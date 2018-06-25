"Украина настроена на взаимодействие": Петр Порошенко поздравил Эрдогана с победой
Петр Порошенко поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах, которого 24 июня турки выбрали главой государства.
Об этом Петр Порошенко написал в своем Twitter.
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Украина настроена на развитие украинско-турецкого стратегического партнерства и углубления взаимодействия,
– написал в соцсети Порошенко.
Полномочия президента значительно расширили. Теперь у Эрдогана будет исключительное право назначать министров, руководителей спецслужб и армии без согласования с парламентом. Президент Украины выразил надежду, что отношения Киева и Анкары будут и впредь развиваться конструктивно.
Напомним, Эрдоган победил в первом туре, набрав более 50% голосов. Эти выборы в Турции назвали историческими, потому что страна переходит от парламентской к президентской форме правления, что в прошлом году утвердили на референдуме.