20:16
23 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
14°C 10°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
  • понедельник
    22°C 12°C
  • вторник
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Горячая болельщица. Байкерский шедевр
Вєсті Кремля
00:34, сегодня
Вести.UA. Пожизненное заключение Порошенко. Торжественное открытие банкомата
Вєсті.UA
00:55, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Выборы в Турции: миллионы людей вышли на митинг за главного соперника Эрдогана

80 Читати новину українською
Митинг в Турции
Митинг в Турции / www.sanalbasin.com

В Стамбуле накануне президентских выборов, миллионы людей вышли в поддержку оппозиционного кандидата Мухаррема Индже из Республиканской народной партии. Он является главным оппонентом действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает RFE/RL.

Читайте также: Эрдоган признался, что отчасти похож на Путина

Индже пообещал, что в случае победы на выборах, в течение 48 часов отменит чрезвычайное положение в Турции, объявит решительную борьбу с терроризмом и ускорит переговоры с ЕС о вступлении.

Как сообщает Hurriyet, количество митингующих во время своего выступления назвал сам Индже.

Я смотрю на вас со сцены, вы выглядите так прекрасно. Вы выглядите как маковое поле. Прекрасно было в Измире, Анкаре. И в Стамбуле – 5 миллионов человек,
– сказал Индже.


Мухаррем Индже

По словам организаторов, на митинг вышло 2,5 миллиона человек. Однако эта цифра не подтверждена.

Определенные опросы и рейтинги показывают, что Эрдоган не получит большинства голосов в первом туре, поэтому будет проведен второй тур 8 июля.

 

С 7 по 19 июня проходило голосование в турецких дипмиссиях за рубежом. По официальным данным, количество турков, которые приняли участие в голосовании за рубежом, было рекордным. Турецкие экспаты все еще имеют возможность проголосовать до 24 июня, но только в турецких пограничных пунктах.

Корреспонденты в соцсетях отмечают, что турецкие каналы игнорируют массовые акции в поддержку Индже и не освещают их.

Теги: протесты Новости Турции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук