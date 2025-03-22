Збито 100 ударних безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Скільки ворожих цілей знищено під час нічної атаки
У ніч проти 22 березня ворожі сили атакували 179-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ, що в Росії,
- Чауда – Крим.
Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 08:30 підтверджено збиття 100 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що 63 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені.
Внаслідок атаки противника постраждало кілька регіонів України. Зокрема, ідеться про Запоріжжя, Харківщину, Сумщину та Київщину.