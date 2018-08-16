Авторитарні методи правління червоного імператора Цзіньпіна: чому в Китаї немає свободи слова

Китайська народна республіка – це колиска однієї з найпрогресивніших стародавніх цивілізацій. За останні пів-століття вона перетворилася на країну-фабрику, де виготовляється більшість промислових товарів для потреб.

Країна впевненно забронювала собі друге місце серед найрозвинутіших економік світу.

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Майже півтора мільярда китайців роблять все, щоб велич минулого тут вдало переплелася із передовими здобутками сучасності. На сьогоднішній день долю КНР тирмає в руках новий взірцевий син партії Сі Цзіньпін. Його історія почалася в головному місті молодої Китайської народної республіки, адже він народився в сім'ї героя революції, партизана і перспективного члена партії – Сі Чжунсюня.



Президент КНР Сі Цзіньпін

Цзіньпін виніс із складної молодості важливий урок – йому легко знаходити спільну мову з простими людьми, а це гарантує підтримку. І він не цурається говорити з бідними.

Цзіньпін мріяв про політичну кар’єру в Китайській республіці, але дружина Сяомін кинула чоловіка і поїхала в Англію, тому Сі шукав розради в роботі.

Саме в той час Партія оголосила пріоритетним завданням подолання бідності. Сі добре розумів це гасло, оскільки сам скуштував гіркого хліба бідняків. Тому його робота була скерована на модернізацію і вирішення проблем найбідніших господарств,

– розповів керівник "Національного центру подолання бідності" Хуанг Ченвей Сєрий.

Після успіхів на посту мера, Сі призначили головою одного з найкрупніших китайських портів Сямень, де він жорстко придушив масові протести.

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Славу взірцевого сина партії Сі Цзіньпін отримав у 2008-му. Він відповідав за підготовку і проведення в Пекіні Олімпійських Ігор. Вчасно і якісно збудовані стадіони і олімпійське містечко, розкішне шоу і навіть перемога китайської збірної – всі ці чинники підвищили шанси шанхайського градоначальника в політичних перегонах.

У 2012-му його призначили генсеком комуністичної партії Китаю. Згодом він очолив уряд і зробив ставку на боротьбу з корупцією. Сотні тисяч вищих партійних керівників отримали крупні строки за гратами, а декого навіть розстріляли. Показові процеси підняли авторитет Цзінпіна, а з іншого боку дозволили почистити партію від опонентів.

Я не робив цього для себе. Вони не впоралися з обов’язками. Думаю вони розуміють, що я просто підтримав правосуддя. Адже ми чиновники, службовці не маємо шкодити інтересам людей,

– відповів Сі Зціньпін.

Правозахисна організація "Репортери без кордонів" називає Китай однією з країн, яка має найгірша ситуація із свободою слова. В країні діє заборона на критику комуністичної партії. Китай сьогодні ще далі від демократії, ніж це було під час кривавого придушення на площі Тяньяньмень у 1989 році. Політична система залишається авторитарною і ворожою до прав людини.

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Авторитарні методи правління червоного імператора не сильно турбують китайців. Населення має сприятливі умови, щоб покращувати рівень життя. найактивніше зараз покоління, яке памятає 80-і, коли середній дохід на душу населення становив 300 доларів в рік. В 2000-х це вже було 3 тисячі, станом на 2017-й рік, за офіційними даними, це 10- тисяч доларів в рік.

Президент Сі поміняв конституцію, яка обмежувала президентський термін двома п’ятирчними каденціями. І тепер закон не забороняє йому тримати всю владу в руках необмежений ніякими термінами час.

Більше про жортокий шлях до влади Сі Цзіньпіна – дивіться у повному випуску програми "Диктатори".