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У Туреччині завершилися дострокові вибори: шокуючі інциденти на дільницях

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У Туреччині завершилися дострокові вибори президента і парламенту
У Туреччині завершилися дострокові вибори президента і парламенту / УНН

Наразі в Туреччині закрилися всі виборчі дільниці. У неділю, 24 червня, турки обирали президента і парламент на дострокових виборах.

Як повідомлялося раніше, впродовж дня було зареєстровано декілька інцидентів.

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Зокрема, у місті Суруч у ході спецоперації поліцейські відкрили вогонь по автомобілю, який намагався втекти. Всередині авто правоохоронці знайшли чотири мішки з виборчими бюлетенями, які зловмисники хотіли доставити на одну з виборчих дільниць. А в окрузі Качаробан вбили главу місцевого відділення "Доброї партії".

Наразі відомо, що почався підрахунок голосів, але офіційні результати оголосять за кілька днів.

Нагадаємо, що на посаду президента претендують 6 кандидатів, включаючи чинного главу держави. Головним конкурентом Реджепа Таїпа Ердогана є кандидат від опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Індже.

За даними соцопитувань чинного главу держави підтримують 45% виборців, а його головного конкурента – 23% громадян Туреччини. Якщо в першому турі жоден з претендентів на посаду президента не набере понад 50% голосів, то через два тижні буде другий тур.

До слова, Голова Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав дострокові президентські та парламентські вибори, що проходять в країні 24 червня, найбільш важливими в історії Туреччини.

Теги: Поліція Новини Туреччини Новини політики Реджеп Ердоган
Джерело: 24 канал
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