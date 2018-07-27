Как "совершенный политический хищник" Реджеп Эрдоган "покусал" и Трампа, и Путина

В июне 2018 Эрдоган выиграл досрочные выборы и во второй раз стал президентом. "Демократия по-турецки" имеет особый привкус. Новый-старый президент получил в подарок декрет, из-за которого 18 тысяч служащих выгнали с работы. А еще – прекратил деятельность 12 неправительственных организаций, 3 газет и одного телеканала, главная вина которых – подозрение в ненадежности за критику главы государства.

Прекрасный древний Стамбул приглашает отдохнуть на берегах Босфора. Турецкие пляжи, которые омывают четыре моря, готовы предложить отдых на любой вкус и размер кошелька. Тем временем за туристической привлекательностью Турции скрываются очень непростые процессы: под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана страна все более стремительно дрейфует в направлении диктатуры.

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Даже оппозиционные журналисты описывали Эрдогана как "совершенного политического хищника" с невероятной политической интуицией, чтобы распознавать и избегать угроз и рисков, и мощным инстинктом самосохранения, чтобы бить врагов на опережение. Эти умения позволили ему пройти сложный путь от мелкого оппозиционного политика до всевластного правителя. Теперь от него многие дела зависят не только в своей стране. Эрдоган стал едва ли не самым влиятельным политиком на Ближневосточном регионе, а также – самостоятельным игроком на мировой арене.



"Отец нации" Мустафа Кемаль Ататюрк

После поражения в Первой Мировой турки оказались перед неопределенным будущим. Османская Империя доживала последние дни. Страна попала под внешнюю оккупацию, султаны согласились остаться марионетками новой власти. Войну за независимость возглавил Мустафа Кемаль Ататюрк. Ветеран мировой войны видел единственный шанс преодолеть кризис и вернуть былую славу народа: лишь через выбор западной модели развития.

После победы он заложил основы демократической Турецкой Республики, которая должна была строить будущее по правилам западного мира. Следующим шагом после ликвидации Исламского халифата стало лишение власти духовенства. Кемаль считал консервативных имамов основным препятствием для прогресса. А роль "прометеев" нового гражданского общества отводилась военным. Высшие офицерские чины создали отдельный класс интеллигенции, от которого зависела судьба страны вплоть до конца ХХ века.



Молодой Эрдоган побеждает на выборах мэра Стамбула

В 1994 выборы в мэрию Стамбула впервые выиграл представитель исламистской партии. Несмотря на молодой, как для тогдашнего политика, возраст – 40-летний Эрдоган получил большинство голосов. Его поддержали почти все малоимущие жители мегаполиса. Впервые за много лет исламисты, от которых он баллотировался, пришли в большую политику. Да и сам Эрдоган происходил из простой семьи, родился в консервативном и бедном участке Стамбула. А в подростковом возрасте продавал почтовые открытки, свободное время посвящая мечети и футбольному полю.

Стамбул до и после Эрдогана разделяет космическое расстояние. Ранее городская власть не справлялась с выплатами для своих чиновников, в кранах не было питьевой воды. Мусор не вывозили, и грязь царила на улицах. Эрдоган решил проблему с водой. Внедрил современную систему уборки города и централизованного вывоза мусора. Кроме того, ему удалось не запачкаться в коррупции,

– пояснил советник Эрдогана в 1994-2001 годах Хусейн Бэсли.

Большие изменения прославили Эрдогана на всю страну. Но уже через три года он оказался за решеткой. Конфликт между военными и религиозными консерваторами в 1997 вылился в государственный переворот. Новая власть начала чистки среди сторонников тогдашнего правительства исламистов. Мэра Стамбула обвинили в разжигании ненависти и антиправительственной деятельности. Реджепа сняли с должности мэра Стамбула и осудили на 10 месяцев заключения. Через четыре он вышел по амнистии, но вынес с собой еще больше амбиций и ненависть к военным.



Реджеп Эрдоган становится лидером страны, заняв должность премьер-министра

После выхода на свободу Эрдоган создал свою партию, которая была близка к немецким или итальянским демократическим аналогам и декларировала либеральный строй, проевропейский диалог. Турция получила политическую силу, альтернативную как для прозападных военных, так и для консервативных исламистов. Через год после ее создания, в 2002, Реджеп Тайип Эрдоган выиграл выборы и впервые получил главную должность в стране – премьер-министра Турции.

Успех Эрдогана во многом зависел от поддержки самого влиятельного турка в мире – Фетхуллаха Гюлена, который хоть и уехал в 1999 году в Штаты, но оставил в Турции колоссальную сеть сторонников на всех уровнях власти. Он обеспечил Реджепа советниками и помощниками среди чиновников, юристами и журналистами. Триумф "Партии справедливости и развития" на выборах был возможен именно благодаря бешеной медиаподдержке СМИ, связанных с Гюленом.

