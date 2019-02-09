Николас Мадуро – президент, который стал известным тираном ХХІ века

Новый 2019 год в Венесуэле начался с масштабных протестов и столкновений. Полноценным автором падения страны стал действующий президент Николас Мадуро Морос. Крепко уцепившись за власть, он упрямо отвергает любые требования оппозиции и не решается отойти от утопических социалистических идей.

Что происходит в Венесуэле?Самым большим парадоксом Венесуэлы является то, что страна с крупнейшими на планете запасами нефти оказалась на грани дефолта. 87% венесуэльцев испытывают трудности с покупкой еды.



"У меня шестеро детей и я не имею возможности найти для них хоть что-то. У меня больная дочь, я даже не могу найти ей лекарств", – пояснила гражданка Венесуэлы Дульче Брито.



Экономическому коллапсу сопутствует рекордная гиперинфляция, людей лихорадит от тотального дефицита, всплеска преступности. Из-за этого самая большая за все время волна миграции. Почти три миллиона венесуэльцев сбежали от социалистического проклятия режима Мадуро.

Гражданство

Самовлюбленность и склонность силой реагировать на критику превратили венесуэльского президента на одного из самых известных тиранов ХХІ века. Как и положено настоящему революционеру биография Николаса Мадуро окутана легендой. Споры о том, кто и где родился возникли во время дискуссий с оппозицией. Мол Мадуро не может быть президентом, потому что скрывает то, что на самом деле не является венесуельцем.

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Обвинения в сокрытии истинной национальности – это серьезный удар по репутации Мадуро.

Свое мнение они могут иметь о своей маме, а не навязывать здесь свое понимание в своих интересах. Хватит уже,

– заявил Николас Мадуро.

Ненормативная лексика – характерная черта не только диктаторов, но и, скажем, водителей общественного транспорта. Что интересно, Николас Мадуро начинал зарабатывать именно за рулем автобуса.

Начало карьеры

Он учился в средней школе. Эпоха расцвета рок-н-ролла и хиппи, не обошла стороной Венесуэлу. Будущий каудильо любит показывать свои фото того времени, когда был молод, увлекался растафари, Лед Зепелин и даже сам играл на гитаре. Однако позже бунтарство повело его в политику. Школу Мадуро так и не закончил. Несмотря на двухметровую фигуру его взяли охранником к Хосе Висенте Рангеля – левака, который трижды шел на президентские выборы и трижды без успеха.



Николас Мадуро в молодости и сегодня

Далее была выучка в Гаване. Куба еще переживала кровавую эйфорию после революции Кастро. А ее столица стала коммунистическим центром подготовки диверсантов и боевиков, которые должны были действовать на территориях империалистов обеих Америк.

Николас Мадуро проходит обучение в Педро Мирета – близкого друга Фиделя, который занимался воспитанием латиноамериканских политруков. Там его завербовала кубинская разведка. Он вернулся домой с четким планом присоединиться к молодой звезде венесуэльского социализма – бывшему военному Уго Чавесу.

Личная жизнь

В штабе Чавеса Мадуро встретил свою жену, которая была одним из адвокатов Уго. Революционная тематика, близкая для обоих молодых людей очень быстро превратилась в нечто гораздо большее. Николас бросил жену и сына Николасито. А вскоре женился во второй раз с Силией Флорес, которая впоследствии стала первой леди президента Венесуэлы.



Николас Мадуро с сыном

Николас Мадуро с женой Силией Флорес и приемными детьми

Своего министра иностранных дел команланте Чавес любил как сына. Мадуро отблагодарил его развернутым культом после смерти. Став президентом в 2013 году он ввел в университетах изучение жизни своего бывшего шефа.

Любовь к еде

Николас Мадуро еще любит вкусно поесть. Когда Венесуэле приходится просить международное сообщество спасать отдельные районы от голода – Николас поправляется. Ничего против тучности, но анатомические формы здесь играют не на пользу президента. Топом стал случай, когда не сориентировавшись, что камеры уже включены "Эль президент" вытащил из кармана эмпанаду (блюдо аргентинской кухни – 24 канал) и устроил перекус.

Мадуро решил перекусить перед камерами: видео

В 2018 Мадуро снова вляпался в неприятности за столом. В сеть попало видео, как президент отдыхал в ресторане Nusr-Et в Стамбуле. Визит обернулся скандалом. Политик пообедал, якобы ничего страшного, если бы не то, что средний чек в турка оказался на полтысячи долларов. Учитывая, что средняя зарплата рядового венесуэльца составляет два доллара в месяц. Трапеза не прибавила Мадуро популярности.

Роскошный обед Николаса Мадуро в Стамбуле: видео

О популистических обещаниях Николаса Мадуро – смотрите в программе.