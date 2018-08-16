Авторитарные методы правления красного императора Цзиньпина: почему в Китае нет свободы слова

Китайская народная республика – это колыбель одной из самых древних цивилизаций. За последние пол-века она превратилась в страну-фабрику, где изготавливается большинство промышленных товаров для нужд потребителей.

Страна уверенно забронировала себе второе место среди самых развитых экономик мира.

Читайте также: Как жестокий и комический правитель Чечни Рамзан Кадыров заставляет выполнять свои команды

Почти полтора миллиарда китайцев делают все, чтобы величие прошлого здесь удачно переплелось с передовыми достижениями современности. На сегодняшний день долю КНР держит в руках новый образцовый сын партии Си Цзиньпин. Его история началась в главном городе молодой Китайской народной республики, ведь он родился в семье героя революции, партизана и перспективного члена партии – Си Чжунсюня.



Президент КНР Си Цзиньпин

Цзиньпин вынес из сложной молодости важный урок – ему легко находить общий язык с простыми людьми, а это гарантирует поддержку. И он не чурается говорить с бедными.

Цзиньпин мечтал о политической карьере в Китайской республике, но жена Сяомин бросила мужа и уехала в Англию, поэтому Си искал утешения в работе.

Именно в то время Партия объявила приоритетной задачей преодоление бедности. Си хорошо понимал этот лозунг, поскольку сам вкусил горького хлеба бедняков. Поэтому его работа была направлена на модернизацию и решение проблем беднейших хозяйств,

– рассказал руководитель "Национального центра по преодолению бедности" Хуанг Ченвей Серый.

После успехов на посту мэра, Си назначили председателем одного из крупнейших китайских портов Сямэнь, где он жестко подавил массовые протесты.

Читайте также: Как Лукашенко пытается восстановить утраченную силу СССР

Славу образцового сына партии Си Цзиньпин получил в 2008-м. Он отвечал за подготовку и проведение в Пекине Олимпийских Игр. Вовремя и качественно построенные стадионы и олимпийский городок, роскошное шоу и даже победа китайской сборной – все эти факторы повысили шансы шанхайского градоначальника в политических гонках.

В 2012-м его назначили генсеком коммунистической партии Китая. Впоследствии он возглавил правительство и сделал ставку на борьбу с коррупцией. Сотни тысяч высших партийных руководителей получили крупные сроки за решеткой, а кое-кого даже расстреляли. Показательные процессы подняли авторитет Цзиньпина, а с другой стороны позволили почистить партию от оппонентов.

Я не делал этого для себя. Они не справились с обязанностями. Думаю они понимают, что я просто поддержал правосудие. Ведь мы чиновники, служащие не должны вредить интересам людей,

– ответил Си Цзиньпин.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" называет Китай одной из стран, которая имеет наихудшая ситуация со свободой слова. В стране действует запрет на критику коммунистической партии. Китай сегодня еще дальше от демократии, чем это было во время кровавого подавления на площади Тяньяньмень в 1989 году. Политическая система остается авторитарной и враждебной к правам человека.

Читайте также: Солдат на службе независимости: как Пилсудский готовил антироссийское восстание

Авторитарные методы правления красного императора не сильно беспокоят китайцев. Население имеет благоприятные условия, чтобы улучшать уровень жизни. Активнее всего сейчас поколение, которое помнит 80-е, когда средний доход на душу населения составлял 300 долларов в год. В 2000-х это уже было 3 тысячи, по состоянию на 2017-й год, по официальным данным, это 10 - тысяч долларов в год.

Президент Си поменял конституцию, которая ограничивала президентский срок двумя пятилетними каденциями. И теперь закон не запрещает ему держать всю власть в руках неограниченное никакими сроками время.

Больше о жортокий путь к власти Си Цзиньпина – смотрите в полном выпуске программы "Диктаторы".