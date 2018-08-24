"Удар на опережение": как и почему руководитель Индонезии уничтожил почти миллион коммунистов

В 1965 году 2 октября коммунистический теракт в Индонезии подавили. И власть оказалась в руках генерала, руководившего подавлением восстания – Хаджи Мухаммеда Сухарто.

Неповторимые пейзажи. Калимантан, Борнео, Суматра и Ява, кроме того еще почти три тысячи больших и малых островов образуют естественный коридор между Индийским и Тихим океанами. Здесь лежат границы крупнейшего островного государства планеты – Индонезии.

Читайте также: Си Цзиньпин – авторитарный правитель и народный любимец

И это не единственный факт этой страны с приставкой "самый". По официальной статистике здесь проживает более 230 миллионов человек. Это четвертый показатель после Китая, Индии и США. Большинство населения исповедует ислам – потому Индонезия самая большая мусульманская страна мира. И единственная среди них – где не запрещают, а также пропагандируют альтернативную европейскую музыку.

Что и говорить, если порокенролить на сцену выходит с гитарой сам президент. Джоко Видодо с легкостью сливается с простыми людьми и улыбается как звезда Голливуда. Похожие улыбки были у его предшественников. Первого президента Индонезии Сукарно и его преемника – Сухарто. Эпоха последнего шокировала мир геноцидом коммунистов и китайцев.

Сукарно

Первые европейцы прибыли на индонезийские острова в начале 16 века. В споре за новую колонию, богатую на драгоценные специи, португальцев и англичан обогнали голландцы. Господство Нидерландского триколора продолжалось здесь в течение четырех веков, до начала Второй мировой.

Белые колонизаторы правили так, что когда в 1942 году здесь появились японские войска, местное население быстро переходило на их сторону. Это был приговор голландцам.

Местные патриоты видели в союзе с самураями шанс на получение независимости. И он выпал в конце Второй мировой. Япония, чтобы удержать влияние в регионе даже после проигрыша в войне, помогла провозгласить независимость Индонезийской Республики летом 1945 года. Первым президентом новой республики, которая охватывала почти миллион квадратных километров суши, разбросанной на грани океанов, стал давний бунтарь против колониальной власти Ахмед Сукарно.

Читайте также: Как "совершенный политический хищник" Реджеп Эрдоган "покусал" и Трампа, и Путина

Харизматичный и авторитарный борец за национальную независимость, он стальной рукой наводил порядок и расширял границы страны. Его личный рекорд – 2 десятка лет. Западная пресса называла его "президент-улыбка" и обсасывала подробности его интимной жизни. Сказать, что Сукарно любил женщин и пользовался успехом среди прекрасного пола – это ничего не сказать. Только официальных у него было 8 жен. Самой колоритной из них была японка Наоко Нэмото, которая вместе с брачным кольцом приняла ислам и получила новое имя – Ратна Сари.

Ратна Сари

Их брак не был случайным. Красавицу познакомили с президентом представители японского бизнеса, таким образом закрепили удобные для себя условия инвестиций в Индонезии.

Он напоминал о своих чувствах каждый день, каждую секунду – цветок, маленькая записка. Он писал: "Физически я в кабинете, на совещании, но сердце мое с тобой". Когда я расчесывала свои длинные, намного ниже талии волосы, он говорил, что его любовь длиннее моих волос. Мой муж был таким поэтом. Я храню более 500 его писем,

– рассказала экс-супруга президента Сукарно Ратна Сари.

Даже в довольно зрелом возрасте вдова Сукарно не боится демонстрировать свои прелести. А сама Мерлин Монро светилась радостью на встречах с обладателем крупнейшей островной страны.

Большая и независимая Индонезия – вот какая первоочередная задача стоит перед нами,

– говорил Ахмед Сукарно, президент Индонезии в 1945 – 1967 годов.

Его стратегия управляемой демократии предусматривала симбиоз социализма, капитализма и религии. Закрепляя достижения молодой республики, Сукарно начинает ездить по миру. По дороге его перекупает Москва. Официально Индонезия относится к внеблоковым и ее правитель подчеркивает свою дружбу с самым капиталистическим с советских сателлитов Иосифом Броз Тито. Но Москва и Пекин перетягивают его на свою сторону, напоминая, что антиколониальную борьбу в юго-восточной Азии коммунисты ведут эффективно.

Под красные флаги стали подконтрольные ранее французам индокитайские страны – Лаос, Кабмоджи и Вьетнам. Поэтому после легендарных визитов в Москву и раскуривания сигарет с Хрущевым, визитов на Кубу и приема в Джакарте легенды кубинской герильи Че Гевары – в Кремле готовят для Сукарно небывалой щедрости приданое. Пока он в 1961 году обсуждает сотрудничество и демократию с президентом США Джоном Кеннеди и наведывается в Ватикан на аудиенцию с Папой, под Владивостоком строится база для обучения индонезийских военных.

