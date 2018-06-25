"Україна налаштована на взаємодію": Петро Порошенко привітав Ердогана з перемогою
Петро Порошенко привітав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на виборах, якого 24 червня турки обрали главою держави.
Про це Петро Порошенко написав у своєму Twitter.
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Україна налаштована на розбудову українсько-турецького стратегічного партнерства та поглиблення взаємодії,
– написав в соцмережі Порошенко.
Повноваження президента значно розширили. Тепер у Ердогана буде виняткове право призначати міністрів, керівників спецслужб та армії без узгодження з парламентом. Президент України висловив сподівання, що стосунки Києва і Анкари будуть і надалі розвиватися конструктивно.
Нагадаємо, Ердоган переміг у першому турі, набравши понад 50% голосів. Ці вибори в Туреччині назвали історичними, тому що країна переходить від парламентської до президентської форми правління, що минулоріч затвердили на референдумі.