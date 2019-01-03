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      На Івано-Франківщині затримали кавказького "злодія в законі"

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      На Івано-Франківщині затримали кавказького "злодія в законі"
      На Івано-Франківщині затримали кавказького "злодія в законі" / ssu.gov.ua

      Чоловік родом із країн Південного Кавказу нелегально перетнув кордон нашої держави. Зловмисник прибув до України із намірами взаємодіяти із організованими злочинними угрупуваннями.

      Про це повідомляє прес-служба СБУ. 

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      Співробітники СБУ затримали зловмисника на прізвисько "Тенго Гальський" у одному із відпочинкових комплексів Івано-Франківської області. У чоловіка виявили пістолет ПМ та фейкові документи. "Злодій  в законі" мав наміри взяти участь у розподілу грошей від крадіжок, розбійних нападів та викрадення автомобілів в столичному регіоні.

      Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України та встановлюються інші обставини протиправної діяльності затриманого. Операція із викриття зловмисника проводилась спільно із спецпідрозділами Служби безпеки України в Одеській та Івано-Франківській областях,
      –  повідомляє прес-служба СБУ.  

      Теги: Новини України Кримінальні новини СБУ Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 Канал
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