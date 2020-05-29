У Броварах, що на Київщині, відбулася масова стрілянина. Її учасниками були приблизно 100 людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. Чи має міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нести політичну відповідальність за цей інцидент – читайте далі.

Радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко вважає, що кожен повинен відповідати за свою частину роботи. На цьому він наголосив у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також Випробувальний термін Авакова закінчився, – у "Голосі" прокоментували стрілянину в Броварах

Він підкреслив, що Арсен Аваков відповідає, зокрема, за частину роботи поліцейської системи та її стратегію – так само, як системи Національної гвардії, Держприкордонслужби чи ДСНС.

Як міністр Аваков несе свою часткову відповідальність. Але маємо розуміти, що в даному разі кожна особа відповідає насамперед сама за себе,

– наголосив Варченко.

Й додав: якщо створювати елементи колективної відповідальності замість індивідуальної, то це навряд чи буде кроком вперед для країни. А навпаки – разючим та серйозним кроком назад.

Довідка. Очільник МВС Арсен Аваков відреагував на перестрілку в Броварах. Назвав її відгомоном корупції визначення квот перевізників та залучення банд у боротьбі за маршрути. А також пообіцяв, що систему "лікуватимуть".

"Насправді відповідати повинні не цапи-відбувайли, не треті особи. У нас немає традиції децимації, коли кожен десятий розстрілюється у випадковому порядку чи звільняють будь-кого. Тобто кожен відповідає за свою частину", – зазначив радник Авакова.

Він пояснив: якщо у цьому випадку кримінальний блок мав можливість попередити інцидент – якщо, наприклад, серед причетних були судимі люди чи ті, хто проходять по кримінальних провадженнях, то поліція могла превентивно попрацювати та поспілкуватися з ними.

Варченко запевнив, що робота у цьому напрямку триватиме. Адже простих відповідей немає, оскільки кожен в Україні має можливість вільно збиратися та пересуватися країною.

Стрілянина у Броварах: що варто знати