Читайте также: Как Лукашенко пытается восстановить утраченную силу СССР

Москва, надеясь превратить Индонезию в послушную марионетку и получить контроль над коридором между Тихим и Индийским океанами, щедра на подарки. Военный крейсер, эскадренные миноносцы, много торпедных и ракетных катеров, и подводные лодки. Несколько эскадрилий МиГов-17 и новых по сути даже для союза МиГ-21.

Сукарно начал гибридную войну за Северный Борнео. Он считал, что остров должен принадлежать Индонезии. Но места компактного проживания малайцев затрудняли это желание Джакарты. Более того, Великобритания поддержала некогда свою колонию Малаи и помогала удержаться там у власти проанглийскому правительству. Сукарно этого не признавал и мыслил вполне импераиалистично: малайцы – испорченные британцами индонезийцы, Малайзия – фейковая страна, которую придумали колониалисты под боком, чтобы ослабить влияние Индонезии.

Сукарно

Но на стороне малайцев выступили элитные силы англичан, австралийские инстуркторы подтянули местных воинов. За четыре года войны с 1962 по 1966 на театре военных действий чаши весов стали не в пользу индонезийских гибридных войск, воевавших в северном Борнео без опознавательных знаков. Более того, на неудачном конфликте решили сыграть коммунисты, которые имели в своем распоряжении не только влиятельные профсоюзы, но и начали вооружать военизированные формирования. Индонезия начала стремительно двигаться под знак серпа и молота.

Американцы попытались скомпрометировать Сукарно, использовав страсть к женским декольте и каблукам. ЦРУ подделало порно-ролик. Попытку шантажа Сукарно встретил шуткой, попросив себе отдельную копию. А когда видео таки попало в массы, то оказалось, что его создатели не учли культурную особенность, и компромат запустил обратную реакцию, репутация "жеребца" только подняла рейтинги президента Индонезии.

Сухарто

В ночь с 30 сентября на 1 октября 1965 года часть прокоммунистически настроенных офицеров Национальной армии подняла восстание. Красные береты убили нескольких генералов, захватили Джакарту и нейтрализовали Сукарно. Но статус-кво не удержался долго. Столицу провернули под правительственный контроль. 2 октября коммунистический теракт подавили. И власть оказалась в руках генерала, руководившего подавлением восстания – Хаджи Мухаммеда Сухарто.

Мы как военные сегодня представляем надежную опору нашего государства. Вернув закон на улицы Джакарты сегодня имеем обязанность также эту безопасность удержать и не допустить новых попыток коммунистов захватить власть силой,

– сказал Хаджи Мухаммед Сухарто, президент Индонезии в 1966-1998 лет.

Бывшего президента, Сукарно, поместили под домашний арест и его президентские функции окончательно угасли после внеплановых выборов. Власть перешйла Сухарто.

Сухарто

Коммунистов объявили вне закона и за ними началась брутальная охота. Спец-службам помогали полувоенизированные формирования и криминальные структуры.

Их привозили вот сюда. Вполне здоровых. Они сидели такие съежившиеся. И сначала мы просто забивали их. Но из-за этого было много крови,

– рассказал Анвар Конго Вовка, палач в 1965 году.

Массовые убийства затронули китайцев, многие из которых поддерживали режим Мао на малой родине и де-факто были надежной опорой индонезийской компартии.

Я шел по улице Судербан и убивал всех китайцев, которые попадались мне на глаза. Я не помню сколько, но, наверное, это было несколько дестяков. Я убивал, пока не вышел на Азиястрит, и там встретил отца своей девушки, тоже китайца. И тогда кампания "убей китайца" приобрела новый смысл – убей отца своей девушки. И я его зарезал,

– вспомнил те времена палач Ади Зулкадри Вовка.

Списки самых активных левых помогли индонезийским спецслужбам составить в ЦРУ, которая была заинтересована в возвращении Индонезии в американскую сферу влияния.

Точное количество жертв до сих пор трудно установить. В разных уголках страны продолжают находить новые массовые захоронения. Только по приблизительным подсчетам резня коммунистов унесла от 500 тысяч до миллиона жертв. Для Сухарто эта трагедия вынужденная. Он называл это ударом на опережение.

Да, это правда были жертвы. Но мы противостояли натиску коммунистов, мы знали, что они устроили в Китае, Камбодже, Вьетнаме. И мы не могли допустить подобных преступлений у себя. Более того, не кажется ли вам странным, что после, как вы говорите, резни, никто не обратился в суд, чтобы признать это преступлением,

– отметил Хаджи Мухаммед Сухарто.

Как Сухарто удалось перестроить страну – смотрите в программе.