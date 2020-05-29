Стрельба в Броварах: в МВД ответили, должен ли Аваков нести ответственность
В Броварах Киевской области произошла массовая стрельба. Ее участниками были около 100 человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. Должен ли министр внутренних дел Арсен Аваков нести политическую ответственность за этот инцидент – читайте дальше.
Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко считает, что каждый должен отвечать за свою часть работы. Об этом он заявил в прямом эфире 24 канала.
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Он подчеркнул, что Арсен Аваков в частности, отвечает за часть работы полицейской системы и ее стратегию – так же, как системы Национальной гвардии, Госпогранслужбы или ГСЧС.
Как министр Аваков несет свою частичную ответственность. Но должны понимать, что в данном случае каждый человек отвечает прежде всего сам за себя,
– подчеркнул Варченко.
И добавил: если создавать элементы коллективной ответственности вместо индивидуальной, то это вряд ли будет шагом вперед для страны. А наоборот – разительным и серьезным шагом назад.
Справка. Глава МВД Арсен Аваков отреагировал на перестрелку в Броварах. Назвал ее отголоском коррупции в определении квот перевозчикам и привлечением банд в борьбе за маршруты. А также пообещал, что систему "будут лечить".
"На самом деле отвечать должны не козлы отпущения, не третьи лица. У нас нет традиции децимации, когда каждый десятый расстреливается в случайном порядке или увольняют любого. То есть каждый отвечает за свою часть", – отметил советник Авакова.
Он объяснил: если в этом случае криминальный блок имел возможность предупредить инцидент – если, например, среди виновных были судимые люди или те, кто проходит по уголовным производствам, то полиция могла превентивно поработать и пообщаться с ними.
Варченко заверил, что работа в этом направлении продолжится. Ведь простых ответов нет, поскольку каждый в Украине имеет возможность свободно собираться и передвигаться по стране.
Стрельба в Броварах: что стоит знать
- Перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. Участники – предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики. Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников, у них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородных маршрутов, которые утверждает Киевская ОГА.
- Из-за конфликта между перевозчиками уже "полетели головы" в винницкой полиции. Что касается самого Авакова, то, по информации СМИ, должности он лишится.