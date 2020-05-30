Фракция "Слуга народа" планирует на заседании 1 июня обсудить вероятность отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Проанализировав ход расследования недавних резонансных дел, парламентарии оценят, эффективно ли работает Нацполиция и МВД.

"Слуги народа" будут говорить об отставке Авакова

Сейчас позиция фракции к нему не сформирована, заявил депутат "Слуги народа" Денис Монастырский в эфире телеканала "Эспрессо".

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Мы на фракции еще не обсуждали, у нас заседание состоится в понедельник вечером (1 июня – 24 канал), сразу после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать,

– отметил нардеп.

По его словам, главным при оценке МВД, в том числе главы ведомства Арсена Авакова, будет анализ того, как быстро министерство способствовало в расследовании двух недавних резонансных дел. Речь идет об избиении и изнасиловании женщины в Кагарлицком отделении полиции, а также массовой стрельбе в Броварах.

"Я сторонник того, что в этих случаях надо анализировать и причины, которые привели к этим случаям, и реакции соответствующих органов на эту ситуацию", – пояснил Монастырский.

Что будут анализировать:

были ли факты сокрытия доказательств по этим делам;

каким было содействие и как быстро идет расследование.

По его мнению, это будет ключевым при оценке как руководства Национальной полиции, так и профильного министерства.

К слову, журналисты и активисты требуют отставки главы МВД Арсена Авакова в связи с изнасилованием в Кагарлыке и стрельбой в Броварах.

Обратите внимание! Представители фракции "Голос" на согласительном совете в понедельник, 1 июня, будут требовать от Авакова отчет по преступлениям, совершенным правоохранителями. Нардепы намерены собирать подписи за отставку министра.

Изнасилование в Кагарлыке: главное

Утром 25 мая стало известно, что сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании.

Ранее в больницу обратилась женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании правоохранителями.

Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками , стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали .

, из огнестрельного оружия, а затем . Двух полицейских задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу же уволили. Все отделения Кагарлыкской полиции, где они работали, расформировали.

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