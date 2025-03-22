05:19, 22 марта

Он решил рассказать новые детали о своих впечатлениях после второго визита в Кремль. По его словам, Путин заказал портрет президента Трампа у ведущего российского художника и "фактически подарил его" Виткоффу, попросив передать Трампу.

Он (Путин – 24 Канал) рассказал мне историю. Когда в президента (Трампа – 24 Канал) стреляли, он пошел в церковь, встретился со священником и молился за президента. Не потому, что он был президентом США или мог им стать, а потому, что он был его другом. Он молился за друга,

– заявил Уиткофф.

"Я не считаю Путина плохим человеком", – подытожил спецпосланник Трампа. По его мнению, во всем виновата "сложная ситуация, сложившаяся ситуация". Речь идет о полномасштабной войне России против Украины.