Вибори у Туреччині: мільйони людей вийшли на мітинг за головного суперника Ердогана

У Стамбулі напередодні президентських виборів, мільйони людей вийшли на підтримку опозиційного кандидата Мухаррема Індже з Республіканської народної партії. Він є головним опонентом чинного президента країни Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє RFE/RL.

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Індже пообоіцяв, що у разі перемоги на виборах, продовж 48 годин скасує надзвичайний стан в Туреччині, оголосить рішучу боротьбу з тероризмом та пришвидшити переговори з ЄС про вступ.

Як повідомляє Hurriyet, кількість мітингарів під час свого виступу назвав сам Індже.

Я дивлюсь на вас зі сцени, ви виглядаєте так прекрасно. Ви виглядаєте як макове поле. Чудово було в Ізмірі, Анкарі. Та у Стамбулі – 5 мільйонів людей,

– сказав Індже.



Мухаррема Індже

За словами організаторів, на мітинг вийшло 2,5 мільйона людей. Однак ця цифра не підтверджена.

Певні опитування та рейтинги показують, що Ердоган не отримає більшості голосів у першому турі, тому буде проведений провести другий тур 8 липня.

Supporters dance under rain, waiting for opposition presidential candidate Ince to arrive at major Istanbul rally day before #TurkeyElections pic.twitter.com/CD15l7HD1x — Mustafa E. Yilmaz (@MustafaEdib) 23 червня 2018 р.

З 7 по 19 червня відбувалося голосування у турецьких дипмісіях за кордоном. За офіційними даними, кількість турків, які взяли участь у голосуванні за кордоном, була рекордною. Турецькі експати все ще мають змогу проголосувати до 24 червня, але тільки у турецьких прикордонних пунктах.

#TurkeyElections: Muharrem Ince, presidential candidate of the main opposition CHP, vows to lift the current state of emergency in Turkey within 48 hours if he is elected into power pic.twitter.com/qRz7wMcgh7 — TRT World (@trtworld) 23 червня 2018 р.

Дописувачі у соцмережах зазначають, що турецькі канали ігнорують масові акції на підтримку Індже та не висвітлюють їх.