Озброєні до зубів машини для вбивства: моторошні факти про бойовиків "Ісламської держави"

З 2014 по 2017 роки бойовики "Ісламської держави" влаштували або приписали собі щонайменше 140 терактів по всьому світу, внаслідок яких загинули понад 2 тисячі людей. Ще приблизно 2,5 тисячі осіб терористи стратили в кривавих розправах на Близькому Сході: їх палили, грабували, топили, розстрілювали й навіть кидали у киплячу смолу.

Як виникла "Ісламська держава"?

Батьком "Ісламської держави" вважають Абу Мусаб аз-Заркаві, який у 2002 році започаткував угрупування "Єдинобожність і Джихад", а згодом приєднався до Бен Ладена і створив "Аль-Каїду в Іраку".

Читайте також: Де та як у світі практикують смертну кару: моторошні факти

Заркаві був настільки жорстоким, що в тій же "Аль-Каїді" його вважали екстремістом.



У 2006 році американці оголосили, що ліквідували аз-Заркаві

Після того, як коаліція на чолі з Вашингтоном, заїхавши до Іраку, повалила диктаторський режим Саддама Хуссейна, іракські військові чини практично залишилися ні з чим. Вони почали шукати шляхи помсти, підтримки серед народу і формувати власні угрупування. Війна, якій властиво приносити розруху, прискорила створення терористичної організації під назвою "Ісламська держава".

Я хотів би вибачитися за неправильні рішення, які ухвалила наша адміністрація, а також за помилки в наших планах. Ми не обдумали наслідків, не передбачили, що станеться після того, як ми повалимо режим,

– зазначав Тоні Блер, прем'єр-міністр Британії у 1997-2007 роках.

У 2010 році владу над угрупуванням взяв Абу Бакр аль-Багдаді. За три роки його правління "Ісламська держава в Іраку" займалася поширенням свого впливу і розширенням територій. У 2013-му Багдаді оголосив про те, що його бойовики братимуть участь у громадянській війні в Сирії. Терористи захопили сирійське місто Ракка і зробили його своєю столицею – так і з'явилася на світ горезвісна організація.

Читайте також: Історія застосування хімічної зброї: від Першої світової війни до подій у Сирії

Хто є ватажком терористів?

Сьогодні "Ісламською державою" керує цей же ж Багдаді. У 2014 році він проголосив на підконтрольних собі територіях, тобто у Сирії та Іраку, халіфат. А себе халіфом – прямим наставником пророка Мухаммеда, який започаткував ісламську релігію. Попри численні повідомлення про смерть лідера бойовики й надалі стверджують, що він живий, а офіційного підтвердження його загибелі немає.



ЗМІ чимало разів писали що, Багдаді вбили, поранили, отруїли або взяли в полон

Сам Багдаді на публіці не з'являється. Замість нього публічними заявами від імені "Ісламської держави" розкидався його заступник Абу Мухаммед аль-Аднані. Проте у 2016 році в сирійському Алеппо його, за їх же словами, ліквідували росіяни.

Ми відновимо халіфат і проголосимо халіфа, який буде направляти мусульман. Так було протягом століть, але світ посягнув на ці закони та зробив із мусульман невігласів. Я стану цим халіфом, я буду направляти вас на правильний шлях,

– заявляв лідер Ісламської держави Абу Бакр аль-Багдаді.

Чого прагнуть прибічники "Ісламської держави"?

Правильний шлях, про який так розпинається Багдаді, називається "шаріатом". Ці приписи наставляють людину на дорогу до Аллаха. Наприклад, в Біблії, коли людину б'ють в одну щоку, вона має підставити іншу. А за шаріатом – у неї є повне право нанести рівносильну шкоду.



Шаріат – це закони, які впливають абсолютно на всі сфери життя мусульман

На територіях, де панує шаріат, творяться страшні речі. Злочинців, журналістів, полонених військових, туристів й особливо людей інших віросповідань піддають жорстким катуванням.

Читайте також: Хто та за що масово вбиває журналістів по всьому світу

Бійці ІД використовують найжахливіші способи насильницької смерті: людям знімають шкіру, переїжджають ноги танком, кидають в киплячу смолу, закривають в клітці й топлять, спалюють живцем, забивають камінням, жінок ґвалтують, а людей нетрадиційної орієнтації скидають із багатоповерхівок.

Ставлення до жінок в ІД вкрай зневаждиве. Їх ґвалтують, продають, обмінюють і б'ють.

