Як Лукашенко намагається відновити втрачену силу СРСР

24 роки при владі та п'ять президентських каденцій на троні "синьоокої сусідки України". Олександр Лукашенко – багаторічний опонент країн заходу і давній учасник міжнародних рейтингів правителів, які не рахуються з правами людей.

Олександр Лукашенко – колись успішний колгоспник зробив блискучу політичну кар'єру. І попри те, що міцно вкорінився на президентській посаді не боїться змінювати погляди іноді навіть на 180 градусів.

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В молодості Олександр Лукашенко був важким підлітком і стояв на обліку в місцевому райвідділку міліції. Ходив на баян і служив у прикордонних військах політруком. В СССР "зелені берети" знаходилися у відомстві всесильного КГБ і цей момент життя ріднить бацьку з вічним начальником Путіним, який також тісно пов'язаний із комітетом. Тут і проглядається пристрасть, з якою президент Білорусі досі намагається триматися радянської парадигми: пріоритет партнерства з Москвою та спроби відновити втрачену велич СРСР через СНД та Митний Союз.

Ми дійсно втратили країну, а більше того ми втратили систему, якій взагалі не було рівних у світі й ми були зовсім іншою державою,

– сказав Олександр Лукашенко.

На перші свої вибори Лукашенко ішов із пакетом щедрих обіцянок, тодішню владу в особі голови Верховної Ради Станіслава Шушкевича критикував нещадно. Свого часу він був найгаласливішим антикорупціонером і звинувачував керівництво держави в утисках вільної преси.

Після приходу до влади з перших рішень Лукашенко дав зрозуміти, що країна повністю переходить під його контроль. Від колишнього лагідного борця з корупцією не залишилося і сліду. Маски скинуті. На білоруський трон зійшла сила, безжальна до будь-якого спротиву. Країною покотилася хвиля політичних арештів і загадкових зникнень реальних конкурентів президента. Один із них, екс-міністр МВС Білорусі Захаренко, перед зникненням, встиг привідкрити, що робиться за кулісами влади.



Олександр Лукашенко

Радянщина стала головним атрибутом авторитарних методів, якими вже понад чверть століття Лукашенко силою давить будь яку критику на свою адресу. Побої та жорстокі розправи над протестувальниками стали звичною практикою силовиків. Через порушення громадянських прав і прав людини Лукашенко зі свитою давно в чорному списку цивілізованого світу. Європейський Союз ввів санкції з 1998 року, а США з 2006 року.

Санкції, санкції - це марення і нісенітниця. ми живемо два десятки років під санкціями та Слава Богу будемо займатися внутрішніми проблемами. Вони нам допоможуть зміцнитися,

– сказав Олександр Лукашенко.

Росія давно одною рукою обіймається, а іншою розхитує стілець під батькою. Після того як Росія напала на Україну, Лукашенко однозначно ретранслював пропаганду Москви, але коли Україна вистояла витримавши удари росіян у 2015 році риторика Лукашенка змінилася. Згодом – вбивство 200 цивільних пасажирів Боїнга, та інші злочини росіян на Донбасі – дещо остудили ревність дружби з Москвою.



Олександр Лукашенко та Володимир Путін

Сам Лукашенко славиться відмінною фізичною формою, грає в Хокей і катається на лижах. При цьому дається взнаки рівень тестостерону президента Білорусі який зробив непомітною межу між сильним лідером і жеребцем нації.

В Мінську і на публічних заходах – його супроводжує служба протоколу, але місце першої леді вакантне. В кращих радянських традиціях він представляє країну сам. Дружина Олександра Лукашенка живе у селі Рижковичі, Могилдьовської області. Вони не розлучені офіційно, але й не живуть разом близько 30-ти років. При цьому Лукашенко хвалиться стосунками із колишньою тещею.

Теща моя, Федорівна, свята людина.Друга після матері за важливістю мені людина, якби не вона, то я б не був президентом,

– розповів Лукашенко.

Президентство президентством, але за дітьми дивитися треба особисто. І практично зразу після декрету Олександр Лукашенко почав брати на роботу свого третього сина. Микола – народився у 2004 році. Його батькові на той час було 55 років, ім'я мами ніколи офіційно не називалося, але неофіційно – це Ірина Абельска, яка колись була особистим лікарем Лукашенка.

Батька єдиний на пострадянському просторі та загалом серед правителів кінця 20 століття, який не побоявся викриття позашлюбних походеньок, а позашлюбного сина зробив мало не прижиттєвим своїм наступником.



Олександр Лукашенко з сином

Про вітер змін над Мінськом говорить ще кілька фактів Весною президент раптово дозволив провести на честь 100-річчя БНР святковий концерт. Мінська мерія запропонувала апаратуру, міністр МВС висловив повагу до учасників. А сам батька – вже не обзивав прихильників біло-червоних прапорів непотрібними націоналістами.

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Схоже промосковський настрій білоруського диктатора минає і можливо на черзі не лише зміна парадигми, заміна прапора і національних символів, а й народження образу нового великого патріота синьоокої Білорусі.