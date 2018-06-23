Выборы в Турции: миллионы людей вышли на митинг за главного соперника Эрдогана
В Стамбуле накануне президентских выборов, миллионы людей вышли в поддержку оппозиционного кандидата Мухаррема Индже из Республиканской народной партии. Он является главным оппонентом действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает RFE/RL.
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Индже пообещал, что в случае победы на выборах, в течение 48 часов отменит чрезвычайное положение в Турции, объявит решительную борьбу с терроризмом и ускорит переговоры с ЕС о вступлении.
Как сообщает Hurriyet, количество митингующих во время своего выступления назвал сам Индже.
Я смотрю на вас со сцены, вы выглядите так прекрасно. Вы выглядите как маковое поле. Прекрасно было в Измире, Анкаре. И в Стамбуле – 5 миллионов человек,
– сказал Индже.
Мухаррем Индже
По словам организаторов, на митинг вышло 2,5 миллиона человек. Однако эта цифра не подтверждена.
Определенные опросы и рейтинги показывают, что Эрдоган не получит большинства голосов в первом туре, поэтому будет проведен второй тур 8 июля.
С 7 по 19 июня проходило голосование в турецких дипмиссиях за рубежом. По официальным данным, количество турков, которые приняли участие в голосовании за рубежом, было рекордным. Турецкие экспаты все еще имеют возможность проголосовать до 24 июня, но только в турецких пограничных пунктах.
Корреспонденты в соцсетях отмечают, что турецкие каналы игнорируют массовые акции в поддержку Индже и не освещают их.