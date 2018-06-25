12:36
25 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
21°C 7°C
  • вторник
    23°C 14°C
  • среда
    22°C 17°C
  • четверг
    29°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новый вид транспорта. Обладатели мух
Вєсті Кремля
21:38, 23 июня
Вєсті.UA. Жир. Молодая кровь Порошенко. Фиаско Онищенко
Вєсті.UA
21:12, 23 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

"Украина настроена на взаимодействие": Петр Порошенко поздравил Эрдогана с победой

44 Читати новину українською
Петр Порошенко поздравил Эрдогана с победой
Петр Порошенко поздравил Эрдогана с победой / kor.ill.in.ua

Петр Порошенко поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах, которого 24 июня турки выбрали главой государства.

Об этом Петр Порошенко написал в своем Twitter.

Читайте также: В Турции завершились досрочные выборы: шокирующие инциденты на участках

Украина настроена на развитие украинско-турецкого стратегического партнерства и углубления взаимодействия,
– написал в соцсети Порошенко.

Полномочия президента значительно расширили. Теперь у Эрдогана будет исключительное право назначать министров, руководителей спецслужб и армии без согласования с парламентом. Президент Украины выразил надежду, что отношения Киева и Анкары будут и впредь развиваться конструктивно.

Напомним, Эрдоган победил в первом туре, набрав более 50% голосов. Эти выборы в Турции назвали историческими, потому что страна переходит от парламентской к президентской форме правления, что в прошлом году утвердили на референдуме.

Теги: Новости политики Новости Турции Петр Порошенко Реджеп Эрдоган
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук