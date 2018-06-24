Очільник МЗС Туреччини назвав дострокові вибори найбільш важливими в історії країни
Голова Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав дострокові президетські та парламентські вибори, що проходять в країні 24 червня, найбільш важливими в історії Туреччини.
Про це повідомляє Anadolu.
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Це найважливіші вибори в нашій історії. Туреччина зараз переживає непростий період власного розвитку, оскільки в країні змінюється форма державного правління. Сподіваємося, сьогоднішнє голосування позитивно відіб'ється на подальшому розвитку країни,
– заявив міністр в інтерв'ю журналістам.
Додамо, що за результатами референдуму, який проходив 2017 року, новий президент Туреччини володітиме більш широкими повноваженнями.
Нагадаємо, що вибори у Туреччині мали відбутися у листопаді 2019 року, проте через складну ситуацію в країні та спробу державного перевороту у 2016 році, Ердоган переніс дату їх проведення.
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