача Кінтаро набивають убивці



Демона Оні носять ті, хто вибиває борги



Божество Фудо символ контрабанди і наркотиків



На грудях зазвичай набивають коло, в якому зображення конкретного клану

Вибратися з Якудза – майже неможливо

Попри суворе ставлення до банд з боку влади, ряди Якудза постійно поповнюються. До кланів, як правило, вступають молодь, яка обійшовши таку ланку, як університет, намагаються якнайшвидше заробити легких грошей.



Молодь часто приєднується до Якудза

Стати на хибну стежку дуже просто, а от зійти – ні.

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Ритуал прийняття у свої ряди – спільна чашка саке із Оябуном. Після цього – дороги назад практично нема. Вийти із кримінального світу Якудза вдається одиницям, але при цьому вони лишаються фаланги мізинця.

Якщо ти хоч раз зв'яжежшся із Якудза, ти вже назавжди залишишся під їхнім впливом. Вибратися буває дуже і дуже тяжко,

– наголосив колишній Якудза Акіхіто Ікеучі.



Ввійти до Якудза можна, а от вибратися – майже неможливо

Благородні вчинки від злочинців

Заплямовані руки чужою кров'ю деякі з Якудза намагаються відмити благородними вчинками. Так, окремі клани кримінальних угруповань після цунамі 2011 року, виділяли гроші на відновлення країни, допомагали людям і забезпечували їх всім необхідним. Поставили більше 40 тонн гуманітарної допомоги і організували центри допомоги постраждалим. Але такі історії про банди, які колись рухалися шляхом воїна і допомагали народу, швидше поодинокі. Зараз це злочинців, які потсійно тероризують Японію.

Якудза й колись займалися насильством. Але якщо хоч хтось із них поранить чи зачепить мирного громадянина, то вони самі приходили в поліцію... і каялися. Сьогодні такого вже нема. Мало хто притримується кодексу честі,

– підкреслив колишній поліцейський Норіо Тамура.

Викорінити Якудзу неможливо – це вже традиція

Теперішнє життя Якудзи у порівняння із вседозволеністю 80-х, 90-х – можна скоріше назвати виживанням. З кожним роком антимафіозні закони дедалі сильніше перекривають повітря для членів банд. Та попри це, вони все одно знаходять свіжі ковтки повітря в нових схемах по виводу брудних грошей: організовують заходи, підпільно займаються азартним бізнесом, викрадають машини і продають наркотики. Найбільші клани здатні заробляти до 6 мільярдів доларів на рік. Правда, зазвичай вирізняються особливою жорстокістю і зв'язками в країні.

Якщо ти не можеш забрати людське життя, ти не годен називатися Якудзою,

– сказав колишній Якудза Даікаку Чодоулін.

Викорінити Якудзу повністю – неможливо. У Японії просто немає закону, який би забороняв долучатися до кланів і банд. Мафія – це субкультура, частина життя країни, без якої навіть самі японці не уявляють себе без Якудзи. "Якщо ти маєш свою справи і тут в тебе виникають проблеми, ти просто дзвониш Якудзам. І все. Проблем нема", – розповів один із японців.

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Сама ж Японська культура наскрізь просякнута Якудзою. Особливо те, що стосується кінематографу. Вона подобається людям. Фільми особливою якістю не відзначаються, але от щодо об'єктивності, то її, як і правдивість, гарантують самі представники Якудзи.

Попит на фільми про Якудзу дуже великий. Настільки великий, що ми знімаємо десь по 50 фільмів на рік. Зйомки однієї стрічки можуть тривати від чотирьох днів до місяця. І при цьому важливо бути максимально правдивим. І іншому випадку, ті про кого ви робите фільми, просто прийдуть по вас. по мене вже приходили. На щастя, мені вдалося вижити,

– пояснив кінопродюсер Хоріо Ямамото.



Якудзу майже неможливо викорінити

Якудза – це культура, традиції і сила. Феномен кримінального світу. Колись члени Якудзи були воїнами, які сповідували закони і поважали правила. Сьогодні більшість із них перетворилися на звичайних бандитів, які тероризують Японію. Тим не менш, серед 22 кланів ще лишилися ті, хто поважають традиції і готові знову взяти меча до рук.