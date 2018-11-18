Конец правления Сталина: кто из окружения Генсека сделал его на шаг ближе к смерти

Смерть Сталина обросла различными версиями. Мол генсека могли отравить. Едой, водой или дали смертельный препарат.

В 6 утра 6-го марта 1953 года Советское Совинформбюро объявляет новость, которая шокирует всю империю.

Среди заговорщиков называют окружение генсека. Потому что доступ к "верховному главнокомандующему" имел ограниченный круг людей. Мало кто мог похвастаться уютными застольями у Сталина.

У ближайшего окружения было и достаточно мотивов укоротить жизнь генералиссимуса. Многим даже на высших должностях надоело жить в постоянном страхе и они знали, что происходит с теми, кто попадает под сталинские чистки. Есть апологеты сценария, Кобу убили, подсунув отравленную книгу. Листая страницы любимого Горького — Сталин раз за разом слюнявил пальцы и таким образом токсины попадали в его организм. Последствия отравления очень похожи на признаки инсульта.

После войны здоровье 70-летнего Сталина резко ухудшилось. Он все реже бывал в Кремле, проводя время на курортах или правительственных дачах. За год до смерти в 52 на очередном съезде партии "вождь Советского Союза" впервые публично называет своих преемников. Не одного, а сразу 4. Хрущева, Булганина, Берия и Маленкова.

До последних своих дней у власти Сталин играл в комбинации и как на шахматной доске расставлял фигуры. С одной стороны коварный Берия с бесхарактерным Маленковым. С другой — воспалительный простоватый Хрущев и его коллега по службе в московском ЦК партии Булганин.

Подальше от Кремля Джугашвили тайно готовится поменять всю старую партийную верхушку и привести к власти новых людей. Сталин пытается снова провернуть трюк с "ленинским призывом", который после смерти "вождя коммунизма" позволил ему избавиться от старых ленинцев и перестроить власть на лояльных молодых партийцев.

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Нависший над головой удар первым почувствует Берия. На него готовятся документы в комитете Госбезопасности — об этом еще в 52-м сообщают подчиненные с НКВД. После войны Берия все больше отдаляется от Сталина и собирает в своих руках контроль за всеми спецслужбами, его боятся даже военные. И такое влияние не остается незаметным для генсека. Однажды он прямым текстом говорит своей дочери Аллилуевой — "я не доверяю Берии".

В 53-м слабость Сталина перестает быть секретом. Все чаще он работает вне кремлевского кабинета. Рабочие совещания и застолья с "четверкой заместителей" происходят обычно на подмосковной даче в Кунцево. Несмотря на болезнь, Сталин очень осторожен с врачами. Он боится отравления, поэтому не доверяет даже кремлевским "эскулапам".

В конце февраля диктатор заболел. Скорее всего это была простуда. Однажды во время обеда с "главнокомандующим" Хрущев напомнил о целебных свойствах бани. Идею подхватили Берия и Маленков. Возможно именно это и запустило роковую цепь событий. Сталин имел серьезные проблемы с давлением, пережив после войны уже два инсульта.

После бани, в ночь на 1 марта, решать очередные неотложные дела на дачу в Кунцево подъехали Берия, Маленков, Булганин и Хрущев. Для всех накрыли стол. Разошлась компания около 4 утра. Сталин пошел спать в одну из комнат, а "четверка преемников" вернулась в Москву.

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Утро 1 марта не предвещало ничего особенного. Охранники не обращали внимания на тишину и отсутствие Сталина, ведь по правилам — беспокоить генсека самостоятельно не разрешалось. Они заподозрили что что-то не так только под вечер. Только в 22 часа один из них открыл дверь комнаты где ночевал диктатор. Сталина он увидел на полу парализованного в собственных нечистотах. Впоследствии врачи скажут, что он пережил обширный инсульт.

Об инциденте сообщили в Москву. Через 2 часа, около полуночи, в Кунцево приехали Берия и Маленков. Они распорядились врачей не вызывать. "Товарищу Сталину надо дать отдохнуть — не беспокойте его по пустякам" — такие слова Берии вспомнят потом охранники.

Только вечером следующего дня к Сталину наконец впустили медиков. На молчаливый вопрос охранников: "почему врачи прибыли так поздно?" никто из "четверки" ответа не дал.

Все что реаниматологи могли сделать на второй день после тяжелого инсульта можно сократить до последнего предложения в эпикризе: "Состояние очень тяжелое".

Пока шансы на успех традиционной медицины развеивались, помочь диктатору взялась русская православная церковь, точнее то, что от нее осталось после сталинских репрессий. Патриарх Алексий поручает во всех храмах молиться за Сталина.

На следующий день, 5 марта, Сталин периодически приходит в себя, но уже не говорит. Под вечер ему каждые 20 минут делают инъекции, но остановить безвозвратную агонию это уже не могло. Сердце остановилось около 10 вечера. Мощный диктатор, который держал в ежовых рукавицах большую империю и угрожал миру Третьей Мировой умер не приходя в сознание, как растение.

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На похороны Сталина назначили ответственного Никиту Хрущева. Он расписывал роли участников траурной церемонии. 3 дня Москва была свидетелем истерического прощания с верховным главнокомандующим. Его тело принесли в мавзолей и положили у Ильича.

Роль могильщика хорошо подошла Хрущеву. Через несколько дней после похорон он, опираясь на военных, арестовал главного конкурента — Лаврентия Берию. И в сталинской манере — его расстрелял. А потом Никита Сергеевич взялся расправляться с культом предшественника, которому ранее прислуживал. Сталина признали виновным в неоправданной жестокости: