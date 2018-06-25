Турецкий "гиперпрезидент": западные СМИ о последствиях переизбрания Эрдогана

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который правит страной уже 15 лет, в воскресенье, 24 июня, переизбрался на новый президентский срок в первом туре внеочередных выборов, набрав 53% голосов. За его главного соперника Мухаррема Индже из Республиканской народной партии (РНП) проголосовало лишь 31% избирателей.

Как увеличатся "аппетиты" и изменятся полномочия Эрдогана и чего ожидать от старого-нового турецкого президента Запада – анализировали иностранные СМИ.

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"Султан нового времени"

24 июня в Турции выбирали не только нового лидера, но и парламент, поэтому эта победа для Эрдогана стала двойной, пишет Le Figaro. Так, "Народный альянс" Турции, куда входит президентская "Партия справедливости и развития" и "Партия националистического движения" получает большинство мандатов.

С помощью этих выборов Эрдоган фактически "превращается в гиперпрезидента", каким он себя представлял в новой конституции. Должность премьер-министра отменена, а исполнительная власть концентрируется вокруг личности главы государства, отмечает издание.

Эрдоган становится одновременно главой страны и своей "Партии справедливости и развития" (AKP) – другими словами, султаном нового времени, который отныне владеет всей легитимностью для того, чтобы подавлять – без необходимости оправдываться,

– прокомментировал для французской газеты неназванный юрист.

Тем временем оппозиция в Турции опасается, что эта победа укрепит гегемонию Эрдогана. В последние годы персонализация власти в стране приобрела опасный уровень: против журналистов, адвокатов и простых граждан регулярно возбуждаются судебные дела за "оскорбление президента", парламентская неприкосновенность была отменена, что позволяет сажать за решетку оппозиционных депутатов.

"Под предлогом преследования сторонников Фетхуллаха Ґюлена, предполагаемого подстрекателя госпереворота в 2016 году, Эрдоган устроил большую чистку внутри оппозиции. Досталось и прессе: за два года было закрыто около 150 СМИ", – указывает политолог Юксель Таскын.

Относительно последствий переизбрания Эрдогана в мировом масштабе, то, по мнению автора публикации, турецкий президент знает, что он незаменим по таким досье, как сирийская война, борьба с терроризмом и управления мигрантами. И, как остерегают некоторые эксперты, он сможет воспользоваться этим, чтобы навязать "свою скорость развития событий".

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Президент, который вышел из-под контроля

Журналистка Sueddeutsche Zeitung Кристиан Шлецер размышляет над причинами победы Эрдогана. По ее убеждению, избирательная кампания в Турции характеризовалась тем, что у кандидатов были неравные шансы. Партия справедливости и развития "купила" все телеканалы, а крупные издания и так являются провластными. Оппозиции остались только невлиятельные медиа и социальные сети. Кроме того, консервативное большинство в стране продолжает демонстрировать доверие к этому лидеру.

У соперника Эрдогана оппозиционера Мухаррема Индже фактически не было шансов на победу

Консервативному среднему классу сегодня живется лучше, чем до Эрдогана: он прочно стал на ноги при нынешнем президенте и составляет его самый преданный электорат. Однако были и те, кто покинул Турцию или вывели средства за рубеж еще до выборов, спасая капитал или жизнь. Это люди, которые не хотят, чтобы их дети росли в стране, где они могут быть задержаны на студенческой демонстрации, а потом исчезнуть в тюремных застенках. Это также и предприниматели, которые не хотят жить в стране, в которой правовая государственность функционирует лишь в урезанном виде, поскольку действующую власть боятся даже судьи,

– объясняет автор материала.

Новая система управления может обернуться для Анкары бумерангом, говорится далее. "Там, где нет контроля или все боятся высказать главе государства свое мнение, происходят ошибки. Поэтому атмосфера неуверенности сохранится, а отток финансового и человеческого капитала из Турции продолжится", – прогнозирует Шлецер.

Запад в затруднительном положении с Эрдоганом

Как отмечает The Wall Street Journal в редакционной статье, после очередной победы на выборах Эрдоган, вероятно, станет еще более сложным партнером для США и НАТО. В этом контексте The Guardian напоминает, что на прошлой неделе Турция параллельно закупила 100 американских истребителей F-35 и партию российских зенитных комплексов С-400, "предназначенных для стрельбы по этим самолетам".

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Этот скандал точно отражает амбивалентность, которая появилась в отношении многих западных демократий в Турцию и разоблачает глубокие разногласия в самой стране, как показала предвыборная кампания, разъясняет автор статьи Саймон Тисдолл.

В то же время Соединенным Штатам и Европе Турция нужна из ряда стратегических, политических, практических и географических соображений.

Америке необходима помощь Турции из множества причин. Американцы пользуются важной военной авиабазой в Инджирлике, на юго-западе Турции, что дает доступ ко всему региону. Они знают, что урегулирование ситуации в Сирии невозможно без "благословения" Анкары. И наконец, Турция есть (или была) жизненно важным буфером, защищающим от российского экспансионизма в черноморском регионе, на Кавказе и Балканах,

– акцентирует внимание журналист.

Европейские правительства сталкиваются с подобными трудностями, продолжает Тисдолл. Теоретически они еще видят в Турции будущего члена ЕС. Но они обязаны подавлять свое глубокое недовольство внутренними правонарушениями Эрдогана и его регулярными антиевропейскими высказываниями, чтобы и дальше с ним сотрудничать в сфере сдерживания потоков сирийских беженцев и отслеживания террористов "Исламского государства", делает вывод автор публикации

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