"Украина настроена на взаимодействие": Петр Порошенко поздравил Эрдогана с победой

Петр Порошенко поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах, которого 24 июня турки выбрали главой государства.

Об этом Петр Порошенко написал в своем Twitter.

Читайте также: В Турции завершились досрочные выборы: шокирующие инциденты на участках

Украина настроена на развитие украинско-турецкого стратегического партнерства и углубления взаимодействия,

– написал в соцсети Порошенко.

Україна налаштована на розбудову українсько-турецького стратегічного партнерства та поглиблення взаємодії. — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 червня 2018 р.

Полномочия президента значительно расширили. Теперь у Эрдогана будет исключительное право назначать министров, руководителей спецслужб и армии без согласования с парламентом. Президент Украины выразил надежду, что отношения Киева и Анкары будут и впредь развиваться конструктивно.

Напомним, Эрдоган победил в первом туре, набрав более 50% голосов. Эти выборы в Турции назвали историческими, потому что страна переходит от парламентской к президентской форме правления, что в прошлом году утвердили на референдуме.