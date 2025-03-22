Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 22 березня, повідомляє 24 Канал.

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06:16, 22 березня

  • В Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.
05:19, 22 березня

Віткофф заявив, що не вважає Путіна поганою людиною

Він вирішив розповісти нові деталі про свої враження після другого візиту до Кремля. За його словами, Путін замовив портрет президента Трампа у провідного російського художника і "фактично подарував його" Віткоффу, попросивши передати Трампу.

Він (Путін – 24 Канал) розповів мені історію. Коли в президента (Трампа – 24 Канал) стріляли, він пішов до церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом США чи міг ним стати, а тому, що він був його другом. Він молився за друга,
– заявив Віткофф.

"Я не вважаю Путіна поганою людиною", – підсумував спецпосланець Трампа. На його думку, у всьому винна "складна ситуація, що склалася". Йдеться про повномасштабну війну Росії проти України.

01:15, 22 березня

Пошукові роботи у Запоріжжі завершили

У Запоріжжі пошуково-рятувальні роботи завершено. Загинули 3 людей, 12 осіб травмовані. Кількість постраждалих уточнюють.

Зазначимо, що станом на 23:50 за даними поліції, відомо було про 9 поранених людей (серед них немовля).

00:59, 22 березня

Удар дронами по Києву

У Києві внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі. На третьому поверсі багатоповерхівки, за даними рятувальники, спалахнула пожежа. Вогонь перекинувся на мансардний поверх.

Під час гасіння вогнеборці евакуювали чотирьох людей. Пожежу ліквідували о 23:29 площею 100 квадратних метрів. Постраждалих немає.