На Ивано-Франковщине задержали кавказского "вора в законе"

Мужчина родом из стран Южного Кавказа нелегально пересек границу нашего государства. Злоумышленник прибыл в Украину с намерениями взаимодействовать с организованными преступными группировками.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также: СБУ выдворила в Беларусь пророссийского пропагандиста

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по кличке "Тенго Гальский" в одном из комплексов отдыха в Ивано-Франковской области. У мужчины обнаружили пистолет ПМ и фейковые документы. "Вор в законе" имел намерения принять участие в распределении денег от краж, разбойных нападений и кражи автомобилей в столичном регионе.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины и устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанного. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со спецподразделениями Службы безопасности Украины в Одесской и Ивано-Франковской областях,

– сообщает пресс-служба СБУ.