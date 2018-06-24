В Турции завершились досрочные выборы: шокирующие инциденты на участках

Сейчас в Турции закрылись все избирательные участки. В воскресенье, 24 июня, турки выбирали президента и парламент на досрочных выборах.

Как сообщалось ранее, в течение дня было зарегистрировано несколько инцидентов.

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В частности, в городе Суруч в ходе спецоперации полицейские открыли огонь по автомобилю, который пытался скрыться. Внутри авто правоохранители нашли четыре мешка с избирательными бюллетенями, которые злоумышленники хотели доставить на один из избирательных участков. А в округе Качаробан убили главу местного отделения "Доброй партии".

Сейчас известно, что начался подсчет голосов, но официальные результаты объявят через несколько дней.

Напомним, что на пост президента претендуют 6 кандидатов, включая действующего главу государства. Главным конкурентом Реджепа Тайипа Эрдогана является кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.

По данным соцопросов, действующего главу государства поддерживают 45% избирателей, а его главного конкурента – 23% граждан Турции. Если в первом туре ни один из претендентов на пост президента не наберет более 50% голосов, то через две недели будет второй тур.

К слову, глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал досрочные президентские и парламентские выборы, проходящие в стране 24 июня, наиболее важными в истории Турции.