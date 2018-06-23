Вибори у Туреччині: мільйони людей вийшли на мітинг за головного суперника Ердогана
У Стамбулі напередодні президентських виборів, мільйони людей вийшли на підтримку опозиційного кандидата Мухаррема Індже з Республіканської народної партії. Він є головним опонентом чинного президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.
Про це повідомляє RFE/RL.
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Індже пообоіцяв, що у разі перемоги на виборах, продовж 48 годин скасує надзвичайний стан в Туреччині, оголосить рішучу боротьбу з тероризмом та пришвидшити переговори з ЄС про вступ.
Як повідомляє Hurriyet, кількість мітингарів під час свого виступу назвав сам Індже.
Я дивлюсь на вас зі сцени, ви виглядаєте так прекрасно. Ви виглядаєте як макове поле. Чудово було в Ізмірі, Анкарі. Та у Стамбулі – 5 мільйонів людей,
– сказав Індже.
Мухаррема Індже
За словами організаторів, на мітинг вийшло 2,5 мільйона людей. Однак ця цифра не підтверджена.
Певні опитування та рейтинги показують, що Ердоган не отримає більшості голосів у першому турі, тому буде проведений провести другий тур 8 липня.
З 7 по 19 червня відбувалося голосування у турецьких дипмісіях за кордоном. За офіційними даними, кількість турків, які взяли участь у голосуванні за кордоном, була рекордною. Турецькі експати все ще мають змогу проголосувати до 24 червня, але тільки у турецьких прикордонних пунктах.
Дописувачі у соцмережах зазначають, що турецькі канали ігнорують масові акції на підтримку Індже та не висвітлюють їх.