"Слуги народа" на заседании фракции обсудят возможность отставки Авакова
Фракция "Слуга народа" планирует на заседании 1 июня обсудить вероятность отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Проанализировав ход расследования недавних резонансных дел, парламентарии оценят, эффективно ли работает Нацполиция и МВД.
"Слуги народа" будут говорить об отставке Авакова
Сейчас позиция фракции к нему не сформирована, заявил депутат "Слуги народа" Денис Монастырский в эфире телеканала "Эспрессо".
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Мы на фракции еще не обсуждали, у нас заседание состоится в понедельник вечером (1 июня – 24 канал), сразу после заседания профильного комитета. Мы, конечно, это будем обсуждать,
– отметил нардеп.
По его словам, главным при оценке МВД, в том числе главы ведомства Арсена Авакова, будет анализ того, как быстро министерство способствовало в расследовании двух недавних резонансных дел. Речь идет об избиении и изнасиловании женщины в Кагарлицком отделении полиции, а также массовой стрельбе в Броварах.
"Я сторонник того, что в этих случаях надо анализировать и причины, которые привели к этим случаям, и реакции соответствующих органов на эту ситуацию", – пояснил Монастырский.
Что будут анализировать:
- были ли факты сокрытия доказательств по этим делам;
- каким было содействие и как быстро идет расследование.
По его мнению, это будет ключевым при оценке как руководства Национальной полиции, так и профильного министерства.
К слову, журналисты и активисты требуют отставки главы МВД Арсена Авакова в связи с изнасилованием в Кагарлыке и стрельбой в Броварах.
Обратите внимание! Представители фракции "Голос" на согласительном совете в понедельник, 1 июня, будут требовать от Авакова отчет по преступлениям, совершенным правоохранителями. Нардепы намерены собирать подписи за отставку министра.
Изнасилование в Кагарлыке: главное
- Утром 25 мая стало известно, что сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции задержали двух полицейских Кагарлицкого отдела полиции (Киевская область) по подозрению в изнасиловании.
- Ранее в больницу обратилась женщина, которая заявила об избиении и изнасиловании правоохранителями.
- Оказалось, что 23 мая ее вызвали в полицию на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а затем изнасиловали.
- Двух полицейских задержали. Это 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу же уволили. Все отделения Кагарлыкской полиции, где они работали, расформировали.
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Стрельба в Броварах: все, что известно
- Инцидент произошел утром 29 мая 2020 года в городе Бровары Киевской области. В стрельбе приняли участие около 100 человек, которые занимаются пассажирскими перевозками.
- Полиция задержала 20 участников инцидента. Известно о, по меньшей мере, 3 раненых.
- По факту хулиганства открыли уголовное производство. По информации правоохранителей, некоторые участники стрельбы прибыли из других регионов Украины.