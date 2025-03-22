Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 22 березня, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Росіяни мали успіхи під Покровськом, але сповільнились у Курській області: огляд фронту від ISW
- В Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 26 ракет.
Віткофф заявив, що не вважає Путіна поганою людиною
Він вирішив розповісти нові деталі про свої враження після другого візиту до Кремля. За його словами, Путін замовив портрет президента Трампа у провідного російського художника і "фактично подарував його" Віткоффу, попросивши передати Трампу.
Він (Путін – 24 Канал) розповів мені історію. Коли в президента (Трампа – 24 Канал) стріляли, він пішов до церкви, зустрівся зі священником і молився за президента. Не тому, що він був президентом США чи міг ним стати, а тому, що він був його другом. Він молився за друга,
– заявив Віткофф.
"Я не вважаю Путіна поганою людиною", – підсумував спецпосланець Трампа. На його думку, у всьому винна "складна ситуація, що склалася". Йдеться про повномасштабну війну Росії проти України.
Пошукові роботи у Запоріжжі завершили
У Запоріжжі пошуково-рятувальні роботи завершено. Загинули 3 людей, 12 осіб травмовані. Кількість постраждалих уточнюють.
Зазначимо, що станом на 23:50 за даними поліції, відомо було про 9 поранених людей (серед них немовля).
Удар дронами по Києву
У Києві внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона на дах житлового будинку в Подільському районі. На третьому поверсі багатоповерхівки, за даними рятувальники, спалахнула пожежа. Вогонь перекинувся на мансардний поверх.
Під час гасіння вогнеборці евакуювали чотирьох людей. Пожежу ліквідували о 23:29 площею 100 квадратних метрів. Постраждалих немає.