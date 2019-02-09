Ніколас Мадуро – президент, який став відомим тираном ХХІ століття

Новий 2019 рік у Венесуелі почався з масштабних протестів та сутичок. Повноцінним автором падіння країни став чинний президент Ніколас Мадуро Морос. Міцно вчепившись за владу, він вперто відкидає будь-які вимоги опозиції і не наважується відійти від утопічних соціалістичних ідей.

Що відбувається у Венесуелі?Найбільшим парадоксом Венесуели є те, що країна з найбільшими на планеті покладами нафти опинилася на межі дефолту. 87% венесуельців відчувають труднощі з покупкою їжі.



"У мене шестеро дітей і я не маю змоги знайти для них хоч щось. В мене хвора донька, я навіть не можу знайти їй ліків", – пояснила громадянка Венесуели Дульче Бріто.



Економічний колапс супроводжує рекордна гіперінфляція, людей лихоманить від тотального дефіциту, сплеску злочинності. Через це найбільша за всі часи хвиля міграції. Майже три мільйони венесуельців втекли від соціалістичного прокляття режиму Мадуро.

Громадянство

Самозакоханість і схильність силою реагувати на критику перетворили венесуельського президента на одного із найвідоміших тиранів ХХІ століття. Як і належить справжньому революціонеру біографія Ніколаса Мадуро оповита легендою. Суперечки про те, хто і де народився виникли під час дискусій з опозицією. Мовляв Мадуро не може бути президентом, бо приховує те, що насправді не є венесуельцем.

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Звинувачення в приховуванні справжньої національності – це серйозний удар по репутації Мадуро.

Свою думку вони можуть мати про свою мамку, а не накидати тут власне розуміння у своїх інтересах. Досить вже,

– заявив Ніколас Мадуро.

Брутальна лексика – характерна риса не лише диктаторів, а й, скажімо, водіїв громадського транспорту. Що цікаво, Ніколас Мадуро починав заробляти саме за кермом автобуса.

Початок кар'єри

Він вчився в середній школі. Епоха розквіту рок-н-ролу і хіпі, не обійшла стороною Венесуелу. Майбутній каудільйо любить показувати свої фото того часу, коли був молодий, захоплювався растафарі, Лед Зепелін і навіть сам грав на гітарі. Однак пізніше бунтарство повело його в політику. Школу Мадуро так і не закінчив. Зважаючи на двометрову статуру його взяли охоронцем до Хосе Вісенте Рангеля – лівака, який тричі йшов на президентські вибори й тричі без успіху.



Ніколас Мадуро у молодості й сьогодні

Далі був вишкіл в Гавані. Куба ще переживала криваву ейфорію після революції Кастро. А її столиця стала комуністичним центром підготовки диверсантів і бойовиків, які мали діяти на територіях імперіалістів обох Америк.

Ніколас Мадуро проходить навчання в Педро Мірета – близького друга Фіделя, який займався вихованням латиноамериканських політруків. Там його завербувала кубинська розвідка. Він повернувся додому з чітким планом приєднатися до молодої зірки венесуельського соціалізму – колишнього військового Уго Чавеса.

Особисте життя

В штабі Чавеса Мадуро зустрів свою дружину, яка була однією з адвокатів Уго. Революційна тематика, близька для обох молодих людей дуже швидко перетворилася у щось значно більше. Ніколас кинув дружину і сина Ніколасіто. А незабаром одружився вдруге з Сілією Флорес, яка згодом стала першою леді президента Венесуели.



Ніколас Мадуро з сином



Ніколас Мадуро з дружиною Сіліей Флорес і прийомними дітьми

Свого міністра закордонних справ команланте Чавес любив як сина. Мадуро віддячив йому розгорнутим культом після смерті. Ставши президентом у 2013 році він запровадив в університетах вивчення життя свого колишнього шефа.

Любов до їжі

Ніколас Мадуро ще любить смачно поїсти. Коли Венесуелі доводиться просити міжнародну спільноту рятувати окремі райони від голоду – Ніколас поправляється. Нічого проти огрядності, але анатомічні форми тут грають не на користь президента. Топом став випадок, коли не зорієнтувавшись, що камери вже включені "Ель президенте" витягнув і із кишені емпанаду (страва аргентинської кухні, – 24 канал) і влаштував перекус.

Мадуро вирішив перекусити перед камерами: відео

У 2018 Мадуро знову вляпався у неприємності за столом. У мережу потрапило відео, як президент відпочивав у ресторані Nusr-Et в Стамбулі. Візит обернувся скандалом. Політик пообідав, нібито нічого страшного, якби не те, що середній чек в турка виявився на півтисячі доларів. Враховуючи, що середня зарплата пересічного венесуельця становить два долари в місяць.Трапеза не додала Мадуро популярності.

Розкішний обід Ніколаса Мадуро у Стамбулі: відео

Про популістичні обіцянки Ніколаса Мадуро – дивіться у програмі.