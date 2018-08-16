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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Авторитарные методы правления красного императора Цзиньпина: почему в Китае нет свободы слова

Диктаторы 54 Читати новину українською

Китайская народная республика – это колыбель одной из самых древних цивилизаций. За последние пол-века она превратилась в страну-фабрику, где изготавливается большинство промышленных товаров для нужд потребителей.

Страна уверенно забронировала себе второе место среди самых развитых экономик мира.

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Почти полтора миллиарда китайцев делают все, чтобы величие прошлого здесь удачно переплелось с передовыми достижениями современности. На сегодняшний день долю КНР держит в руках новый образцовый сын партии Си Цзиньпин. Его история началась в главном городе молодой Китайской народной республики, ведь он родился в семье героя революции, партизана и перспективного члена партии – Си Чжунсюня.

Сі Цзіньпін
Президент КНР Си Цзиньпин

Цзиньпин вынес из сложной молодости важный урок – ему легко находить общий язык с простыми людьми, а это гарантирует поддержку. И он не чурается говорить с бедными.

Цзиньпин мечтал о политической карьере в Китайской республике, но жена Сяомин бросила мужа и уехала в Англию, поэтому Си искал утешения в работе.

Именно в то время Партия объявила приоритетной задачей преодоление бедности. Си хорошо понимал этот лозунг, поскольку сам вкусил горького хлеба бедняков. Поэтому его работа была направлена на модернизацию и решение проблем беднейших хозяйств,
– рассказал руководитель "Национального центра по преодолению бедности" Хуанг Ченвей Серый.

После успехов на посту мэра, Си назначили председателем одного из крупнейших китайских портов Сямэнь, где он жестко подавил массовые протесты.

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Славу образцового сына партии Си Цзиньпин получил в 2008-м. Он отвечал за подготовку и проведение в Пекине Олимпийских Игр. Вовремя и качественно построенные стадионы и олимпийский городок, роскошное шоу и даже победа китайской сборной – все эти факторы повысили шансы шанхайского градоначальника в политических гонках.

В 2012-м его назначили генсеком коммунистической партии Китая. Впоследствии он возглавил правительство и сделал ставку на борьбу с коррупцией. Сотни тысяч высших партийных руководителей получили крупные сроки за решеткой, а кое-кого даже расстреляли. Показательные процессы подняли авторитет Цзиньпина, а с другой стороны позволили почистить партию от оппонентов.

Я не делал этого для себя. Они не справились с обязанностями. Думаю они понимают, что я просто поддержал правосудие. Ведь мы чиновники, служащие не должны вредить интересам людей,
– ответил Си Цзиньпин.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" называет Китай одной из стран, которая имеет наихудшая ситуация со свободой слова. В стране действует запрет на критику коммунистической партии. Китай сегодня еще дальше от демократии, чем это было во время кровавого подавления на площади Тяньяньмень в 1989 году. Политическая система остается авторитарной и враждебной к правам человека.

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Авторитарные методы правления красного императора не сильно беспокоят китайцев. Население имеет благоприятные условия, чтобы улучшать уровень жизни. Активнее всего сейчас поколение, которое помнит 80-е, когда средний доход на душу населения составлял 300 долларов в год. В 2000-х это уже было 3 тысячи, по состоянию на 2017-й год, по официальным данным, это 10 - тысяч долларов в год.

Президент Си поменял конституцию, которая ограничивала президентский срок двумя пятилетними каденциями. И теперь закон не запрещает ему держать всю власть в руках неограниченное никакими сроками время.

Больше о жортокий путь к власти Си Цзиньпина – смотрите в полном выпуске программы "Диктаторы".

Теги: Новости политики Китай
Источник: 24 канал
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