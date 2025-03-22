Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.
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Які наслідки атаки "Шахедами" на Київ 22 березня
Повітряну тривогу оголосили о 21:23. Вона тривала майже 3,5 години, – до 00:52. На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці зафіксували 52 російських безпілотники.
36 знищено розрахунками ППО. Решта — локаційно втрачені або покинули повітряний простір,
– заявили в КМВА.
Також додали, внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона сталося загоряння у багатоквартирному будинку в Подільському районі. Пожежу вже ліквідували. На щастя, минулося без постраждалих.