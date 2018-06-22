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Как Лукашенко пытается воссоздать утраченную силу СССР

Диктаторы 15 Читати новину українською

24 года у власти и пять президентских сроков на троне "синеокой соседки Украины". Александр Лукашенко – многолетний оппонент стран Запада и давний участник международных рейтингов правителей, которые не считаются с правами людей.

Александр Лукашенко – некогда успешный колхозник сделал блестящую политическую карьеру. И несмотря на то, что прочно укоренился на президентском посту не боится менять взгляды иногда даже на 180 градусов.

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В молодости Александр Лукашенко был трудным подростком и стоял на учете в местном райотделе милиции. Ходил на баян и служил в пограничных войсках политруком. В СССР "зеленые береты" находились в ведомстве всесильного КГБ и этот момент жизни роднит батьку с вечным начальником Путиным, который также тесно связан с комитетом. Здесь и просматривается страсть, с которой президент Беларуси до сих пор старается держаться советской парадигмы: приоритет партнерства с Москвой и попытки восстановить утраченное величие СССР с помощью СНГ и Таможенного Союза.

Мы действительно потеряли страну, а более того мы потеряли систему, которой вообще не было равных в мире и мы были совсем другим государством,
– сказал Александр Лукашенко.

На первые свои выборы Лукашенко шел с пакетом щедрых обещаний, тогдашнюю власть в лице председателя Верховного Совета Станислава Шушкевича критиковал нещадно. В свое время он был самым шумным антикоррупционером и обвинял руководство государства в ущемлении свободной прессы.

После прихода к власти, с первых решений Лукашенко дал понять, что страна полностью переходит под его контроль. От бывшего кроткого борца с коррупцией не осталось и следа. Маски сброшены. На белорусский трон взошла сила, безжалостная к любому сопротивлению. По стране покатилась волна политических арестов и загадочных исчезновений реальных конкурентов президента. Один из них, экс-министр МВД Беларуси Захаренко, перед исчезновением, успел приоткрыть, что делается за кулисами власти.


Александр Лукашенко

Советчина стала главным атрибутом авторитарных методов, которыми уже более четверти века Лукашенко силой давит любую критику в свой адрес. Побои и жестокие расправы над протестующими стали обычной практикой силовиков. Из-за нарушения гражданских прав и прав человека Лукашенко со свитой давно в черном списке цивилизованного мира. Европейский Союз ввел санкции с 1998 года, а США с 2006 года.

Санкции, санкции – это бред и чушь. Мы живем два десятка лет под санкциями и Слава Богу будем заниматься внутренними проблемами. Они нам помогут укрепиться,
– сказал Александр Лукашенко.

Россия давно одной рукой обнимается, а другой расшатывает стул под батькой. После того как Россия напала на Украину, Лукашенко однозначно ретранслировал пропаганду Москвы, но когда Украина выстояла выдержав удары россиян в 2015 году риторика Лукашенко изменилась. Впоследствии – убийство 200 гражданских пассажиров Боинга, и другие преступления россиян на Донбассе – несколько остудили ревностную дружбу с Москвой.


Александр Лукашенко и Владимир Путин 

Сам Лукашенко славится отличной физической формой, играет в хоккей и катается на лыжах. При этом сказывается уровень тестостерона президента Беларуси который сделал незаметной границу между сильным лидером и жеребцом нации.

В Минске и на публичных мероприятиях – его сопровождает служба протокола, но место первой леди вакантно. В лучших советских традициях он представляет страну сам. Жена Александра Лукашенко живет в селе Рыжковичи, Могилёвскои области. Они не разведены официально, но и не живут вместе около 30 лет. При этом Лукашенко хвастается отношениями с бывшей тещей.

Теща моя, Федоровна, святой человек. Второй после матери по важности мне человек, если бы не она, то я бы не был президентом,
– рассказал Лукашенко.

Президентство президентством, но за детьми смотреть надо лично. И практически сразу после декрета Александр Лукашенко начал брать на работу своего третьего сына. Николай – родился в 2004 году. Его отцу в то время было 55 лет, имя мамы никогда официально не называлось, но неофициально – это Ирина Абельская, которая когда-то была личным врачом Лукашенко.

Батька единственный на постсоветском пространстве и в целом среди правителей конца 20 века, кто не побоялся разоблачения внебрачных похождений, а внебрачного сына сделал почти прижизненным своим преемником.


Александр Лукашенко с сыном

О ветре перемен над Минском говорит еще несколько фактов. Весной президент внезапно позволил провести в честь 100-летия БНР праздничный концерт. Минская мэрия предложила аппаратуру, министр МВД выразил уважение к участникам. А сам отца – уже не обзывал сторонников бело-красных флагов ненужными националистами.

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Похоже промосковское настроение белорусского диктатора проходит и возможно на очереди не только смена парадигмы, смена флага и национальных символов, но и рождение образа нового большого патриота синеокой Беларуси.

Теги: СССР Новости Беларуси Сын Лукашенка Александр Лукашенко
Источник: 24 канал
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