17:27
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики
      Вєсті Кремля
      16:42, сегодня
      Вести.UA. Жир: Саакашвили переносит столицу Украины. Манеры Луценко
      Вєсті.UA
      19:00, 2 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      На Ивано-Франковщине задержали кавказского "вора в законе"

      147 Читати новину українською
      На Ивано-Франковщине задержали кавказского "вора в законе"
      На Ивано-Франковщине задержали кавказского "вора в законе" / ssu.gov.ua

      Мужчина родом из стран Южного Кавказа нелегально пересек границу нашего государства. Злоумышленник прибыл в Украину с намерениями взаимодействовать с организованными преступными группировками.

      Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

      Читайте также: СБУ выдворила в Беларусь пророссийского пропагандиста

      Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по кличке "Тенго Гальский" в одном из комплексов отдыха в Ивано-Франковской области. У мужчины обнаружили пистолет ПМ и фейковые документы. "Вор в законе" имел намерения принять участие в распределении денег от краж, разбойных нападений и кражи автомобилей в столичном регионе.

      Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины и устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанного. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со спецподразделениями Службы безопасности Украины в Одесской и Ивано-Франковской областях,
      – сообщает пресс-служба СБУ.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Ивано-Франковска СБУ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зеленский порвал информпространство, но не вызывал доверие
      сегодня , 17:00 Зеленский порвал информпространство, но не вызывал доверие
      Юрий Касьянов 712
      В Кремле снова врут и не краснеют
      сегодня , 15:05 В Кремле снова врут и не краснеют
      Цві Аріелі 1705
      Цифровая утопия и антиутопия: как китайские роботы могут уничтожить человечество
      сегодня , 13:00 Цифровая утопия и антиутопия: как китайские роботы могут уничтожить человечество
      Іван Яковина 230
      Почему Зеленеский "один из них", но не "один из нас"
      сегодня , 12:00 Почему Зеленеский "один из них", но не "один из нас"
      Павло Шехтман 4430
      Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей
      сегодня , 10:00 Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей
      Ірина Поліщук 429
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук