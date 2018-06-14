Як жорстокий і комічний правитель Чечні Рамзан Кадиров змушує виконувати свої команди

Самопроголошений страж Федерації, гроза свободолюбивого Кавказу і вірний пес Кремля – Рамзан Кадиров. В своїй героїчній комічності перевершив інших політичних зірок, які просто обожнювали прив'язувати рейтинг до різних екстравагантних вчинків.

Більше 10-ти років він незмінно головує у Республіці Чечня із неймовірним набором легальних і нелегальних занять. Частину з яких пафосно видає за традиційні цінності і вражає своїм напускним патріотизмом.

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"Я вмію дуже добре підкорятися. Все своє життя я віддав батькові, підкоряюсь закону і Путіну", – наголосив Рамзан Кадиров.

Спічі про вірність Путіну Рамзан регулярно видає федеральним каналам. Для внутрішнього споживача, на чеченському телебаченні множить тези про "нравствєность і великодуховность". Наприклад, показово ганить наркодилерів згадуючи Коран і честь батьків. Рекордними стали антинаркоманські зібрання Кадирова у 2016 році. Президентська гвардія зігнала в грозненський амфітеатр кілька тисяч людей, наркоманів і їх родин.



Путін з Кадировим

Своїм родинним життям Кадиров задоволений. У нього 10 своїх дітей і двоє прийомних. Дружина Медні Мусаєва – його колишня односельчанка з якою він познайомився ще в школі. І попри чутки преси про ймовірний роман із ведучою Тіною Канделакі чи любов до лезгінок в товаристві чужих жінок – ніяких точних фактів про можливі походеньки Кадирова немає. Однак у Кадирова дужа лежить до іншого.



Сім'я Рамзана Кадирова

У пошуках лайків Кадиров знімає унікальні своєю примітивністю пропагандистькі шедеври про розправу над змієм зла або влаштовує виїзне засідання уряду роздаючи коней своїм джигітам.

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Після теплої зустрічі із президентом Білорусі Лукашенком він зрозумів, що аграрні фішки добре впливають на рейтинг. І скопіював любов до картоплі білоруського президента на власному городі. У Кадирова, правда, вийшло романтичне збирання полуниці. Але улюблена тема Кадирова – війна. І для цього зняті терабайти відео войовничого Рамзана, який займається спортом щоб підтримувати форму.

Я прийшов в політику як воїн. Моя улюблена справа – захищати свій народ. Для цього ми готові виконати будь-який приказ,

– зазначив Рамзан Кадиров.

Секрет розкрученого бренду Рамзана Ахматовича криється не лише в його особистій фантазії. В колі його найближчих друзів – помічник і особистий радник головного в Ерефії – Владислав Сурков.

Рамзан був молодшим сином головного муфтія повсталої у 1991 році чеченської республіки Ічкерії Ахмата Кадирова. Разом з батьком воював за незалежність проти російських федералів. Зміна курсу відбулася після Хасавюртського перемир'я, яке закінчило Першу Чеченську війну. Ахмат посварився з ваххабітами і почав педалювати тему збереження Чечні в кордонах Російської Федерації.

Після завершення Другої Чеченської війни Ахмат Кадиров став президентом. А його син Рамзан очолив силовиків. Переманював повстанців на свою сторону і займався ліквідацією тих, хто продовжував воювати за незалежність. Під час святкування в Грозному 9 травня у 2004 році Ахмата Кадирова підірвали. Відповідальність за теракт взяв на себе лідер чеченських повстанців Шаміль Басаєв.

За приблизними підрахунками армія Кадирова нараховує до 40 тисяч бійців. Усі вони формально належать до різних підрозділів силових відомств РФ, але виконують доручення місцевих командирів. Цього достатньо щоб зачистити Чечню від конкурентів. І якщо на початках свого правління Нохча спалював будинки і замовляв кілерів своїм недругам. То тепер, будучи главою чеченської Республіки придумав власну фішку. Компромісом між ліквідацією і байдужістю щодо критики стали публічні вибачення.

Вишивання в сідлі вдома не єдиний спосіб зняти стрес враховуючи безсилі намагання налякати Америку та інших ворогів Путіна. Єдині судді для кого його слова хоч шось варті – рефері, які судять чеченський футбольний клуб Терек. Трьом синам Ахматович забронював чемпіонські пояси в боях без правил. Крім того завів собі двох кишенькових паяців федерального калібру. Час від часу розважається з колишнім КВН-щиком Михаїлом Галустяном .

За його правління Чечня фактично отримала те, за що боролася у 1990 роках, впродовж двох воєн з Росією. 95-й регіон отримує солідні дотації з Кремля. Минулого року 80% бюджету республіки становили вливання з федерального бюджету. У 2018 році – це 27 мільярдів рублів, або близько 450 мільйонів доларів. Ще одна ознака автономії – основною силою, від якої тут все залежить залишаються чеченці.

Тому поки в 95-му регіоні все під залізним контролем однієї людини, яка змушує всю країну виконувати будь-які свої команди.

Більше про маріонетку Кремля Рамзана Кадирова – дивіться у програмі.