Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что иногда происходят проблемы, когда некоторые блогеры или OSINT-аналитики передают актуальную тактическую информацию, которая может навредить. Этого лучше избегать.

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Что произошло в Макаровке

Как отметил Свитан, в Силах обороны Украины уже опровергли информацию об окружении подразделений в Макаровке. Стоит также помнить, что тактическая ситуация быстро меняется. Могут быть различные спорные случаи, которые стоило бы не сообщать.

Иногда гарнизоны получают поставки по одной дороге. Условно, если туда идет российская ДРГ, то это можно считать оперативным окружением, потому что перерезана основная магистраль. И представьте, что в этот момент подают информацию об окружении. Группы поддержки уничтожат эту ДРГ – и окружения нет. А основной гарнизон даже этого не заметит,

– сказал Свитан.

Какая ситуация возле Макаровки: смотрите карту боевых действий

Иногда лучше придержать такую информацию. Ведь вполне могла быть ситуация, что после этого сообщения родные начали звонить своим родным, которые находятся на этом направлении.

Представляете, что там начнется? По 600 звонков о том, что они якобы "окружены". В таком случае такая информация работает на врага. Почему существуют запреты на это? Они написаны кровью. И устав написан кровью,

– подчеркнул Свитан.