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В начале 2000-х Турция переживала тяжелый кризис: коррупция разъедала политиков, экономика разрушалась из-за инфляции. Страна держалась на плаву, главным образом, благодаря займам МВФ. Тогда премьер заявил, что кризис можно преодолеть, завязав более тесные взаимоотношения с Европой. Действительно, переговоры о вступлении Турции в ЕС и многочисленные программы финансовой помощи позволили стране улучшить экономику и выйти из кризиса.

Прозападная позиция Эрдогана уберегала его от критики военных, так как это совпадало и с их видением развития светского государства. Это дало время для укрепления позиций премьера и возможность нокаутировать оппонентов на выборах в 2007. Сотни офицеров и генералов были обвинены в подготовке переворота. Судьи, близкие к Гюлену, помогли отправить их за решетку.



Эрдоган и Гюлен – давние друзья, страшные враги

И тогда Эрдоган показал истинное лицо. Начался процесс свертывания турецкой демократии. Неудобных политиков исключали из правительственной партии, за критику власти закрывались СМИ, а протесты полиция безжалостно разгоняла. В 2009 на экономическом саммите в Давосе мир увидел настоящего Эрдогана, который бесцеремонно оборвал ведущего, чтобы сказать свое слово в защиту палестинцев.

Израиль – бандитское государство! Израильского премьера вы слушали 25 минут, а я могу говорить только 12? Для меня все ясно с Давосом! Больше я сюда не вернусь!

– сказал тогда Эрдоган.

Свою решимость он подтвердил в конфликте с Россией. В 2015 турки "утерли нос" Москве, сбив наглых россиян на СУ-24. А уже в 2016 Эрдоган переиграл главу России во время встречи и подстроил все так, чтобы камеры зафиксировали вид приунывшего Владимира Путина, который впервые за свою карьеру сам вынужден был ждать начала аудиенции.



Эрдоган заставил ждать Путина

Еще одним мазком к образу сильного лидера от пиарщиков президента Турции стали банальные рукопожатия. Пресса обратила внимание, что президент США Дональд Трамп, здороваясь, дергает своих гостей за руку. Провластные турецкие блоггеры сняли на YouTube подборку, в которой показали, что Эрдоган не единственный, кто раскусил фокусы Трампа и обыграл его в рукопожатиях.



Эрдоган обыграл Трампа в рукопожатиях

Авторитарные наклонности Эрдогана усилились после 2013 в результате кризиса переговоров о евроинтеграции. Потом на весь мир прогремел жестокий разгон палаточного городка в стамбульском парке Гези. Отказ от демократии внутри страны и сворачивание евроинтеграционной политики стали переломным моментом взаимоотношений между давним партнером Эрдогана, который помог ему сделать политическую карьеру, – Фетхуллахом Гюленом.

Одна турецкая пословица говорит – "когда цыган становится королем, то сначала убивает отца, чтобы показать на что он способен",

– так подытожил Гюлен свои с Эрдоганом отношения.

В 2013 антикоррупционные прокуроры-гюленисты провели сотни арестов бизнесменов, близких к Эрдогану. Кандалы одели даже на его сына. И это было началом настоящей войны между Гюленом и Эрдоганом. Ее апогеем была попытка госпереворота в 2016-м. Не только власть, но и жизнь Тайипа оказались на волоске от провала и смерти. Премьеру пришлось собирать сторонников, выходя в эфир из секретного тайника через телефон. Заказчиком восстания военных Эрдоган назвал Гюлена. И после подавления восстания начал охоту за своими критиками и гюленистами. Более 10 тысяч военных оказались за решеткой. Десятки тысяч людей выгнали с работы в госучреждениях, школах и университетах.



Свыше 150 человек в Турции приговорили к пожизненному заключению

За 15 лет при власти Реджеп Тайип Эрдоган изменил лицо Турции. Стамбул стал знаковым городом переплетения восточной и западной культур, Анкара обогатилась небоскребами, в стране стало больше качественных дорог и развилась туристическая инфраструктура. Для себя он построил грандиозную резиденцию за 300 миллионов евро в центре столицы. В родном стамбульском участке премьера, Касимпаше, в его честь возвели стадион для одноименного клуба.

Вместе с тем, страна превратилась из парламентской в президентскую республику. Эрдоган собрал в своих руках всю полноту власти. Он единолично назначает министров правительства и глав силовых ведомств. А также начал вмешиваться в судебную систему. В страну возвращаются полигамные исламские браки и консервативные порядки. За критику власти не только можно вылететь с работы, но и на четыре года загреметь за решетку.

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Во время чрезвычайного положения, которое длилось два года, в Турции были арестованы за политические взгляды 160 тысяч человек. 170 тысяч военных и госслужащих выгнали с работы. Власть закрыла 200 газет и около трех тысяч учебных заведений. Заблокировала 100 тысяч сайтов и распустила 19 профсоюзов. Нелояльность к президенту Эрдогану стала своего рода роскошью, которую могут себе открыто позволить только политические беженцы за границами Турции, вроде Гюлена.

Связь с прошлыми достижениями Османской империи стала еще одной характерной чертой Реджепа Тайипа Эрдогана, который больше напоминает султана, чем президента современного европейского государства.