За весь час мого перебування в ІД я зґвалтував десь біля 50 дівчат віком до 16 років. А старших – мабуть, понад дві сотні,

– розповідав один із бойовиків терористичної організації.

Існує правило – якщо ісламіст загине від руки жінки, значить він не потрапить до раю. Хоча аль-Багдаді й скасував це правило, та бойовики все одно побоюються такої смерті.

"Ісламська держава" хоче встановити халіфат не тільки на своїх територіях, а й в усьому світі. Щоб усі мусульмани, де б вони не були, присягнули на вірність Багдаді й жили за законами шаріату. Власне, тому в цивілізованих країнах і відбуваються теракти. Мета ісламістів – об'єднати всіх мусульман і захиститися від невірних. Тобто тих, хто не сповідує іслам. Для бойовиків не існує перешкод, вони безжалісні.

У січні 2015 року бойовики влаштували теракт в редакції французького видання "Charlie Hebdo". Журналісти випустили карикатуру на пророка Мухаммеда – у відповідь терористи розстріляли 12 з них, ще 11 отримали поранення.

Скільки осіб налічує терористична організація?

За даними Business Insider, в лавах терористів на територіях Сирії та Іраку можуть перебувати від 28 до 31 тисячі осіб. Це – озброєні до зубів машини для вбивства. У їхньому підпорядкуванні кулемети, пістолети, автомати, гранати, ракетні установки, бронемашини, зенітні установки й навіть захоплені у противників танки.

Крім цього, "Ісламська держава" має бійців за межами своїх територій, вони розкидані по всьому світу. Переважно це люди, які повернулися з ІД назад на батьківщину.



З 2014 року до терористів долучилися тисячі осіб

ІД – це не тільки війна чи постійні вбивства, це ще й медіа-монстр. Вони присутніх у всіх соціальних мережах, на їх озброєнні новинні сайти й навіть власний пропагандистський журнал "Дабік". Саме за допомогою цих ресурсів вони й вербують нових людей у свої лави.

Здебільшого рекрутинг націлений на людей, які опинилися у скрутному становищі. Їм обіцяють нове життя, золоті гори та необмежені можливості. Коли пізніше завербовані бачать нелюдську жорстокість або просто розчаровуються в ідеології, вирватися із лап ІД практично нереально: всіх дезертирів бойовики розстрілюють на місці.

Нас повели на розстріл. Черга із Калашникова пройшлася по всіх. Я бачив, як ліворуч й праворуч падають люди. Потім впав і я. Коли побачив, що маю змогу, то почав утікати – зв'язаний. Мене три дні шукали, прочесували територію машинами і мотоциклами. Мені дивом вдалося врятуватися,

– розповів Алі Кхазм, який вижив під час розстрілів.

Хто протистоїть "Ісламській державі"?

Найстрашніше в ІД – не смертники й навіть не жорстокі вбивці, а так звані сплячі осередки. Це – підконтрольні організації групи осіб, які планують теракти, заробляють гроші й вичікують слушного моменту, щоб виконати волю терористів.

Якщо "Ісламська держава" захоче напасти, наприклад, на одне з міст чи країн ЄС, то ці "сплячі осередки" діятимуть з середини, організовуючи теракти, збройні напади, грабунки й вбивства держслужбовців не найнижчих чинів.

Читайте також: Список потужних армій світу: хто найнебезпечніший

Сьогодні цивілізований світ намагається викорінити "Ісламську державу". Першу міжнародну коаліцію очолюють США, друга – під керівництвом Росії. Якщо об'єднати всі країни разом, навіть ті, які не у підпорядкуванні США чи Росії, виходить 68 країн – це зараз найбільший міжнародний союз у світі.



Міжнародна коаліція розділилася на дві сили

Та якою би потужною не була міжнародна коаліція, ліквідувати терористів потужними авіаударами просто не можливо. Бо вони розосереджені серед сотень тисяч мирного населення Сирії та Іраку. А розпочинати наземну операцію поки не хочуть, адже це коштуватиме людських життів і шалених коштів.

До речі, ісламісти вірять, що фінальна битва між ними й коаліційними силами повинна відбутися біля сирійського міста Дабік. Давнє пророцтво каже, що цей бій означатиме кінець світу й поразку всіх хто не сповідує іслам. Саме тому терористи всіма силами намагаються наблизити початок цієї битви.

Звідки беруть гроші терористи та які жорстокі покарання чекають на тих, хто не дотримується правил шаріату – дивіться у програмі.