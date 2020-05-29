Випробувальний термін Авакова закінчився, – у "Голосі" прокоментували стрілянину в Броварах

Фракція "Голос" у Верховній Раді наполягає на звільненні з посад міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка.

Відставка Авакова

Стрілянина в Броварах – яскравий приклад руйнування інституції й системи МВС. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив народний депутат від фракції "Голос" Андрій Осадчук.

Важливо Стрілянина в Броварах не має стосунку до легальних перевезень, – голова Київської ОДА

Він вважає, що МВС і Нацполіція є джерелом небезпеки для українців.

Сьогоднішня ситуація в Броварах каже, що місцева влада й поліція втрачають контроль на вулиці. Один із базових принципів демократії – це ротації. Тому випробувальний термін Авакова вже закінчився,

– наголосив Осадчук.

Він підсумував, що треба перезавантажувати Міністерство внутрішніх справ, щоби продовжувати цю реформу, яка зупинилася. У фракції "Голос" продовжуватимуть відстоювати свою позицію щодо МВС.

Про стрілянину в Броварах

За його словами, реакція на події в Броварах виглядає адекватною. Але щодо факту садизму в Кагарлику міністр внутрішніх справ Аваков та президент мовчали. Не було жодних відсторонень та реакції.

"Це є вибірковість і абсолютно різні підходи до розв'язання проблем. Глобально залишається одне величезне питання – за 6 років реформ, МВС не дає жодних гарантій безпеки нікому із громадян", – вважає Осадчук.

Що відомо про перестрілку в Броварах

Стрілянина в Броварах сталася вранці 29 травня. Учасники перестрілки – підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники.

У перестрілці взяли участь приблизно 100 людей. Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників, в них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю. На Київщині розпочали спецоперацію на дорогах.

Внаслідок стрілянини щонайменше 3 людини зазнали поранень: зараз всі перебувають у лікарні, одну людину вже прооперували. Також відомо, що під час перестрілки одна куля потрапила у вікно будинку поряд.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав перестрілку відлунням корупції визначення квот перевізників та залученням банд у боротьбу за маршрути перевезень. Його заступник Антон Геращенко зауважив, що кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами. Поділили так маршрути чиновники, що відповідають за цей напрям в Київській області.

Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.

Детальніше дивіться у відео розмови 24 каналу з нардепом із фракції "Голос":