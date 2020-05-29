Фракция "Голос" в Верховной Раде настаивает на увольнении с должностей министра внутренних дел Арсена Авакова и председателя Национальной полиции Игоря Клименко.

Отставка Авакова

Стрельба в Броварах – яркий пример разрушения института и системы МВД. Такое мнение в эфире 24 канала высказал народный депутат от фракции "Голос" Андрей Осадчук.

Важно Стрельба в Броварах не имеет отношения к легальным перевозкам, – глава Киевской ОГА

Он считает, что МВД и Нацполиция являются источником опасности для украинцев.

Сегодняшняя ситуация в Броварах говорит, что местные власти и полиция теряют контроль на улице. Один из базовых принципов демократии – это ротации. Поэтому испытательный срок Авакова уже закончился,

– отметил Осадчук.

Он подытожил, что нужно перезагружать Министерство внутренних дел, чтобы продолжать эту реформу, которая остановилась. Во фракции "Голос" будут продолжать отстаивать свою позицию относительно МВД.

О стрельбе в Броварах

По его словам, реакция на события в Броварах выглядит адекватной. Но по факту садизма в Кагарлыке министр внутренних дел Аваков и президент молчали. Не было никаких отстранений и реакции.

"Это избирательность и совершенно разные подходы к решению проблем. Глобально остается один огромный вопрос – за 6 лет реформ, МВД не дает никаких гарантий безопасности никому из граждан", – считает Осадчук.

Что известно о перестрелке в Броварах

Стрельба в Броварах произошла утром 29 мая. Участники перестрелки – предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики.

В перестрелке приняли участие около 100 человек. Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников, у них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие. На Киевщине начали спецоперацию на дорогах.

В результате стрельбы по меньшей мере 3 человека получили ранения: сейчас все находятся в больнице, одного человека уже прооперировали. Также известно, что во время перестрелки одна пуля попала в окно дома рядом.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал перестрелку эхом коррупции определения квот перевозчиков и привлечением банд в борьбу за маршруты перевозок. Его заместитель Антон Геращенко отметил, что криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами. Поделили так маршруты чиновники, отвечающие за это направление в Киевской области.

Мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, утверждает Киевская ОГА.

Подробнее смотрите в видео разговора 24 канала с нардепом из фракции "Голос":